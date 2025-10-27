L’Intelligenza artificiale fa crescere l’Europa, ma serve una strategia unitaria

Nonostante iniziative e investimenti significativi (HPC, Big Data, Cloud), all’Unione europea manca una strategia unitaria capace di trasformare l’Intelligenza artificiale in un volano diffuso di produttività e competitività. “L’infrastruttura critica” da costruire è il capitale di calcolo, concepito come un nuovo fattore produttivo su scala europea con regole comuni su dati, interoperabilità e procurement. Serve un progetto continentale, che definisca priorità chiare, coordini pubblico-privato e indichi tempi certi. Il rischio altrimenti è la dispersione di interventi e risorse.

L’Unione europea ribadisce da tempo di voler “mettere l’intelligenza artificiale al centro” del proprio modello di crescita e innovazione. All’inizio di ottobre e nell’ultimo anno sono arrivate diverse proposte e comunicazioni su tecnologie digitali strategiche come il calcolo ad alte prestazioni (HPC), i Big Data, il Cloud e la loro diffusione.

Eppure, ciò che ancora manca è la formulazione di una strategia unitaria, a medio e lungo termine, che trasformi questi tasselli in un disegno coerente di sviluppo e — soprattutto — di sviluppo e diffusione capillare dell’IA. Lo scontro in atto tra Stati Uniti e Cina dimostra che chi controlla IA, Cloud e supercalcolo detta le regole dell’economia globale: per tornare in gioco, all’Europa non basterà consumare più tecnologia, dovrà produrla, governarla e adottarla su larga scala.

Per questo serve una strategia europea unitaria, proiettata a medio-lungo termine, che tratti il capitale di calcolo come nuova infrastruttura critica su cui imperniare crescita, competitività e sovranità. Al di là degli annunci, questa strategia è ancora tutta da costruire.

Un nuovo fattore produttivo: il capitale di calcolo

Il rafforzamento della competitività europea passa dall’uso diffuso e combinato di IA, HPC, Big Data e Cloud, tecnologie strettamente interconnesse per elaborare dati complessi e su larga scala. Sono tecnologie abilitanti generali (GPT): quando entrano in fabbrica, negli ospedali, nei laboratori, nelle banche e nella PA, moltiplicano la produttività lungo l’intera catena del valore. Ne discende una tesi semplice: il capitale di calcolo è il nuovo fattore produttivo dei paesi. Come l’energia elettrica nell’Ottocento o Internet negli anni Novanta, è un’infrastruttura senza la quale l’innovazione non decolla né scala.

È utile ricordare che l’IA non è un prodotto, ma l’esito di una catena (dati → calcolo → modelli → applicazioni → adozione) in cui HPC, Big Data e Cloud sono anelli decisivi. Se uno di essi cede, si disperde il valore dell’intera catena.

Forti ritardi e scarsa diffusione

Il Rapporto sullo ‘Stato del Decennio Digitale 2030’, pubblicato a giugno, conferma punti di forza e criticità. Sul fronte HPC, l’UE dispone di eccellenze (EuroHPC): il 5 settembre 2025 è stato inaugurato in Germania JUPITER, primo supercomputer europeo “exascale”, successivamente entrato in funzione e capace di eseguire almeno un miliardo di miliardi di operazioni al secondo; LUMI (Finlandia) e LEONARDO (Italia) restano nella Top 10 globale. Ma l’Europa arretra su Cloud e grandi piattaforme, essenziali per l’erogazione di servizi digitali: i provider statunitensi detengono circa il 70% del mercato europeo, mentre gli operatori UE non superano il 15%.

Ancora più preoccupante è il ritardo nell’adozione: nel 2024 solo il 13,5% delle imprese dell’UE dichiara di usare l’IA (41% tra le grandi) e nel 2023 il 45% ha acquistato servizi Cloud, con forti eterogeneità tra settori e paesi. In sintesi, gli europei sono troppo spesso clienti dell’innovazione altrui.

Manifattura e ruolo dei KIBS

La manifattura — cuore dell’economia europea e italiana — offre un case study emblematico. La competitività non si gioca più soltanto su investimenti “capex” (macchine e impianti), ma su KIBS, i servizi ad alta intensità di conoscenza (Cloud, analisi dati, IA, design, ingegneria, consulenza tecnico-scientifica). I KIBS accelerano il time-to-market, personalizzano prodotti e servizi, abilitano manutenzione predittiva e riducono costi e tempi.

Come evidenziato anche dal Rapporto Draghi, gran parte del ritardo di produttività accumulato dall’UE rispetto agli Stati Uniti è riconducibile proprio ai servizi alla produzione avanzati. I KIBS, in effetti, non sono un “contorno” della manifattura: ne sono cervello e sistema nervoso, prima, durante e dopo la produzione, spostando valore verso attività a più alto margine.

Dove esistono potenza di calcolo e piattaforme Cloud, investimenti massicci in IA e adozione diffusa — come negli USA — i KIBS esplodono, soprattutto quelli digitali. Mentre l’Europa perde terreno proprio nelle manifatture in cui i servizi avanzati contano di più; e l’Italia soffre un “doppio scarto” per adozione, capitali e capitale umano. Da qui l’urgenza di strategie mirate. La manifattura europea progredirà solo se diventerà “services-intensive”. Integrare KIBS e tecnologie strategiche è la via rapida per salire nella catena del valore e difendere i margini.

La necessità di una strategia unitaria

Per portare IA e KIBS nel cuore della manifattura e riaccendere la dinamica della produttività serve una politica digitale europea unitaria, di medio-lungo periodo. Se il capitale di calcolo è la nuova infrastruttura critica, la scala conta: infrastrutture e piattaforme vanno pensate e realizzate a livello UE, con politiche e strumenti comuni che evitino duplicazioni e frammentazioni nazionali. Solo così l’Europa potrà dotarsi di ciò che serve: infrastrutture di calcolo accessibili, regole chiare sui dati, governance che coordini pubblico e privato e un procurement che apra davvero il mercato all’innovazione.

Senza scala europea e skill adeguate non ci sarà autonomia tecnologica e le innovazioni non arriveranno al mercato. Se continuiamo a frammentare investimenti e standard, resteremo ai margini. Portabilità e standard aperti non sono dettagli tecnici: sono leve di concorrenza e condizioni per usare in modo efficiente le risorse pubbliche. Se spostare dati e applicazioni è difficile o costoso, si soffocano competizione e innovazione.

Serve una strategia di lungo termine

Tutto ciò richiede una strategia complessiva di lungo termine. Finora, però, vediamo soprattutto proposte settoriali su singoli segmenti della catena digitale. È il momento di un progetto unitario europeo, ambizioso e comparabile per scala all’esperienza che portò alla nascita dell’azienda aerospaziale europea, Airbus. Senza una cabina di regia che definisca priorità chiare, coerenza tra le iniziative, coordinamento pubblico-privato e tempi certi.

Altrimenti il rischio è la dispersione di interventi e risorse. Con costi elevatissimi. Perché lo sviluppo dell’IA, intesa come una catena di valore (dati, calcolo, modelli, applicazioni, adozione), non è più soltanto un capitolo — pur importante — della politica industriale, ma è una leva fondamentale per rilanciare la capacità tecnologica e la dinamica di crescita dell’intera economia europea.

*Paolo Guerrieri è un economista italiano, professore alla Paris School of International Affairs di Sciences Po e già docente alla Sapienza di Roma. Ex senatore del Partito Democratico (2013-2018), è esperto di economia europea e globalizzazione.