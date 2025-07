La Francia verso l’austerità: il premier presenta il piano 2026 tra debito record e rischio crisi di governo

Parigi, 14 luglio 2025 – Il piano di austerità da 40 miliardi di euro per il 2026 che il primo ministro francese François Bayrou presenterà martedì è destinato a essere respinto da tutte le forze di opposizione, aprendo la strada a una possibile caduta del governo in occasione del voto parlamentare previsto per l’autunno.

Alle ore 16 di martedì, Bayrou esporrà le prime linee guida di bilancio per il 2026. Da settimane, i ministri del governo si alternano nei media per preparare l’opinione pubblica, sottolineando lo stato catastrofico delle finanze pubbliche e l’urgenza di contenere la spesa.

Secondo i dati pubblicati il 26 giugno dall’Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici (INSEE), il debito pubblico è aumentato di altri 40,5 miliardi di euro nei primi tre mesi dell’anno, raggiungendo 3.345,8 miliardi di euro, pari al 114% del PIL.

Per ridurre il disavanzo dal 5,4% del PIL nel 2025 al 4,6% nel 2026 – con l’obiettivo di rientrare nel tetto europeo del 3% entro il 2029 – Bayrou intende proporre un adeguamento da 40 miliardi nel bilancio 2026. Ha precisato che non si ricorrerà a “aumenti indiscriminati delle tasse”, ma il piano comporterà inevitabilmente una riduzione della spesa pubblica.

Tra le misure in discussione figurano riforme dell’assicurazione contro la disoccupazione e tagli trasversali ai bilanci ministeriali. Allo stesso tempo, la spesa per la difesa è già stata aumentata, il costo del servizio del debito salirà e il contributo della Francia al bilancio europeo crescerà.

Il governo punterebbe anche su un “anno di congelamento”, in cui le prestazioni sociali – comprese indennità di disoccupazione e pensioni – resterebbero ai livelli del 2025, nonostante un’inflazione prevista dell’1,6% nel 2026. Questa misura permetterebbe di risparmiare circa 5 miliardi di euro.

Nel tentativo di ottenere consensi, Bayrou ha incontrato la scorsa settimana i rappresentanti dei gruppi parlamentari dell’Assemblea nazionale. Ma è consapevole di muoversi su un terreno molto instabile: sebbene la gravità della situazione finanziaria sia largamente riconosciuta, manca un accordo su come affrontarla.

Un duro scontro in arrivo

L’approccio economico offerta-centrico sostenuto da Bayrou – e da tutti i primi ministri di Emmanuel Macron prima di lui – è duramente criticato dalla sinistra, che denuncia i tagli fiscali alle imprese. “Dal 2017 la spesa pubblica è diminuita in rapporto al PIL, quindi non è la spesa ad aver peggiorato il disavanzo, ma i tagli fiscali”, ha dichiarato l’onorevole Éric Coquerel, deputato de La France Insoumise (LFI) e presidente della Commissione Finanze dell’Assemblea nazionale. “La guerra commerciale lanciata da Trump richiede invece investimenti massicci nell’industria, come stanno facendo i tedeschi”, ha aggiunto Coquerel, che teme una “decrescita” dell’economia francese e un’esplosione delle disuguaglianze.

LFI dovrebbe votare contro la legge di bilancio in autunno, lasciando al governo solo la possibilità di negoziare con i socialisti. Questi ultimi avevano accettato di non far cadere il bilancio 2025 in cambio della riapertura del dossier sulla riforma delle pensioni.

Tuttavia, il fallimento delle trattative tra sindacati e datori di lavoro ha indebolito la posizione di Bayrou, e ora i socialisti sembrano intenzionati ad adottare una linea più dura. Il senatore socialista Patrick Kanner ha chiesto un maggiore sforzo fiscale sui redditi più alti: “Se l’impegno richiesto ai più ricchi si riduce a un piccolo prelievo da 1-1,5 miliardi, non sarà accettabile”, ha avvertito.

Il Rassemblement National (RN) ha criticato l’assenza di risparmi strutturali. “Proporre un anno di congelamento significa dire: non faccio nulla, ma è meno peggio che fare qualcosa”, ha dichiarato il deputato Philippe Lottiaux.

Il RN propone invece di “ridurre il costo dell’immigrazione”, legando le prestazioni sociali a criteri di nazionalità e occupazione, e chiede di rinegoziare il contributo francese al bilancio europeo, destinato a salire da 23,8 miliardi nel 2025 a 29,2 miliardi nel 2026.

Il governo Bayrou a “scadenza”

Il RN ha avvertito che non esiterà a far cadere il governo in autunno se insisterà nel voler approvare un bilancio che “mina il potere d’acquisto dei francesi”. Come già accaduto con la caduta del governo Barnier nel dicembre scorso, l’estrema destra potrebbe allearsi con tutti i partiti di sinistra.

“La situazione di bilancio è preoccupante, ma lo è ancor di più l’instabilità politica, che impedisce una pianificazione a lungo termine delle misure di risparmio”, ha dichiarato Mathieu Plane, vicedirettore dell’Osservatorio francese della congiuntura economica (OFCE). Una rotta chiara e stabile è infatti cruciale per mantenere la fiducia dei mercati, ha aggiunto.

Il 4 luglio, il rendimento dei titoli di Stato italiani a cinque anni è sceso al di sotto di quello dei bond francesi, 2,65% contro 2,67%. Gli analisti notano che la stabilità politica dell’Italia in questa fase rafforza la sua credibilità finanziaria.