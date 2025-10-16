L’Agenzia europea per la difesa pronta a svolgere un ruolo centrale negli sforzi di riarmo

Roma, 16 ottobre 2025 – Secondo la bozza delle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre visionata da Euractiv.com, l’Agenzia europea per la difesa (AED o EDA) sarà al centro degli sforzi di riarmo dell’Unione europea.

Il rafforzamento dell’EDA, un organismo intergovernativo istituito nel 2004, dimostra che i paesi dell’UE vogliono che lo sviluppo di progetti europei su larga scala in materia di difesa resti nelle mani degli Stati membri, anziché rafforzare il ruolo della Commissione.

Secondo la bozza delle conclusioni, l’agenzia si occuperà dell'”operatività” del lavoro per realizzare i settori di capacità prioritari definiti a livello UE.

La Commissione europea sta proponendo quattro importanti progetti di difesa da sviluppare urgentemente: un sistema di sorveglianza del fianco orientale, un muro per i droni, uno scudo di difesa aerea e uno scudo di difesa spaziale, si legge in una bozza della Roadmap per Readiness 2030 visionata da Euractiv.

La roadmap è stata pubblicata ufficialmente giovedì. Il suo contenuto e le priorità che ne emergeranno saranno discussi e approvati dai Paesi dell’UE in una fase successiva, mentre la politica di difesa rimarrà una prerogativa nazionale.

La revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) dell’EDA che suggerisce ai Paesi dell’UE opzioni di collaborazione su progetti di difesa, costituirà la base per misurare i progressi nel riarmo, si legge anche nella bozza del documento. Tale valutazione sarà presentata ai leader dell’UE attraverso una relazione annuale sulla prontezza alla difesa, presentata dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen a ottobre.

Le due mosse non sono altro che il segnale della rinascita dell’EDA.

Negli ultimi tre anni, l’agenzia è stata in gran parte lasciata ai margini della maggior parte dei nuovi lavori dell’UE in materia di difesa ed è stata coinvolta solo parzialmente nel coordinamento degli sforzi congiunti di approvvigionamento, subordinatamente alla volontà dei paesi dell’UE.

In particolare, la Germania si è impegnata molto per mettere in prima linea le capitali, anziché l’agenzia.

Sulla scia di questo rinnovato interesse per l’EDA, i leader dell’UE stanno addirittura chiedendo di “rafforzare” l’agenzia affinché possa svolgere appieno il suo ruolo nel campo dello sviluppo, della ricerca e dell’acquisizione delle capacità di difesa.