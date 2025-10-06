Il progetto FCAS ottiene il sostegno trasversale dei Verdi di Francia e Germania

Roma, 6 ottobre 2025 – Tra i promotori dell’appello figurano tra gli altri, per la Francia, i deputati verdi e socialisti Cyrielle Châtelain (presidente del gruppo e membro del comitato difesa), Damien Girard e Catherine Hervieu, mentre dal Bundestag tedesco hanno aderito i Verdi Chantal Kopf, Sara Nanni e Anton Hofreiter, membri dell’Assemblea parlamentare franco-tedesca e della delegazione UE.

La presa di posizione giunge in un momento fortemente critico per il programma, segnato da tensioni geopolitiche e da crescenti divisioni industriali e politiche, ed ha un valore particolarmente significativo poiché proviene da gruppi politici di Francia e Germania, i due paesi maggiormente coinvolti nel programma e attualmente ai ferri corti per la suddivisione dei lavori e delle competenze.

“L’Europa sta attraversando un periodo di instabilità senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale”, avvertono i parlamentari, ricordando la guerra di aggressione russa in Ucraina e le crescenti pressioni ai confini orientali dell’Unione. A questo si aggiunge “il declino dell’impegno degli Stati Uniti”, che mette i 27 con le spalle al muro e li spinge a rafforzare le capacità militari autonome e interoperabili.

I Verdi insistono sulla necessità di concentrare gli sforzi su grandi progetti comuni come l’Eurodrone, l’MGCS (Main Ground Combat System) e lo SCAF (Sistema di Combattimento Aereo Futuro), che non è solo un caccia stealth di sesta generazione, ma “un sistema integrato di velivoli, droni e un cloud di combattimento digitale”.

Secondo i deputati, “ogni euro investito negli armamenti deve essere fatto responsabilmente, in un quadro europeo trasparente, senza generare profitti di guerra”. Gli sforzi di difesa non possono, aggiungono, “essere utilizzati per arricchire gli azionisti delle industrie militari”: le autorità pubbliche devono quindi guidare il processo, mantenendo i costi sotto controllo e assicurando che la cooperazione resti equilibrata.

La crisi della governance

Il progetto FCAS attraversa però una fase di stallo, dovuta non alla rilevanza del programma ma alle tensioni tra i partner. La francese Dassault Aviation, principale appaltatore del progetto, reclama un ruolo di leadership esclusiva, mentre Germania e Spagna insistono su un partenariato equilibrato. “Un’equa distribuzione richiede compromessi industriali”, avvertono i Verdi, ricordando che il futuro del programma dipende meno dalla capacità tecnica e più “dalla capacità dei partner politici di garantire una governance cooperativa, efficace ed equa”.

Per i deputati, abbandonare l’FCAS senza alternative “rappresenterebbe un disastro strategico per l’Europa”, esponendo il continente al rischio di una nuova dipendenza dagli Stati Uniti e di un indebolimento dell’industria europea. “L’abbandono del combat cloud significherebbe la perdita di competenze chiave nei conflitti di domani, caratterizzati da droni, intelligenza artificiale e spazio”, sottolineano.

Il dibattito si innesta in un contesto sempre più teso tra i partner. La scorsa settimana un funzionario del governo francese, citato dall’AFP, ha affermato che “la Francia sarà in grado di costruire un aereo da combattimento da sola” se il programma dovesse fallire. Una dichiarazione che riflette anche le parole del CEO di Dassault, Éric Trappier, secondo cui “se vogliono farlo da soli, lasciate che lo facciano da soli”, riferendosi alle resistenze tedesche.

Il ministero della Difesa francese ha comunque promesso di trovare “una soluzione mutuamente accettabile entro la fine dell’anno”, ribadendo che i partner restano “pienamente mobilitati per preparare la fase 2” del progetto, che prevede lo sviluppo del prototipo del caccia.

A Berlino, il ministro della Difesa Boris Pistorius ha smentito le indiscrezioni su possibili contatti con Regno Unito e Svezia, mentre la Spagna si è schierata con la Germania: il premier Pedro Sánchez ha ribadito che l’accordo originale sulla ripartizione del lavoro deve essere rispettato. I tre Paesi sono attesi a un nuovo incontro a ottobre, con l’obiettivo di sbloccare la situazione entro fine anno.

Pur ammettendo che il programma FCAS “non è perfetto e deve essere politicamente adeguato”, i Verdi mettono in guardia dai rischi di una sua cancellazione, che aprirebbe la strada a “una logica di corsa ai sussidi tra campioni nazionali” o a un riflesso atlantista fatto di acquisti standardizzati da Washington.

“Abbiamo la responsabilità di rafforzare la cooperazione industriale e militare europea e di attribuire a ciascun Paese un ruolo nel perfezionamento della nostra difesa comune”, concludono i parlamentari, che vedono nel FCAS non solo un progetto militare, ma un test decisivo per la credibilità e la sovranità europea.