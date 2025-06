La Danimarca abbandona “i frugali” e chiede maggiore ambizione nel bilancio europeo

La Danimarca non ostacolerà eventuali tentativi di aumentare il prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione europea né si opporrà all’emissione di nuovo debito comune durante la sua prossima presidenza del Consiglio dell’UE, secondo quanto dichiarato martedì dall’ambasciatore danese presso l’UE, Carsten Grønbech-Jensen.

Secondo il diplomatico, le “sfide geopolitiche” – in particolare la guerra in corso in Ucraina – impongono a Copenaghen di non isolarsi accanto ai Paesi tradizionalmente frugali durante i negoziati sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP).

Le sue dichiarazioni arrivano dopo l’annuncio della premier danese Mette Frederiksen, che all’inizio del mese ha ufficializzato l’uscita della Danimarca dall’alleanza dei cosiddetti “frugali”, che comprende anche Svezia, Austria e Paesi Bassi.

“Continueremo a lavorare affinché il denaro del bilancio UE sia speso bene e in modo prioritario”, ha dichiarato Grønbech-Jensen, ricordando che la Danimarca assumerà la presidenza semestrale del Consiglio il primo luglio, subentrando alla Polonia. “Tuttavia, non sentirete dire da parte nostra che vogliamo un bilancio dell’1% del PIL, che rifiutiamo qualsiasi aumento o che escludiamo a priori strumenti come il debito comune”.

Le dichiarazioni arrivano in vista della proposta preliminare della Commissione europea sul QFP post-2027, attesa per il prossimo mese. Bruxelles dovrebbe chiedere un aumento del bilancio al di sopra dell’1% del PIL annuo dell’UE, per affrontare la crescente minaccia militare russa.

Il divario di investimenti tra UE, USA e Cina

Il dibattito si inserisce anche in un contesto di crescente preoccupazione per il divario di investimenti tra l’Europa, gli Stati Uniti e la Cina, soprattutto in vista dell’esaurimento, nel 2026, del fondo europeo per la ripresa da 650 miliardi di euro finanziato tramite debito comune.

La Francia, seconda economia dell’UE, sostiene da tempo un bilancio comunitario più ampio. La Germania, prima economia e principale contributore al QFP, continua invece a opporsi fermamente: un recente documento di posizione tedesco ha affermato che “non ci sono le condizioni” per aumentare i contributi nazionali.

Grønbech-Jensen ha però ammonito che, visti gli alti livelli di deficit e debito in molti Stati membri, sarà “davvero difficile” far crescere le dimensioni del bilancio. A suo avviso, le risorse per gli investimenti più rilevanti dovrebbero arrivare dal settore privato, attraverso una maggiore integrazione dei mercati dei capitali.

Ha infine anticipato che la presidenza danese si concentrerà soprattutto sulla struttura interna del bilancio, piuttosto che sulle cifre complessive.

“Non credo che durante la nostra presidenza entreremo nel vivo della discussione sulle cifre – quella fase arriverà più avanti”, ha concluso. “E sarà una battaglia sanguinosa, come sempre”.