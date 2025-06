Il presidente della Repubblica Ceca Pavel rivela la proposta della NATO a Trump

Durante una cena a porte chiuse della NATO tenutasi la scorsa settimana, i leader europei hanno esortato Donald Trump ad adottare una linea più dura nei confronti della Russia, ma il presidente statunitense è rimasto titubante. A rivelarlo è stato il presidente ceco Petr Pavel in un’intervista rilasciata domenica a CNN Prima News.

“Abbiamo parlato con lui in modo molto coerente e collettivo, cercando di convincerlo che è giunto il momento di aumentare significativamente la pressione economica sulla Russia”, ha dichiarato Pavel, descrivendo una conversazione a cena alla quale hanno partecipato anche il re dei Paesi Bassi Willem-Alexander e il segretario generale della NATO Mark Rutte.

“Non con l’obiettivo di provocare il collasso economico della Russia – non è nel nostro interesse – ma per fargli capire che semplicemente non ci sono alternative al negoziato”, ha aggiunto Pavel. “Per ora è rimasto riservato, ma è consapevole che si tratta di uno strumento molto efficace”.

Argomentazioni su esperienze passate

Quando Trump, durante la cena, ha ricordato il suo precedente successo con la Cina – affermando che i dazi elevati avessero costretto Pechino a cambiare posizione – Pavel ha sfruttato l’argomento per rafforzare la sua tesi: “Gli ho detto: vede, è proprio questo il tipo di approccio deciso di cui ora abbiamo bisogno verso la Russia. Se la Cina ha sentito l’effetto in un mese, la Russia, con la sua economia, potrebbe sentirlo in una o due settimane”.

Discussione sulla spesa per la difesa

Trump ha inoltre messo in dubbio il motivo per cui l’Europa non possa aumentare massicciamente la spesa per la difesa. “Si è detto sorpreso che l’Europa non possa già dall’anno prossimo investire il 5% del PIL nella difesa”, ha riferito Pavel. Ma gli alleati gli hanno risposto in modo unanime, spiegandogli che l’industria europea non è nemmeno in grado di produrre simili quantità di materiali militari.