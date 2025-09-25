Il muro europeo anti-drone sarà pronto in un anno, afferma il commissario Kubilius

Roma, 25 settembre 2025 – L’Unione europea potrebbe migliorare significativamente le proprie capacità di rilevamento dei droni entro un anno, ma ci vorrà molto più tempo per sviluppare una rete completa, via terra e via mare, in grado di tracciare e abbattere i bersagli, ha dichiarato a Euractiv.com il commissario europeo per la Difesa Andrius Kubilius.

L’idea del cosiddetto “muro anti-drone” ha rapidamente guadagnato attenzione dopo una serie di incursioni nello spazio aereo di Paesi dell’Unione europea da parte della Russia nelle ultime settimane, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che l’ha inserita tra i principali annunci nel suo discorso sullo Stato dell’UE a settembre.

Come confermato martedì dalla Commissione UE all’iniziativa partecipano Danimarca, Estonia, Lettonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Romania e Bulgaria, mentre Ungheria e Slovacchia, che confinano con l’Ucraina, non faranno parte del progetto. Bruxelles ha affermato che le discussioni potrebbero essere ampliate in una fase successiva.

Il primo incontro è previsto per venerdì tra i rappresentanti nazionali e il commissario alla Difesa Andrius Kubilius. I colloqui dovrebbero fare luce sulle capacità esistenti, sulle lacune militari e sulle esigenze finanziarie.

Ottenere rapidamente un sistema di rilevamento

“Dobbiamo capire che ci mancano le capacità per rilevare i droni”, ha spiegato Kubilius all’evento di lancio della newsletter quotidiana sulla difesa di Euractiv.com, “FIREPOWER”. “Forse abbiamo buone capacità per rilevare aerei da combattimento e missili, ma i droni hanno caratteristiche specifiche: volano molto bassi, sono piccoli”, ha aggiunto.

Il primo passo è ottenere “rapidamente” sistemi di rilevamento, cosa che secondo il commissario UE è fattibile. Gli esperti stimano che un sistema del genere potrebbe essere operativo “in circa un anno” per respingere attacchi e “provocazioni” russe, ha sottolineato.

Kubilius ha inoltre sottolineato che l’Europa deve prendere esempio dall’esercito ucraino, che ha installato sensori acustici per rilevare droni in arrivo che altrimenti non apparirebbero sui radar.

I laser rappresentano un’altra opzione per abbattere droni a costi minimi, ha spiegato, aggiungendo che una rete difensiva di questo tipo deve coprire anche i vasti confini marittimi del blocco, alla luce delle incursioni di droni avvenute lunedì notte in Norvegia e Danimarca.

Le indagini su queste ultime incursioni non hanno ancora identificato il responsabile, con la polizia danese che ha dichiarato soltanto che devono essere state effettuate da un “attore capace”.

Ciononostante, Copenhagen è stata inclusa nella lista dei Paesi da consultare sul piano di difesa anti-drone della Commissione, insieme agli Stati del fronte orientale.

Un sistema di rilevamento adeguato potrebbe essere realizzato abbastanza rapidamente: “in circa un anno”. Ma servirà molto più tempo per sviluppare una rete in grado di tracciare e abbattere i bersagli sul terreno, ha aggiunto Kubilius.

All’evento ha parlato anche Robert de Groot, vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) con delega alla difesa e sicurezza, spiegando che sono in corso discussioni su come canalizzare i finanziamenti verso gli Stati orientali del blocco come priorità.

De Groot ha sottolineato l’importanza di destinare risorse alla costruzione di basi militari e infrastrutture, oltre che di aumentare la mobilità delle forze armate per il movimento di carri armati e truppe.

“Dobbiamo far arrivare il materiale da un lato all’altro dell’Europa, principalmente da ovest verso est, ma anche da nord a sud”, ha evidenziato.