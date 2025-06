Per l’India l’UE è un pilastro importante e sempre più autonomo nell’ordine globale

Il ministro degli Esteri indiano è stato in visita ufficiale a Bruxelles nel quadro dei colloqui per un importante accordo di libero scambio che l’UE sta trattando con l’India, uno dei grandi nuovi paesi emergenti che sta cercando di diversificare le sue partnership internazionali per bilanciare il recente allineamento alle posizioni di Russia e Cina.

L’India si propone all’UE come una valida alternativa alla Cina, potendo contare sul fatto di rappresentare bacino economico in rapida crescita, di essere un paese di 1,4 miliardi di persone, di avere una manodopera qualificata secondo gli standard europei e di offrire un’affidabilità maggiore rispetto alla Cina.

Di seguito, un estratto dell’intervista.

Lei è qui a Bruxelles a poche settimane da un attacco terroristico a Pahalgam – nella regione del Kashmir amministrata dall’India – che ha causato 26 vittime. Eppure, buona parte dei media internazionali ha raccontato l’evento come un’ennesima escalation tra due potenze nucleari. Perché il messaggio dell’India non riesce a imporsi?

Permettetemi di ricordarvi una cosa: c’era un uomo chiamato Osama bin Laden. Perché proprio lui si sentiva al sicuro, per anni, in una cittadina militare pakistana, proprio accanto all’equivalente del loro West Point?

Voglio che il mondo capisca che non si tratta semplicemente di una questione India-Pakistan. Si tratta di terrorismo. E quello stesso terrorismo, prima o poi, tornerà a colpire anche voi.

Mentre solleva la questione del Kashmir e della risposta militare dell’India, l’UE continua a criticare il fatto che l’India non abbia partecipato alle sanzioni contro la Russia né abbia compiuto passi avanti per sostenere l’Ucraina.

Non crediamo che le divergenze possano essere risolte tramite la guerra, né crediamo che una soluzione arriverà dal campo di battaglia. Non sta a noi prescrivere quale debba essere la soluzione. Il punto è che noi non vogliamo essere né prescrittivi né giudicanti, ma neppure indifferenti.

Ed è proprio questa la critica: che l’India non si mostri abbastanza giudicante, rifiutandosi di prendere posizione quando è chiaro che la Russia sia l’aggressore.

Noi abbiamo dei forti rapporti anche con l’Ucraina, non solamente con la Russia. Ma ogni Paese, naturalmente, considera la sua esperienza, la sua storia e i suoi interessi.

L’India ha la più antica delle rivendicazioni territoriali: i nostri confini furono violati pochi mesi dopo l’indipendenza, quando il Pakistan invase il Kashmir. E sa quali furono i Paesi che allora si mostrarono più favorevoli a quella violazione? I Paesi occidentali.

Se oggi quegli stessi Paesi, che furono evasivi o reticenti allora, ci dicono “parliamo di principi internazionali”, penso di avere tutte le ragioni per invitarli a riflettere sul proprio passato.

In che posto si immagina l’India nel nuovo ordine geopolitico?

Il multipolarismo è già realtà. L’Europa oggi affronta il bisogno di prendere più decisioni nel suo interesse, usando le sue capacità e basandosi sui rapporti che coltiva nel mondo.

Sento sempre più spesso in Europa termini come ‘autonomia strategica’, che erano un tempo parte del nostro vocabolario.

L’Unione Europea è chiaramente un polo importante e sempre più autonomo nell’ordine globale. Questo è precisamente il motivo per cui sono qui: per rafforzare e approfondire i nostri rapporti in questo mondo multipolare.

Lei sembra vedere l’Unione europea come uno dei tanti poli, ma l’UE vuole essere di più. Vuole dettare degli standard globali, ad esempio con il Green Deal e il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Non fingiamo: siamo contrari ad alcune sue parti. Abbiamo forti riserve sul CBAM e siamo stati trasparenti su questo. L’idea che una parte del mondo detti gli standard per tutti le altre è una cosa su cui siamo contrari.

Si fida di Donald Trump?

Cosa intende?.

Intendo dire: è una persona di parola? È un partner con cui l’India sarebbe disposta a rafforzare i legami?

Prendo il mondo come lo trovo. Il nostro obiettivo è di rafforzare tutti i legami che ci servono per i nostri interessi, e il rapporto con gli Stati Uniti è immensamente importante per noi. Non stiamo parlando della personalità X o del presidente Y.

Come vede evolvere la relazione dell’India con la Cina?

Ho appena incontrato molte aziende europee in India che hanno deciso di investire lì proprio per ridurre i rischi nelle loro catene di approvvigionamento.

Molte imprese stanno diventando sempre più attente a dove posizionano i loro dati. Preferiscono localizzarli in posti sicuri e affidabili, piuttosto che puntare tutto solamente sull’efficienza.

Siete davvero disposti a mettere tutto questo nelle mani di attori di cui non vi fidate?

Traduzione a cura di Simone Cantarini e Arianna Di Pardo