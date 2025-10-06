La valutazione europea sui tagli agli aiuti esteri da parte USA

Roma, 6 ottobre 2025 – I profondi tagli avviati dal presidente Donald Trump agli aiuti esteri degli Stati Uniti aprono la porta all’Unione europea per esercitare una maggiore influenza a livello internazionale, ma rischiano pure di compromettere i programmi sanitari e di favorire una rinascita dello Stao islamico in Siria.

Quando l’amministrazione Trump ha smantellato i programmi di aiuti all’inizio di quest’anno, la posizione ufficiale dell’Unione europea era che il blocco non potesse “colmare il vuoto lasciato da altri”. Dietro le quinte, tuttavia, funzionari della Commissione europea e del Servizio europeo per l’Azione Esterna discutevano dei passi che l’UE avrebbe potuto intraprendere, purché questi servissero agli interessi e ai valori europei.

Il ritiro di 14 miliardi di dollari di fondi umanitari globali da parte degli Stati Uniti – pari al 41% del totale – mette in dubbio la “sopravvivenza del sistema umanitario multilaterale”, si legge in un documento di lavoro confidenziale, circolato tra i funzionari nazionali dell’UE prima dell’estate e ottenuto da Euractiv.com.

In Afghanistan, “il ritiro degli aiuti statunitensi è destinato ad avere effetti profondi sulla stabilità socioeconomica del Paese”, osserva il testo, aggiungendo che “salute e nutrizione restano particolarmente esposte”.

Tuttavia, il documento avverte che “eventuali decisioni di colmare alcune lacune nel finanziamento statunitense saranno prese in settori che tutelino gli interessi dell’UE (come migrazione, sicurezza e stabilità) e rispettino i valori dell’Unione”.

Il continuo disimpegno degli Stati Uniti dall’Afghanistan, secondo l’analisi, potrebbe far sì che l’UE diventi uno dei principali donatori bilaterali del Paese, “rafforzando la sua influenza strategica sulle modalità e le priorità di finanziamento”.

E non è l’unica area del mondo in cui l’UE intravede un’opportunità nel ritiro di Trump.

Per quanto riguarda gli sfollamenti forzati, anche in Africa, il documento sostiene che questo sia il momento di “ripensare il modello dei campi o degli insediamenti, divenuto eccessivamente dipendente dai finanziamenti internazionali”. A tal fine, “l’UE e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare con l’UNHCR e i Paesi ospitanti per promuovere la libertà di movimento in regioni chiave (ad esempio nel Corno d’Africa), l’inclusione nei sistemi nazionali e risposte urbane agli sfollamenti”.

Alla domanda su quali azioni concrete siano derivate da tale analisi, un diplomatico di uno Stato membro dell’UE, parlando in anonimato, ha dichiarato a Euractiv.com: “Abbiamo prodotto documenti, ne abbiamo discusso molto, poi abbiamo trovato qualcos’altro di cui parlare”.

Trump ha lasciato un vuoto

Il documento di lavoro descrive la portata dell’impatto della decisione di Trump di smantellare la US Agency for International Development (USAID).

In Siria, avverte il testo, “senza un sostegno internazionale costante, la gestione e la sicurezza dei campi che ospitano i detenuti e le famiglie dello Stato Islamico saranno compromesse, con il rischio di una rinascita dell’ISIS”.

Per le crisi in Sudan e Yemen, il documento ricorda che l’USAID finanziava, attraverso l’UNICEF, circa l’80-100% della catena di approvvigionamento del Ready to Use Therapeutic Food (alimento terapeutico pronto all’uso), un prodotto calorico di base per contrastare la malnutrizione. “Se l’approvvigionamento non continuerà e le scorte si esauriranno, circa il 20% dei bambini affetti da grave deperimento rischia di morire in assenza di trattamento”, si legge nel testo.

Sul fronte sanitario, l’UE è “sottoposta a pressioni da parte dei partner internazionali” affinché contribuisca a colmare le lacune nella risposta al virus mpox, mentre i tassi di mortalità per malaria sono destinati a impennarsi – “si stima un aumento di 15 milioni di casi aggiuntivi e 700.000 decessi, prevalentemente tra bambini e giovani donne”.

Sul clima, i servizi della Commissione scrivono: “Esiste il rischio che i finanziamenti climatici vengano deviati o sospesi, passando dalle tecnologie pulite e dalle energie rinnovabili all’estrazione di combustibili fossili, e che gli attori chiave (istituzioni finanziarie e investitori) non considerino più il settore come un’area di investimento attraente”.

Il documento formula anche valutazioni dirette sulle motivazioni dell’amministrazione Trump. Ad esempio, i funzionari della Commissione stimano che gli Stati Uniti difficilmente abbandoneranno l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) a causa dei “forti interessi agro-industriali statunitensi”.

Strumenti e strategie

Bruxelles ha adottato alcune misure concrete in risposta ai tagli statunitensi, spostando e anticipando alcune risorse e attingendo alla riserva annuale per gli aiuti prevista nel bilancio 2021-2027 per le emergenze impreviste.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha recentemente annunciato una iniziativa per la “resilienza sanitaria globale” volta a contrastare “la disinformazione che minaccia i progressi mondiali su tutto, dal morbillo alla poliomielite” (anche se, ironicamente, la dichiarazione non conteneva informazioni di dettaglio).

Ma anche se l’UE volesse colmare le lacune lasciate dagli Stati Uniti, le agenzie di aiuto europee sono ostacolate dai propri bilanci in contrazione. Grandi donatori come Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e la stessa Commissione hanno tutti annunciato pesanti tagli alla spesa per gli aiuti negli ultimi anni.

Il documento riconosce il problema e suggerisce che la risposta a meno risorse sia una comunicazione più efficace:

“Poiché alcuni Stati membri stanno considerando o annunciando tagli significativi ai propri bilanci per gli aiuti”, si legge, “occorre sviluppare e diffondere una forte narrativa europea, utilizzando esempi concreti di sostegno efficace e di azione per il clima (anche nell’ambito del Global Gateway)”.

Il Global Gateway è la più recente strategia della Commissione per la cooperazione allo sviluppo, che utilizza sempre più spesso i fondi per “ridurre i rischi” degli investimenti privati – idealmente di imprese europee – in tutto il mondo.

Nella revisione di medio termine del bilancio dello scorso anno, la Commissione – insieme alle istruzioni dei leader dell’UE di tagliare 2 miliardi di euro alla spesa per lo sviluppo – ha ridotto drasticamente le allocazioni specifiche per Paese, quasi per tutte le nazioni beneficiarie di aiuti UE.

Gran parte dei fondi è stata invece convogliata in fondi regionali per gli investimenti, concepiti per garantire le banche di sviluppo europee contro le perdite negli investimenti nei mercati più avanzati.

Il dipartimento per gli aiuti umanitari della Commissione si è opposto alla misura, sostenendo che i tagli a Paesi come la Repubblica Centrafricana (-73%), il Togo (-48%) e il Malawi (-45%) violavano il regolamento stesso della Commissione, che impone di dare priorità ai Paesi “più bisognosi”.

Tali obiezioni, tuttavia, sono state respinte dall’ufficio di von der Leyen lo scorso anno, e le modifiche sono state approvate.

Di conseguenza, pur riconoscendo che i tagli statunitensi lasceranno vuoti di finanziamento nei Paesi fragili in settori come lo Stato di diritto, i diritti umani, la sicurezza e la migrazione, l’analisi più recente dei servizi dell’UE conclude che, a causa dei propri tagli, “l’UE in generale non sarà in grado di colmare tali lacune”.