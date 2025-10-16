La Commissione europea riscrive la sua agenda economica: meno transizione verde, più efficienza

Roma, 16 ottobre 2025 – Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2026 riflette con ogni probabilità il passaggio dall’agenda ambientale e climatica del Green Deal, centrale nel primo mandato di Ursula von der Leyen, all’era del Clean Industrial Deal del secondo mandato, in cui la priorità è il rilancio della competitività e un approccio più favorevole alle imprese.

Il documento ottenuto da Euractiv.com conta 30 pagine ed è di particolare interesse in materia di ambiente, energia e trasporti.

Ambiente

La riforma di REACH, il principale regolamento europeo sulle sostanze chimiche, non figura nel programma per il 2026.

Fonti interne hanno riferito a Euractiv.com che l’esecutivo europeo è diviso tra chi vuole modernizzare la normativa e chi invece preferisce annacquarla o “semplificarla”.

Dossier ambientale previsto per il 2026 è invece il Circular Economy Act, promesso per il terzo trimestre dell’anno.

Energia

L’elettrificazione è il filo conduttore della maggior parte delle iniziative in materia di energia previste per il prossimo anno, a partire da un piano d’azione dedicato programmato per il primo trimestre, fino a un’iniziativa legislativa volta alla “semplificazione dei processi di elettrificazione” nel terzo trimestre.

Entro la fine di marzo è inoltre attesa una revisione del quadro europeo sulla sicurezza energetica: la Commissione punta a unificare in un’unica normativa la sicurezza del gas e quella dell’elettricità.

Nel terzo trimestre arriverà anche un atteso “pacchetto energia omnibus” – il termine usato dalla Commissione per indicare insiemi tematici di proposte volte a “semplificare” la regolamentazione europea – che comprenderà un aggiornamento del regolamento sulla governance dell’energia, delle norme sull’efficienza energetica e delle infrastrutture per la CO₂.

La bozza del calendario prevede inoltre un “aggiornamento delle regole sull’energia rinnovabile” – che potrebbe coincidere con la sostituzione del termine “rinnovabile” con “pulita”, come richiesto da Parigi, dove in genere ciò implica l’inclusione di energia nucleare o tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS).

Clima

Il sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS) sarà oggetto di una revisione nel terzo trimestre, mentre le regole per la riduzione delle emissioni nei settori come agricoltura, riscaldamento e trasporti stradali – contenute nel Regolamento sulla condivisione degli sforzi – saranno aggiornate nell’ultimo trimestre dell’anno.

I pilastri problematici del quadro climatico dell’UE dovranno essere allineati all’obiettivo climatico del 2040, una volta definito, oltre che al nuovo orientamento pro-industriale.

Infine, riconoscendo che, a prescindere dalle misure di riduzione delle emissioni, i danni climatici già subiti sono considerevoli, è previsto per il terzo trimestre anche un piano di adattamento ai cambiamenti climatici.