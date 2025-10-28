Ripresa post-Covid: gli investimenti per l’imprenditoria non rendono quanto atteso, avverte la Corte dei conti europea

Milano, 28 ottobre 2025 – Un investimento da 109 miliardi di euro in prestiti per la ripresa post-Covid, destinato a riformare l’ambiente imprenditoriale dell’Unione europea, è stato penalizzato da una progettazione inadeguata, da un’attuazione lenta e disomogenea. Secondo la Corte dei conti europea (ECA), rischia di produrre risultati ancora peggiori in futuro.

Le conclusioni, pubblicate in un nuovo rapporto, rappresentano un ulteriore colpo per la Commissione europea, che ha ripetutamente elogiato il programma e prevede di replicarne l’impostazione nella sua nuova proposta di bilancio da 2.000 miliardi di euro per il periodo 2028-2034.

Il programma per la ripresa a seguito della pandemia è noto come Recovery and Resilience Facility (RRF), e nella sua applicazione è previsto che i singoli Paesi europei ricevano fondi in cambio dell’attuazione di riforme conformi agli obiettivi europei o di specifici progetti, come la costruzione di una nuova linea ferroviaria. L’intero pacchetto di 650 miliardi di euro viene erogato attraverso piani nazionali negoziati tra Bruxelles e i governi nazionali.

Nel suo rapporto, l’ECA ha rilevato che i fondi destinati all’imprenditoria hanno finora prodotto un ritorno minimo sugli investimenti destinati alle riforme economiche, citando piani poco ambiziosi e un’attuazione in ritardo.

“Senza una progettazione adeguata… anche un finanziamento significativo non porterà risultati”, ha dichiarato Ivana Maletić, della Corte dei conti europea.

Per legge, i piani nazionali di ripresa dovrebbero affrontare efficacemente tutte – o almeno una “parte significativa” – delle raccomandazioni di riforma dell’UE. In pratica, gli auditor hanno scoperto che nessun piano lo ha fatto pienamente: solo il 26% delle raccomandazioni è stato affrontato in modo sostanziale, il 41% solo marginalmente e il 7% è stato ignorato.

La componente della Corte Ivana Maletić ha aggiunto che i risultati variano notevolmente da Paese a Paese, ma la Commissione approva comunque i piani, indipendentemente dalla loro qualità. “Com’è possibile che questo sia giusto?”, ha chiesto, presentando il rapporto ai giornalisti.

L’audit condotto su Austria, Bulgaria, Cipro e Spagna ha rilevato che solo 7 delle 25 tappe concordate sono state completate nei tempi previsti.

Guardando al futuro, “abbiamo già qualche indicazione che il livello di ambizione stia davvero diminuendo”, ha affermato Maletić, mentre l’UE si affretta a spendere centinaia di miliardi prima della scadenza del prestito nel 2026.

Si tratta dell’ultimo di una serie di rapporti critici della Corte dei conti europea, che accusa il programma di ripresa post-Covid di mancanza di trasparenza e di rischio di cattiva allocazione delle risorse.

“È la cosa più difficile che abbiamo dovuto controllare, perché [i funzionari della Commissione] non sono d’accordo su nulla di ciò che diciamo”, ha dichiarato a luglio il presidente dell’ECA, Tony Murphy, a Euractiv.com.