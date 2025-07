La curiosa proposta sulla bresaola USA di Lollobrigida che violerebbe le leggi europee

Al centro della vicenda c’è la bresaola, un pregiato salume italiano prodotto con carne bovina salata ed essiccata all’aria, che gode dei privilegi e della tutela del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta).

Attualmente circa il 90% della carne bovina utilizzata nella produzione di questa famosa specialità italiana proviene dal Sud America, principalmente da Brasile e Uruguay, scelti per la qualità della materia prima e l’affidabilità nell’approvvigionamento.

Tensioni commerciali e la proposta di Lollobrigida

Nel contesto più ampio delle tensioni commerciali in corso, dall’opposizione degli agricoltori europei all’accordo con il Mercosur alle pressioni degli Stati Uniti sull’UE affinché riduca il suo surplus commerciale, Lollobrigida ha lanciato un’idea che è diventata rapidamente virale.

“Se gli Stati Uniti ci forniscono carne bovina per produrre la bresaola, noi potremo poi riesportarla. Si tratta di un accordo vincolante che ci consente di importare più carne dagli Stati Uniti”, ha dichiarato all’inizio di questa settimana.

Le reazioni alla proposta, un misto di confusione e derisione in un momento di per sè delicato e nell’imminenza di un probabile accordo USA-UE, hanno spinto lo stesso Lollobrigida a chiarire in seguito che la proposta non proveniva da lui personalmente, ma gli era stata comunicata da alcuni operatori del settore.

“La sto solo riportando”, ha detto ai media italiani.

Compatibilità con le regole dell'UE

Ma c’è un problema: gli esperti legali avvertono che una tale mossa potrebbe essere incompatibile con il diritto dell’UE.

Mariagrazia Alabrese, docente di diritto agroalimentare presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha dichiarato a Euractiv che l’Italia non può stipulare unilateralmente un accordo di questo tipo con gli Stati Uniti.

In base ai trattati dell’UE, ha spiegato, la politica commerciale è di competenza esclusiva dell’Unione Europea. “Se tutti i 27 Stati membri dell’UE iniziassero a stipulare accordi individuali, l’idea di un mercato unico crollerebbe”, ha affermato.

In base agli attuali accordi commerciali, ha aggiunto, solo la carne proveniente da paesi e strutture approvati che rispettano le restrizioni dell’UE – ad esempio, in materia di ormoni e trattamenti pre e post macellazione come i lavaggi con cloro – può essere utilizzata nella produzione alimentare all’interno del blocco, anche se il prodotto è destinato esclusivamente all’esportazione.

“L’UE semplicemente non può importare quel tipo di carne bovina statunitense”, ha concluso, sostenendo che un accordo bilaterale UE-USA dovrebbe comunque rispettare tutte le leggi esistenti in materia di sicurezza alimentare dell’UE.

Il punto di vista degli operatori del settore

Tuttavia, per Davide Calderone, direttore dell’associazione italiana dei trasformatori di carni ASSICA, il suggerimento di Lollobrigida non è una novità ed è fattibile.

“Se importiamo la carne a condizione che venga riesportata, sarebbe necessario stabilire una procedura specifica, approvata a livello UE, per garantire che nessuna parte di essa entri nel mercato interno”, ha affermato.

Ha definito l’uso della carne bovina americana “un’apertura” in un momento di complesse negoziazioni sui dazi.

“Potrebbe anche avvantaggiare i produttori statunitensi, dando loro accesso al mercato italiano”, ha concluso.