Istituto europeo per l’IA nella scienza: ecco perché rischia di non funzionare. I punti deboli del progetto

Gli esperti sollevano interrogativi sulla portata e sulla stabilità dei finanziamenti destinati al piano della Commissione europea volto a promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale da parte degli scienziati.

La Commissione europea ha annunciato la scorsa settimana, nella sua strategia sull’IA nella scienza, i piani per un “istituto virtuale di AI nella scienza”, denominato RAISE, come riportato da Euractiv.com. RAISE sarà implementato in più fasi. A novembre sarà avviato un progetto pilota, sostenuto da un finanziamento dell’UE pari a 108 milioni di euro. La seconda fase non avrà inizio prima del 2028, in linea con il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE.

Parlando ad Euractiv.com, i critici dell’approccio graduale al finanziamento avvertono che ciò potrebbe significare che lo sforzo non sarà sufficiente a raggiungere gli obiettivi dell’UE. Daan Juijn, ricercatore di ‘AI presso il Centre for Future Generations’, ha affermato che il finanziamento pilota di RAISE sembra inadeguato. Un budget così ridotto significherà che l’iniziativa “non potrà realizzare tutto ciò che RAISE si è prefissata di fare”, ha dichiarato.

Juijn ha anche avvertito che aspettare fino al 2028 per iniziare a mettere in comune le risorse significa probabilmente che l’istituto entrerà in funzione troppo tardi.

Nel frattempo, la seconda fase dipende dalla capacità di RAISE di assicurarsi un posto nel prossimo bilancio pluriennale dell’UE, con il sostegno aggiuntivo di Paesi e aziende. La Commissione ha dichiarato che spera di raccogliere ulteriori finanziamenti al vertice sull’AI nella scienza del mese prossimo.

Anche Holger Hoos, ricercatore di ‘AI presso l’Università di Aquisgrana,’ in Germania, che ha invitato l’UE a costruire un “CERN per l’AI”, non è rimasto positivamente impressionato. Ha dichiarato di essere “leggermente deluso” dalla vaghezza della strategia e ha criticato quella che considera una mancanza di ambizione, definendo “un po’ imbarazzante” l’attenzione della Commissione sull’uso dell’IA per la ricerca.

Hoos ha affermato che di solito ci si chiede se un annuncio del genere farebbe squillare i telefoni delle persone importanti negli Stati Uniti e ritiene che RAISE non abbia raggiunto questo obiettivo.

Nelle sue linee guida politiche dello scorso anno, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dato il via libera all’idea del “CERN per l’AI” quando ha annunciato la creazione di un Consiglio di ricerca sull’AI, per il quale la nuova strategia sull’AI nella scienza dovrebbe preparare il terreno.

Ma con un budget di milioni di euro, invece dei miliardi auspicati da Hoos, RAISE non sembra il tipo di progetto di AI veramente ambizioso che lui ha sostenuto.

La Commissione prevede invece di investire miliardi nella creazione di quattro o cinque grandi centri di formazione di modelli di AI, chiamati Gigafactory di AI. Per questo progetto concorrente, 600 milioni di euro di finanziamenti dell’UE provengono dal programma di ricerca Horizon, che finanzia anche RAISE.

Tuttavia, mentre la Commissione ha ottenuto oltre mezzo miliardo di fondi Horizon da investire nella costruzione di gigafactory di AI, RAISE deve operare con risorse relativamente limitate, poiché l’attuale bilancio pluriennale dell’UE sta volgendo al termine.

Tuttavia, alcuni scienziati stanno adottando una visione più pragmatica, soprattutto perché i finanziamenti dell’UE sono già stati estesi per coprire le mutevoli priorità di diversi anni (non da ultimo, la difesa).

Thomas Jørgensen dell’Associazione delle università europee ha riconosciuto che i finanziamenti dell’UE non sono eccessivamente flessibili, dichiarando a Euractiv che il finanziamento pilota per RAISE è “già un passo positivo”.

Per Jørgensen, la questione chiave è se RAISE riuscirà effettivamente a coordinare la ricerca, nonché l’entità dei finanziamenti da parte delle capitali e delle aziende europee. “Ma trovare queste risposte è lo scopo di un progetto pilota”, ha osservato.