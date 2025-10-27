Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tudor esoneratoUragano MelissaUcraina Russia Furto LouvreElezioni ArgentinaAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
EuropaL’Intelligenza artificiale fa crescere l’Europa, ma serve una strategia unitaria
27 ott 2025
Paolo Guerrieri* | EURACTIV Italia
Europa
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Europa
  4. L’Intelligenza artificiale fa crescere l’Europa, ma serve una strategia unitaria

L’Intelligenza artificiale fa crescere l’Europa, ma serve una strategia unitaria

L’Unione europea investe in IA, supercalcolo e Cloud, ma manca una linea unitaria capace di trasformarli in un vero motore di produttività. Serve un capitale di calcolo

Un’immagine generata dall’intelligenza artificiale

Un’immagine generata dall’intelligenza artificiale

Nonostante iniziative e investimenti significativi (HPC, Big Data, Cloud), all’Unione europea manca una strategia unitaria capace di trasformare l’Intelligenza artificiale in un volano diffuso di produttività e competitività. “L’infrastruttura critica” da costruire è il capitale di calcolo, concepito come un nuovo fattore produttivo su scala europea con regole comuni su dati, interoperabilità e procurement. Serve un progetto continentale, che definisca priorità chiare, coordini pubblico-privato e indichi tempi certi. Il rischio altrimenti è la dispersione di interventi e risorse.

L’Unione europea ribadisce da tempo di voler “mettere l’intelligenza artificiale al centro” del proprio modello di crescita e innovazione. All’inizio di ottobre e nell’ultimo anno sono arrivate diverse proposte e comunicazioni su tecnologie digitali strategiche come il calcolo ad alte prestazioni (HPC), i Big Data, il Cloud e la loro diffusione.

Eppure, ciò che ancora manca è la formulazione di una strategia unitaria, a medio e lungo termine, che trasformi questi tasselli in un disegno coerente di sviluppo e — soprattutto — di sviluppo e diffusione capillare dell’IA. Lo scontro in atto tra Stati Uniti e Cina dimostra che chi controlla IA, Cloud e supercalcolo detta le regole dell’economia globale: per tornare in gioco, all’Europa non basterà consumare più tecnologia, dovrà produrla, governarla e adottarla su larga scala.

Per questo serve una strategia europea unitaria, proiettata a medio-lungo termine, che tratti il capitale di calcolo come nuova infrastruttura critica su cui imperniare crescita, competitività e sovranità. Al di là degli annunci, questa strategia è ancora tutta da costruire.

Un nuovo fattore produttivo: il capitale di calcolo

Il rafforzamento della competitività europea passa dall’uso diffuso e combinato di IA, HPC, Big Data e Cloud, tecnologie strettamente interconnesse per elaborare dati complessi e su larga scala. Sono tecnologie abilitanti generali (GPT): quando entrano in fabbrica, negli ospedali, nei laboratori, nelle banche e nella PA, moltiplicano la produttività lungo l’intera catena del valore. Ne discende una tesi semplice: il capitale di calcolo è il nuovo fattore produttivo dei paesi. Come l’energia elettrica nell’Ottocento o Internet negli anni Novanta, è un’infrastruttura senza la quale l’innovazione non decolla né scala.

È utile ricordare che l’IA non è un prodotto, ma l’esito di una catena (dati → calcolo → modelli → applicazioni → adozione) in cui HPC, Big Data e Cloud sono anelli decisivi. Se uno di essi cede, si disperde il valore dell’intera catena.

Forti ritardi e scarsa diffusione

Il Rapporto sullo ‘Stato del Decennio Digitale 2030’, pubblicato a giugno, conferma punti di forza e criticità. Sul fronte HPC, l’UE dispone di eccellenze (EuroHPC): il 5 settembre 2025 è stato inaugurato in Germania JUPITER, primo supercomputer europeo “exascale”, successivamente entrato in funzione e capace di eseguire almeno un miliardo di miliardi di operazioni al secondo; LUMI (Finlandia) e LEONARDO (Italia) restano nella Top 10 globale. Ma l’Europa arretra su Cloud e grandi piattaforme, essenziali per l’erogazione di servizi digitali: i provider statunitensi detengono circa il 70% del mercato europeo, mentre gli operatori UE non superano il 15%.

Ancora più preoccupante è il ritardo nell’adozione: nel 2024 solo il 13,5% delle imprese dell’UE dichiara di usare l’IA (41% tra le grandi) e nel 2023 il 45% ha acquistato servizi Cloud, con forti eterogeneità tra settori e paesi. In sintesi, gli europei sono troppo spesso clienti dell’innovazione altrui.

Manifattura e ruolo dei KIBS

La manifattura — cuore dell’economia europea e italiana — offre un case study emblematico. La competitività non si gioca più soltanto su investimenti “capex” (macchine e impianti), ma su KIBS, i servizi ad alta intensità di conoscenza (Cloud, analisi dati, IA, design, ingegneria, consulenza tecnico-scientifica). I KIBS accelerano il time-to-market, personalizzano prodotti e servizi, abilitano manutenzione predittiva e riducono costi e tempi.

Come evidenziato anche dal Rapporto Draghi, gran parte del ritardo di produttività accumulato dall’UE rispetto agli Stati Uniti è riconducibile proprio ai servizi alla produzione avanzati. I KIBS, in effetti, non sono un “contorno” della manifattura: ne sono cervello e sistema nervoso, prima, durante e dopo la produzione, spostando valore verso attività a più alto margine.

Dove esistono potenza di calcolo e piattaforme Cloud, investimenti massicci in IA e adozione diffusa — come negli USA — i KIBS esplodono, soprattutto quelli digitali. Mentre l’Europa perde terreno proprio nelle manifatture in cui i servizi avanzati contano di più; e l’Italia soffre un “doppio scarto” per adozione, capitali e capitale umano. Da qui l’urgenza di strategie mirate. La manifattura europea progredirà solo se diventerà “services-intensive”. Integrare KIBS e tecnologie strategiche è la via rapida per salire nella catena del valore e difendere i margini.

La necessità di una strategia unitaria

Per portare IA e KIBS nel cuore della manifattura e riaccendere la dinamica della produttività serve una politica digitale europea unitaria, di medio-lungo periodo. Se il capitale di calcolo è la nuova infrastruttura critica, la scala conta: infrastrutture e piattaforme vanno pensate e realizzate a livello UE, con politiche e strumenti comuni che evitino duplicazioni e frammentazioni nazionali. Solo così l’Europa potrà dotarsi di ciò che serve: infrastrutture di calcolo accessibili, regole chiare sui dati, governance che coordini pubblico e privato e un procurement che apra davvero il mercato all’innovazione.

Senza scala europea e skill adeguate non ci sarà autonomia tecnologica e le innovazioni non arriveranno al mercato. Se continuiamo a frammentare investimenti e standard, resteremo ai margini. Portabilità e standard aperti non sono dettagli tecnici: sono leve di concorrenza e condizioni per usare in modo efficiente le risorse pubbliche. Se spostare dati e applicazioni è difficile o costoso, si soffocano competizione e innovazione.

Serve una strategia di lungo termine

Tutto ciò richiede una strategia complessiva di lungo termine. Finora, però, vediamo soprattutto proposte settoriali su singoli segmenti della catena digitale. È il momento di un progetto unitario europeo, ambizioso e comparabile per scala all’esperienza che portò alla nascita dell’azienda aerospaziale europea, Airbus. Senza una cabina di regia che definisca priorità chiare, coerenza tra le iniziative, coordinamento pubblico-privato e tempi certi.

Altrimenti il rischio è la dispersione di interventi e risorse. Con costi elevatissimi. Perché lo sviluppo dell’IA, intesa come una catena di valore (dati, calcolo, modelli, applicazioni, adozione), non è più soltanto un capitolo — pur importante — della politica industriale, ma è una leva fondamentale per rilanciare la capacità tecnologica e la dinamica di crescita dell’intera economia europea.

________________________________________________________________________________________

*Paolo Guerrieri è un economista italiano, professore alla Paris School of International Affairs di Sciences Po e già docente alla Sapienza di Roma. Ex senatore del Partito Democratico (2013-2018), è esperto di economia europea e globalizzazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata