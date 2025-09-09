La sentenza del tribunale italiano sui visti umanitari che potrebbe avere ripercussioni in tutta Europa

Roma, 9 settembre 2025 – Una decisione del Tribunale di Roma potrebbe aver fatto ciò che Bruxelles ha a lungo evitato: trasformare una clausola poco utilizzata del Codice dei visti dell'UE in un obbligo vincolante e, così facendo, aprire la strada a un ripensamento dei visti umanitari a livello europeo.

“Questa è la novità”, ha affermato Mariateresa Veltri, ricercatrice post-dottorato e professore a contratto di diritto dell'Unione europea all'Università di Bologna, che insieme a Sara Puddu ha curato e presentato i ricorsi che hanno portato alle due ordinanze emesse il 6 e il 9 agosto dalla Sezione diritti della persona e immigrazione del Tribunale di Roma. Le ordinanze hanno imposto al Ministero degli Esteri e al consolato italiano in Israele di rilasciare visti umanitari a famiglie palestinesi rifugiate UNRWA e ancora intrappolate nella Striscia di Gaza, sostenendo che, quando la vita e la dignità sono in pericolo, l'articolo 25 del Codice dei visti non può rimanere una questione di discrezionalità nazionale.

I palestinesi partecipano a una manifestazione per respingere lo sfollamento forzato dalla città di Gaza

I due ricorsi sono stati accolti sulla base di una ricostruzione della catastrofe umanitaria, documentata da fonti delle Nazioni Unite come UNRWA, OCHA e OMS. Secondo i giudici, i ricorrenti sono esposti a un pericolo attuale e irreparabile per la vita e l’incolumità.

“Per la prima volta, un tribunale ha interpretato l'articolo 25 alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e degli obblighi internazionali. Ciò trasforma una possibilità in un dovere”, ha spiegato Veltri a Euractiv.

La decisione sfida direttamente l'ortodossia restrittiva dell'UE. Nel 2017, la Corte di giustizia aveva stabilito che i visti umanitari rientrano nella competenza nazionale, mettendo in guardia contro la creazione di un diritto generale di ingresso. I giudici di Roma hanno invece scelto la direzione opposta e, se il loro ragionamento dovesse diffondersi, potrebbero aprire la strada a un’armonizzazione europea de facto, guidata dai tribunali più che dai legislatori.

Veltri ritiene plausibile un effetto a catena: “Altri giudici nazionali, in quanto anche giudici europei, potrebbero adottare la stessa linea. Ciò potrebbe rendere più difficile mantenere pratiche frammentate in tutta l'Unione”.

La posta in gioco politica è alta. Alcuni Stati membri, in particolare quelli con politiche di asilo più severe, potrebbero opporre resistenza. Ma l’adozione diffusa dell’approccio italiano potrebbe costringere Bruxelles e Lussemburgo a rivedere l’attuale interpretazione.

Per chi fugge dalle guerre e dalle crisi umanitarie, il cambiamento potrebbe essere immediato: vie di ingresso più rapide e sicure, minore dipendenza dai lenti e complessi corridoi umanitari e maggiore rispetto del diritto internazionale.

Il contrasto con l’Ucraina è netto. Nel 2022, l’UE ha attivato la direttiva sulla protezione temporanea nel giro di poche settimane, garantendo l’accesso legale a milioni di ucraini. Per i palestinesi, gli afghani e altri, l’Unione sta ancora discutendo se l’articolo 25 vada interpretato come “può” o come “deve”.

Questo doppio standard, sostiene Veltri, è insostenibile: “Quando i diritti fondamentali sono gravemente minacciati, lo Stato non può semplicemente dire ‘posso’. Deve dire ‘devo’”.

Per ora, l’Italia ha iniziato a conformarsi. L’associazione legale ASGI ha dichiarato a Euractiv che le procedure consolari sono in corso e che le famiglie dovrebbero lasciare Gaza attraverso la Giordania.

Ma la vera prova deve ancora arrivare: capire se questo precedente stabilito dal Tribunale di Roma rimarrà isolato o se si diffonderà nei tribunali europei, fino a costringere Bruxelles ad agire.