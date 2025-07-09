La Commissione europea propone di unificare i fondi per l’ambiente, lo spazio e la difesa

Secondo un documento visionato in anteprima dal Euractiv, il progetto per un Fondo europeo per la competitività (European Competitiveness Fund, ECF), rappresenterebbe la riforma di punta del prossimo quadro finanziario pluriennale (periodo 2028-2034) della Commissione con il preciso scopo di riequilibrare il divario della produttività industriale europea nei confronti dei principali competitors mondiali.

L’obiettivo è creare un fondo di finanziamento dedicato per contribuire a recuperare terreno rispetto a Stati Uniti e Cina. La bozza di regolamento non contiene cifre, ma afferma che l’ECF unificherà le attività di un massimo di 14 diversi programmi elencati nell’attuale bilancio settennale da 1,2 trilioni di euro.

Programmi Inclusi nel Nuovo Fondo

Tra questi figurano il Fondo per l’Innovazione, il Programma Europa Digitale e la componente da 2 miliardi di euro del Meccanismo per Collegare l’Europa ai progetti digitali. Comprende inoltre il Fondo Europeo per la Difesa, l’Atto a Sostegno alla Produzione di Munizioni (ASAP), la Legge Europea per il Rafforzamento dell’Industria della Difesa attraverso gli Appalti Comuni (EDIRPA), il Programma Europeo per l’Industria della Difesa (EDIP), EU4Health e il Programma Spaziale Europeo, il programma satellitare IRIS² e InvestEU.

Scopi e Limitazioni del Fondo

Secondo il documento, l’enorme nuova liquidità avrà lo scopo di colmare parte del divario di investimenti in Europa, utilizzando la leva dei fondi pubblici per attirare maggiori quantità di capitale privato.

Tuttavia, i programmi UE più importanti rimangono esclusi, in parte o del tutto, da questo coordinamento. Ad esempio, Orizzonte Europa (93 miliardi di euro), gran parte del Fondo per l’innovazione (40 miliardi di euro) e la maggior parte del Meccanismo per collegare l’Europa (20 miliardi di euro), che riguarda progetti nei settori dei trasporti e dell’energia, rimarranno per lo più al di fuori dell’ECF.