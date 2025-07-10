Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
EuropaLa polizia francese indaga il Rassemblement National per finanziamenti elettorali illeciti
10 lug 2025
Laurent Geslin, Cesare Ceccato – Euractiv
Europa
La polizia francese indaga il Rassemblement National per finanziamenti elettorali illeciti

La sede parigina del Rassemblement National (RN) è stata perquisita mercoledì mattina nell’ambito di un’indagine per presunti illeciti finanziari in occasione delle presidenziali e delle legislative del 2022 e delle elezioni europee del 2024.

Il Presidente del gruppo Patriots for Europe, Jordan Bardella

La procura di Parigi ha dichiarato che la perquisizione è un atto legato all’indagine aperta nel luglio 2023 dalla magistratura francese per presunti illeciti nell’utilizzo dei fondi da parte del RN in occasione delle campagne elettorali per le presidenziali e le legislative del 2022, nonché per le elezioni europee del 2024.

Obiettivo dell'Inchiesta

Secondo la procura, l’obiettivo dell’inchiesta è verificare se tali campagne siano state finanziate, tra l’altro, tramite prestiti illeciti da parte di privati a beneficio del partito o dei suoi candidati, oppure mediante sovrafatturazioni o fatturazioni fittizie, poi incluse nelle richieste di rimborso forfettario delle spese elettorali presentate allo Stato.

Operazione della polizia giudiziaria

Come riporta Le Monde, la perquisizione è stata condotta da agenti della neocostituita brigata finanziaria e anticorruzione della polizia giudiziaria di Parigi, alla presenza del capo di gabinetto di Bardella, François Paradol.

Reazione di Jordan Bardella

Jordan Bardella si trova attualmente a Strasburgo per la sessione plenaria del Parlamento europeo e ha condannato duramente la perquisizione con un post in cui si legge: “Questa operazione, tanto spettacolare quanto inedita, si inserisce chiaramente in una nuova campagna di accanimento. Rappresenta un grave attacco al pluralismo e all’alternanza democratica”. La procura di Parigi ha respinto ogni addebito di natura politica ribadendo la natura puramente giuridica della perquisizione.

