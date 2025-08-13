La giurisdizione europea sui paesi sicuri: un presidio certo di legalità

Questo è quanto sostiene Chiara Favilli, Professoressa ordinaria di Diritto dell’Unione Europea all’Università di Firenze, in merito alla recente sentenza della Corte di giustizia europea.

Con la sentenza del 1° agosto 2025 la Corte di giustizia ha risposto in modo netto ed inequivocabile ai giudici italiani che avevano sollevato un rinvio pregiudiziale nell’ambito di 2 dei 43 procedimenti di diniego di convalida del trattenimento dei richiedenti asilo, che erano stati trasferiti nel centro di Gjader in applicazione del Protocollo Italia-Albania, già ampiamente criticato. La sentenza consentirà alla Corte di chiudere rapidamente anche sugli oltre 60 rinvii pendenti, sollevati da altri Tribunali italiani e dal Tribunale di Berlino.

La decisione della Corte

Come prevedibile, la Corte di giustizia, riunita in Grande sezione, ha ribadito quanto già affermato nella precedente sentenza del 4 ottobre 2024 sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brno (Repubblica Ceca), anch’essa adottata da una Grande sezione. Ha dunque reso giustizia anche a tutti quei giudici italiani che, confrontatisi con l’applicazione della nozione di paese sicuro come attuata dal legislatore italiano, ne avevano rivelato il contrasto con la normativa dell’Unione in vigore, disapplicandola o sollevando un rinvio pregiudiziale. Strumenti, questi, la disapplicazione o il rinvio pregiudiziale, entrambi pacificamente attivabili da parte di tutti i giudici degli Stati membri di qualsiasi ordine e grado.

La Corte afferma che la qualificazione di un Paese come sicuro introduce un regime derogatorio e meno garantista per il richiedente asilo, ragione per cui le norme che lo dispongono devono essere interpretate restrittivamente e la sua applicazione deve essere limitata alle ipotesi espressamente previste. Da ciò discende che gli Stati non possono qualificare un Paese come sicuro escludendo categorie di persone, come invece ritenuto dal Governo italiano. I ricorrenti nel caso di specie erano, infatti, cittadini del Bangladesh ritenuto sicuro ad esclusione di persone appartenenti “alla comunità LGBTQI+, alle vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, alle minoranze etniche e religiose, alle persone accusate di crimini di natura politica e ai condannati a morte” (per un’analisi completa dell’elenco italiano si veda qui).

A questo proposito, si consideri che la direttiva procedure 2013/32/UE, ancora oggi vigente, aveva sostituito la prima direttiva procedure del 2005, che tali eccezioni invece contemplava, unitamente alla possibilità da parte dell’Unione di adottare una lista europea. Nel 2013, in mancanza di consenso su una lista comune europea, era stato deciso di consentire agli Stati di avere ciascuno una propria lista nel rispetto dei requisiti stabiliti all’art. 37 e nell’Allegato I, ma senza eccezioni, territoriali o per gruppi di persone, così da ridurre le inevitabili differenze tra gli Stati membri. L’Italia, così come altri Governi dell’Unione, ha invece contemplato tali eccezioni (art. 2-bis del d.lgs. 25/2008, modificato con il d.l. 158/2024), arrivando ad avere una delle liste più lunghe con ben diciannove paesi, a differenza invece della Germania, che, non avendo nel proprio ordinamento tali eccezioni, ha una lista di nove paesi.

La proposta della Commissione

Stante il diffuso utilizzo delle eccezioni da parte degli Stati membri, non sorprende che, con il nuovo regolamento 2024/1368/UE, adottato nell’ambito del Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo e che sarà applicabile a partire da giugno 2026, la possibilità di qualificare come sicuro un Paese escludendo parti di territorio o categorie di persone sia stata reintrodotta. Con essa però è stata anche attribuita all’Unione la competenza ad adottare una lista comune, verso un’auspicata armonizzazione. A questo proposito la Corte di giustizia, nella sentenza del 1° agosto, ha anche precisato che il legislatore ha, con tale regolamento, operato un nuovo bilanciamento tra le due esigenze di completare l’esame delle domande di asilo in modo esaustivo e rapido, propendendo a favore della rapidità, ma che non è possibile anticiparne gli effetti, se non con una modifica dell’atto legislativo. In questo senso si è orientata la Commissione europea che lo scorso 16 aprile ha presentato una proposta di regolamento che è ora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio. A tale proposta si riferisce il commento della Commissione europea dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia, ben più sobrio rispetto a quello pubblicato dal Governo italiano.

È evidente che parte dei principi affermati dalla Corte di giustizia sono destinati ad essere superati una volta che sarà in vigore il nuovo regolamento 2024/1368. Di grande rilevanza, tuttavia, sono i principi che saranno applicabili anche pro-futuro. Sul piano della procedura di designazione di un Paese come sicuro, rileva l’obbligo di trasparenza circa le fonti utilizzate nella designazione e la possibilità per il giudice in sede di controllo giurisdizionale di attingere anche ad altre fonti. Si tratta, questo, di un principio cardine in materia di asilo, dove il giudice ha un vero e proprio dovere di conoscenza della situazione dei paesi di origine, che può essere conseguita attraverso qualsiasi fonte disponibile.

Il sindacato giurisdizionale

Ancora più rilevante è la portata dello stesso sindacato giurisdizionale: come già affermato in CV, la Corte ha chiarito in modo lapidario che il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice del merito riguarda non solo la confutazione della sicurezza del Paese nel caso concreto, ma anche la stessa qualificazione del Paese come sicuro. Si tratta di un controllo che rispecchia il principio dello Stato di diritto e il principio di legalità che del primo è corollario. Tale controllo di legalità non è solo una facoltà, bensì un dovere del giudice, che può procedere anche d’ufficio, sulla base di tutti gli elementi del fascicolo, nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinnanzi ad esso. Il giudice deve, dunque, controllare l’applicabilità della nozione stessa di Paese sicuro, che rende operante la presunzione di manifesta infondatezza e l’applicazione di una procedura fortemente limitativa del diritto di richiedere protezione internazionale.

Il sindacato giurisdizionale non è, come da taluni sostenuto, una violazione del principio di legalità, ma è, al contrario, presidio della legalità violata, in particolare quando un Governo adotta una norma in contrasto con una norma dell’Unione europea. È proprio questo che giustifica i poteri attribuiti al giudice nazionale nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, in qualsiasi materia questo si verifichi. In relazione alla designazione di un paese come sicuro, il giudice deve garantire il rispetto della normativa dell’Unione, che individua esattamente i criteri sui quali il legislatore deve basarsi per designare un Paese come sicuro (vedasi art. 37 della direttiva 2013/32/UE, specificati nell’allegato I) e offre plurimi strumenti affinché tale valutazione possa essere effettuata: la designazione non è, infatti, un atto politico ma è, al contrario, un atto vincolato. Da ciò discende che tale designazione è suscettibile di sindacato giurisdizionale, sulla base dei criteri interpretativi che la Corte di giustizia ha elaborato, in generale, per interpretare il significato delle norme dell’Unione e, nello specifico, di quelle sui paesi sicuri, nel quadro del sistema europeo comune di asilo. Questi principi, derivanti direttamente dall’art. 47 della Carta sono destinati a rimanere applicabili anche in futuro, con strumenti tecnicamente diversi a seconda dell’atto sul quale il controllo giurisdizionale verrà attivato: l’elenco nazionale o quello europeo, che la Commissione sarà chiamata ad adottare.