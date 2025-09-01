La situazione a Gaza resta tra le priorità della Commissione Ue, affermano 4 esponenti del Collegio dei commissari

Roma, 1° settembre 2025 – Quattro commissari europei hanno scritto ai funzionari pubblici affermando che la situazione "catastrofica" e "insopportabile" a Gaza è in cima all'agenda politica della loro istituzione.

"La situazione umanitaria a Gaza è catastrofica e il livello di sofferenza rimane insopportabile. È necessario un intervento urgente, e questo è l'obiettivo principale della Commissione", hanno scritto la vicepresidente esecutiva della Commissione UE, Teresa Ribera (Spagna), la Commissaria europea per l'allargamento, Marta Kos (Slovenia), il commissario UE per la Giustizia, Michael McGrath (Irlanda), e la commissaria per la Preparazione e la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib (Belgio), in una lettera ottenuta da Euractiv.com.

I palestinesi piangono fuori dall'ospedale Al-Shifa dove sono morte le vittime degli attacchi israeliani sulla città di Gaza

Tutti e quattro gli esponenti del Collegio dei commissari UE sono stati nominati da governi che stanno facendo pressioni sull’UE chiedendo di esercitare maggiore pressione su Israele per alleviare le sofferenze dei civili palestinesi a Gaza, dove Israele sta continuando la sua guerra contro Hamas.

Dopo aver accertato che Israele violava gli impegni in materia di diritti umani sanciti dall'Accordo di Associazione con Bruxelles, la Commissione ha proposto di sospendere parzialmente le aziende israeliane dal programma di ricerca Horizon. Tale misura, tuttavia, non è stata ancora adottata a causa dell'opposizione di Germania e Italia.

Durante la riunione dei ministri degli esteri tenutasi a Copenaghen lo scorso fine settimana, i Paesi dell'UE sono rimasti divisi sull'argomento.

"Gaza è e rimarrà in cima alla nostra agenda", hanno scritto i quattro commissari. "Ora più che mai, abbiamo bisogno di unità e di azioni basate sui nostri valori europei. L'Europa è stata costruita nei momenti difficili, ed è restando uniti in questi momenti che diventiamo più forti".

La lettera dei quattro esponenti del Collegio dei commissari, datata 28 agosto, giunge in risposta a una missiva firmata da 1.750 funzionari di diverse istituzioni europee risalente allo scorso 29 luglio e indirizzata alla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e all’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’UE, Kaja Kallas.

Nel documento di luglio i funzionari europei avevano lanciato un appello urgente “con profonda urgenza e profonda preoccupazione riguardo alla catastrofica situazione umanitaria a Gaza”.

Nella lettera gli oltre 1.700 funzionari UE avvertivano che “senza un immediato e sostanziale ripristino degli aiuti, Gaza è destinata a superare le 100 morti al giorno per fame entro due o tre settimane, molte delle quali bambini”, un livello che segnerebbe “un punto di non ritorno”. I firmatari avevano denunciavano inoltre che “il blocco in corso di cibo, latte artificiale e forniture mediche non è solo una tragedia umanitaria, ma anche una prova decisiva delle fondamenta morali e politiche della nostra Unione”. Rivolgendosi direttamente alle istituzioni UE, avevano poi aggiunto: “Il silenzio significherebbe complicità” e invitano l’Unione ad agire “con immediatezza e decisione per fare pressione su Israele affinché lasci entrare massicci aiuti umanitari a Gaza, senza ritardi”.

Un tema sollevato in vista della riunione del Collegio del 3 settembre

I commissari si riuniranno mercoledì 3 settembre a Bruxelles, nella prima riunione dopo la pausa estiva. La spagnola Ribera, responsabile per i cambiamenti climatici e la politica di concorrenza ed esponente del Partito socialista spagnolo, ha recentemente dichiarato che lei e altri commissari desiderano che la loro istituzione proponga ulteriori sanzioni contro Israele.

Nei mesi scorsi Ribera si è espressa in molto chiaro sulla situazione a Gaza, affermando in una intervista rilasciata a Politico il 7 agosto che nella Striscia era in corso un genocidio. "Se non è un genocidio, assomiglia molto alla definizione usata per esprimerne il significato", aveva affermato la vicepresidente esecutiva della Commissione.

In una precedente intervista rilasciata a fine luglio alla rete radiofonica spagnola Cadena Ser, Ribera aveva denunciato la mancanza di azione da parte della leadership dell’UE di fronte alla “catastrofica situazione umanitaria” nella Striscia di Gaza. “È difficile mobilitare l’Europa, ma siamo in una corsa contro il tempo. La gente sta morendo di fame”, aveva sottolineato.

Sempre quest'estate, Ribera si è espressa sempre più apertamente anche sulla piattaforma social Bluesky, scrivendo: "È nostro dovere fermare questa follia e garantire giustizia e trasparenza".

In un altro post, Ribera ha citato un articolo d'opinione della poetessa nicaraguense Gioconda Belli sul quotidiano spagnolo El País: "Com'è possibile che lo stesso popolo che porta con sé la memoria dell'Olocausto abbia perso la compassione in un modo così mostruoso?".