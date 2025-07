Le aziende della difesa premono per un fondo di almeno 100 miliardi nel bilancio dell’UE

Il nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE dovrebbe includere 100 miliardi di euro per i programmi di difesa, dieci volte i 10 miliardi di euro attualmente stanziati, ha affermato l'Associazione europea delle industrie aerospaziali, della sicurezza e della difesa (ASD) in un documento di posizione pubblicato martedì.

Mercoledì la Commissione europea presenta la struttura e le cifre del suo prossimo bilancio settennale, che inizierà nel 2028; la cifra di 100 miliardi di euro è stata ripetutamente pubblicizzata come la cifra necessaria per finanziare seriamente un'azione di riarmo.

Il bilancio da 100 miliardi di euro, che comprende un programma di innovazione, un fondo per l'incremento della produzione e incentivi per gli acquisti congiunti, con particolare attenzione agli acquisti locali, "rappresenta il minimo indispensabile per iniziare a ricostruire le capacità industriali della difesa europea dopo aver accumulato un deficit di investimenti nella difesa di 600 miliardi di euro durante i decenni del 'dividendo di pace'", si legge nel documento di posizione dell'ASD.

I documenti visionati in anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale del bilancio da parte di Euractiv.com mostrano che la Commissione sta pianificando di unire l'intero programma dell'industria della difesa con altri fondi volti a promuovere i settori strategici, in particolare quello tecnologico e quelli che favoriscono i prodotti e gli appalti realizzati nell'UE.

Gli USA spendono il triplo per la difesa

I 10 miliardi di euro dell'attuale bilancio dell'UE per l'industria bellica sono destinati alla produzione di munizioni, all'innovazione nell'ambito del Fondo europeo per la difesa e agli incentivi agli appalti. Nel 2024, i paesi dell'UE hanno speso complessivamente 326 miliardi di euro per la difesa.

A titolo di paragone, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha stanziato per l'anno prossimo una cifra quasi tripla, ovvero ben 961,6 miliardi di dollari (818 miliardi di euro).

Il primo a proporre la cifra di 100 miliardi di euro fu l'ex commissario europeo al Mercato Interno Thierry Breton. Da allora, anche il suo successore, Andrius Kubilius, insieme all'amministratore delegato di Saab Micael Johansson e a diverse capitali dell'Europa orientale, hanno alzato la soglia.

Per l'eurodeputato francese del PPE Christophe Gomart, la difesa dovrebbe rappresentare il 5% del prossimo bilancio settennale, pari a circa 91 miliardi di euro. La difesa potrebbe addirittura raggiungere i 100 miliardi di euro, ha dichiarato a Euractiv, riducendo gli aiuti umanitari dell'UE o ridimensionando la rete diplomatica dell'Unione. I paesi dell'UE potrebbero anche includere i fondi di coesione nella loro spesa per la difesa, ha aggiunto.