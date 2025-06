La contestata riforma della caccia italiana rischia di inasprire i rapporti con Bruxelles sull’ambiente

L’Italia sta portando avanti una controversa riforma della legge sulla caccia, suscitando l’ira di Bruxelles e delle associazioni ambientaliste.

La proposta di riforma - depositata in Senato la scorsa settimana dai capigruppo della maggioranza del governo guidato da Giorgia Meloni - include misure ampiamente considerate incompatibili con la normativa ambientale dell’Unione europea, e potrebbe aggravare le tensioni con la Commissione europea, che negli ultimi anni ha già avviato diversi procedimenti d’infrazione nei confronti di Roma in materia ambientale.

Il disegno di legge prevede il ripristino dell’uso di richiami vivi senza menzionare le deroghe previste dal diritto europeo e fissa un tetto massimo del 30% del territorio regionale per le aree naturali protette – soglia che il ministro dell’Ambiente potrebbe abbassare unilateralmente in caso di superamento.

Inoltre, toglierebbe all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) il ruolo vincolante di supervisione scientifica, trasferendo le competenze a un nuovo comitato tecnico sotto il diretto controllo del governo.

In sintesi, la riforma introduce modifiche significative al quadro normativo italiano sulla caccia, tra cui l’estensione della stagione venatoria fino a febbraio, sovrapponendosi al periodo di migrazione prenuziale di molte specie di uccelli.

Massimo Buconi, presidente della Federazione Italiana della Caccia, ha definito il disegno di legge un “utile punto di partenza”, pur ammettendo che alcune misure “non sono appropriate”.

Ha inoltre criticato il governo per non aver collegato la riforma alla legge di bilancio – un iter legislativo più rapido – avvertendo che il percorso attuale potrebbe rivelarsi “tortuoso e incerto”.

Proteste in vista

A giugno, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha citato l’aumento della fauna selvatica come una minaccia per l’agricoltura, la sicurezza pubblica e la salute, facendo l’esempio della diffusione della peste suina africana.

Ma “le disposizioni non hanno nulla a che vedere con il controllo della fauna selvatica”, ha dichiarato Giovanni Albarella, esperto di caccia e bracconaggio di LIPU-BirdLife Italia. “Richiami vivi, tutele indebolite per gli uccelli migratori ed estensione dei periodi di caccia non servono alla gestione delle popolazioni”.

Dopo la pubblicazione del testo, 46 organizzazioni ambientaliste hanno chiesto formalmente un incontro con il ministero, ma non hanno ricevuto alcuna risposta.

Violazione delle norme europee?

Anche a Bruxelles, la normativa venatoria italiana è finita sotto osservazione.

Dal 2022 l’Italia ha modificato più volte la legge del 1992 sulla caccia, con almeno dieci interventi che hanno interessato 26 articoli. Ciò ha fatto scattare due procedure d’infrazione e un caso di pre-infrazione da parte della Commissione.

Secondo Bruxelles, attualmente l’Italia consente alle autorità regionali di autorizzare la caccia in aree protette o al di fuori dei periodi consentiti dalla legge – in violazione della Direttiva Uccelli dell’UE.

Inoltre, il Paese non ha ancora dato piena attuazione al regolamento REACH, che vieta l’uso di munizioni al piombo nelle zone umide. Il caso di pre-infrazione si concentra anche sulla mancata attuazione del Piano nazionale antibracconaggio e sull’insufficiente contrasto al traffico illegale di richiami vivi.

“Se approvate, le disposizioni del nuovo disegno di legge non possono che peggiorare la situazione”, ha dichiarato Albarella. “Nessuno dei cambiamenti proposti risponde alle contestazioni della Commissione”. Al contrario, “vanno nella direzione opposta”.

Tra i punti più contestati vi sono l’estensione della stagione venatoria a febbraio, l’esautorazione dell’ISPRA a favore di un comitato controllato dal governo e il tetto alle aree protette.

“È una violazione diretta dei Trattati”, ha affermato Aiello del WWF Italia. “L’UE ci chiede di puntare al massimo livello di tutela – non di trattarlo come un limite”.

Altro nodo critico è il ritorno dei richiami vivi, reintrodotti nel disegno di legge senza alcun riferimento all’articolo 9 della Direttiva Uccelli – l’unica base giuridica per autorizzarne l’uso in via eccezionale.

“Senza una deroga formale, questa pratica è chiaramente illegale secondo il diritto dell’UE”, ha ribadito Albarella.

Nessuno dei tre partiti di governo né il ministero dell’Agricoltura ha risposto alle richieste di commento di Euractiv Italia.