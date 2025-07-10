La polizia francese indaga il Rassemblement National per finanziamenti elettorali illeciti

La procura di Parigi ha dichiarato che la perquisizione è un atto legato all’indagine aperta nel luglio 2023 dalla magistratura francese per presunti illeciti nell’utilizzo dei fondi da parte del RN in occasione delle campagne elettorali per le presidenziali e le legislative del 2022, nonché per le elezioni europee del 2024.

Obiettivo dell'Inchiesta

Secondo la procura, l’obiettivo dell’inchiesta è verificare se tali campagne siano state finanziate, tra l’altro, tramite prestiti illeciti da parte di privati a beneficio del partito o dei suoi candidati, oppure mediante sovrafatturazioni o fatturazioni fittizie, poi incluse nelle richieste di rimborso forfettario delle spese elettorali presentate allo Stato.

Operazione della polizia giudiziaria

Come riporta Le Monde, la perquisizione è stata condotta da agenti della neocostituita brigata finanziaria e anticorruzione della polizia giudiziaria di Parigi, alla presenza del capo di gabinetto di Bardella, François Paradol.

Reazione di Jordan Bardella

Jordan Bardella si trova attualmente a Strasburgo per la sessione plenaria del Parlamento europeo e ha condannato duramente la perquisizione con un post in cui si legge: “Questa operazione, tanto spettacolare quanto inedita, si inserisce chiaramente in una nuova campagna di accanimento. Rappresenta un grave attacco al pluralismo e all’alternanza democratica”. La procura di Parigi ha respinto ogni addebito di natura politica ribadendo la natura puramente giuridica della perquisizione.