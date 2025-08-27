La crisi degli Stati nazionali che affondano nelle sabbie mobili

La crisi e l’impotenza degli Stati nazionali europei– e quindi di chi li dirige – nell’affrontare le sfide contemporanee è sempre più evidente. La politica si riduce ad amministrazione, priva di una visione e di un progetto per un futuro migliore. Crescono i partiti alle estreme, che rimpiangono e ripropongono un passato immaginato e immaginario. Ciò erode la fiducia nelle istituzioni, e rischia di distruggere la stessa democrazia.

Sta crollando sotto i nostri occhi l’ordine mondiale costruito dopo la Seconda guerra mondiale. Da un lato ne sono venute meno le basi materiali: nel 1945 gli USA avevano il 50% del PIL mondiale; nel 1973 il neonato G7 aveva il 50%; ora il G7 ha il 30% e i BRICS il 32%. Dall’altro si reggeva sull’egemonia americana, ma Trump ha deciso di distruggerlo, per lanciarsi in una politica di potenza “estrattiva”, volta a drenare ancora più risorse dal resto del mondo, per far fronte alla sfida egemonica con la Cina.

La situazione in Europa

L’UE sarebbe con USA e Cina il terzo polo economico mondiale, con la potenzialità di essere un polo e un attore politico. Ma non lo è – come evidenziato da Crosetto e Draghi recentemente – perché non è (ancora) una federazione. Ma le leadership politiche degli Stati membri non si affannano a rispondere a queste sfide mondiali, completando il processo di unificazione politica. Cercano invece illusorie risposte nazionali, mosse propagandistiche per fingere di affrontare i problemi, senza alcun impatto reale. Sembrano persone nelle sabbie mobili: si dibattono sempre più affannosamente, e affondano sempre più rapidamente.

In Francia i conti pubblici sono fuori controllo. Il governo di minoranza di Bayrou cerca di fare un’operazione verità, ma i partiti sono contrari a qualunque taglio per timore di contraccolpi elettorali. Il ministro dell’Economia usa l’Italia come spauracchio, e avverte che la Francia presto pagherà interessi sul debito più alti dell’Italia – e già li paga più alti della Grecia! – e rischia una crisi del debito sovrano. Sembra di assistere al suicidio in diretta del governo.

Nel Regno Unito post-Brexit la situazione è anche peggio, con una crisi economica auto-inflitta senza precedenti. Ma la politica rifiuta di riconsiderare la scelta, nonostante i sondaggi pro-UE.

La classe politica mette la testa sotto la sabbia, ma sui media in Francia e Regno Unito si discute del rischio di un intervento del Fondo Monetario Internazionale. Addirittura, c’è chi pensa che alla Francia servirebbe proprio un Memorandum con il Fondo, per vincolare qualsiasi governo dovesse arrivare dopo le elezioni politiche che Macron potrebbe convocare se Bayrou verrà sfiduciato l’8 settembre.

In Spagna il fragile governo Sanchez è inseguito dagli scandali e appeso al voto degli indipendentisti catalani.

In Germania il governo Merz segue le orme di Scholz. Coalizione divisa e litigiosa, nessuna grande riforma, recessione alle porte, e sindrome da fortino assediato dai neo-nazisti di Alternative fur Deutschland. E il Paese si domanda se Merz arriverà a Natale.

In questo contesto la riunione congiunta dei governi francese e tedesco sembra tra due invalidi: ognuno avrebbe bisogno del sostegno dell’altro, ma è troppo debole per fare concessioni riguardo alle rispettive differenze di vedute sui principali dossier.

In Italia la prudenza fiscale di Giorgetti e la linea atlantica ed europeista di Tajani, assecondati da Meloni, garantiscono stabilità al governo, nonostante le intemperanze verbali di Salvini. Facilitata dall’inconsistenza delle opposizioni, divise sulla politica europea e internazionale, che è il punto decisivo. Ma le attenzioni di tutta la classe politica è sulle elezioni regionali.

Perché l’unità politica è importante

Il senso di responsabilità della classe politica degli Stati europei di fronte alla crisi dell’ordine mondiale è infimo, pari alla loro consapevolezza e coraggio. Perciò, quando non sono impegnati a darsele tra loro dentro gli Stati si affrettano ad attaccare Bruxelles, dove si cerca di affrontare la tempesta con i limitati mezzi a disposizione – il bilancio UE è l’1% del PIL, e l’Unione ha competenze e poteri limitati su politica estera, sicurezza e difesa, su cui le decisioni richiedono l’unanimità.

Che tutto questo apra spazio al populismo e al nazionalismo non può stupire. Di fronte a questa crisi dell’ordine mondiale, gli europei avrebbero un enorme interesse ad unirsi, per ridurre i giganteschi costi della loro divisione, ovvero della sovranità nazionale – come spendere il 30% degli USA per la difesa con una capacità del 10%; o pagare l’energia il doppio degli USA per l’assenza di una rete europea e degli acquisti in comune; o rinunciare a 240 miliardi di gettito fiscale per la mancata armonizzazione della tassazione sulle imprese – e cogliere gli immensi benefici dell’agire uniti, come un mercato unico dei risparmi e degli investimenti, che permetta di investire in Europa il risparmio europeo, finanziando la transizione ecologica e digitale e la difesa europea.

L’alternativa all’unità politica è un declino sempre più rapido e il rischio di perdere, oltre al benessere e all’indipendenza, anche la democrazia liberale su cui si fonda la nostra società. Classe dirigente cercasi disperatamente.