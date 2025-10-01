Il muro di droni europeo regge solo se sostenuto dagli eserciti, l’allarme dell’industria

La Commissione sta esercitando forti pressioni sui Paesi affinché contribuiscano a finanziare il suo ultimo progetto di punta in materia di difesa: il muro di droni. All’orizzonte si profila però un problema: le forze armate non sanno come utilizzare queste nuove capacità.

I droni sono diventati una risorsa fondamentale sia per l’Ucraina sia per la Russia da quando Mosca ha lanciato la sua invasione su larga scala nel febbraio 2022.

All’inizio di settembre, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato per la prima volta l’iniziativa “Eastern Flank Watch”, insieme a un muro di droni che si estende dal Baltico al Mar Nero per respingere le incursioni di droni stranieri.

La sua proposta è arrivata in un momento di intense incursioni da parte di droni e jet militari russi nel territorio della Nato e nelle zone circostanti, scatenando nuovi timori in tutta l’UE sulle intenzioni di Mosca.

Ma non è chiaro se le forze avanzate della NATO sul fianco orientale “sappiano come utilizzare questi sistemi”, ha affermato Phillip Lockwood, amministratore delegato del produttore europeo di droni Stark.

Il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius ha affermato che gli europei dovrebbero essere in grado di rilevare gli oggetti volanti entro un anno. Ciò significa che l’industria ha meno di un anno per aumentare la produzione di droni.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato lunedì al Forum sulla sicurezza di Varsavia che una barriera di droni completamente funzionante sarà realizzata solo nei “prossimi tre o quattro anni”, un duro colpo per quei funzionari ottimisti che pensavano che il progetto potesse essere realizzato in pochi mesi.

Gli eserciti europei hanno sottovalutato il ruolo dei droni negli ultimi dieci anni, ha affermato Carlo Masala, responsabile del Centro studi di intelligence e sicurezza dell’Università delle forze armate tedesche di Monaco.

Ha aggiunto che la produzione europea è ancora in fase di sviluppo e, sebbene gli eserciti europei possano già utilizzare alcuni droni da ricognizione, quelli da attacco sono ancora molto limitati.

Affinché una barriera di droni diventi realtà, i paesi in prima linea dovrebbero addestrare i propri eserciti all’uso dei droni, ha affermato Agris Kipurs, amministratore delegato della start-up lettone Origin Robotics. Solo quando gli eserciti europei avranno acquisito sicurezza nell’impiego di queste risorse arriveranno gli ordini, ha aggiunto.

Per poter consegnare già nel 2026, i produttori di droni devono collaborare con le forze armate in prima linea prima di avviare la produzione di massa. “I test sul campo ci consentono anche di adattare i sistemi alle esigenze sul terreno”, ha aggiunto Lockwood.

Kipurs ha tuttavia osservato che ottenere i permessi per avviare i test sui droni richiede tempo.

Anche le normative specifiche dei singoli paesi limitano fortemente i test. “Lo spazio aereo in Europa è di proprietà civile ed è molto difficile per noi esercitarci e dimostrare che abbiamo droni in grado di volare a 100 km”, ha spiegato Lockwood. Quest’estate l’Agenzia europea per la difesa ha riunito sei industrie europee produttrici di droni per testarne l’uso in simulazioni di missioni tattiche coordinate nella periferia di Roma. Per Masala, i test sul campo in Europa rimangono “artificiali”, poiché gli eserciti si addestrano contro modelli di volo dei droni prevedibili piuttosto che contro le tattiche imprevedibili utilizzate nei combattimenti reali.

Un’opzione migliore sarebbe quella di far entrare gli operatori di droni ucraini nell’UE e far loro “interpretare il ruolo dell’aggressore” per vedere come reagiscono gli eserciti europei, ha raccomandato.

Lentezza degli ordini

Una barriera di droni richiederebbe alle forze armate europee non solo di effettuare test attivi, ma anche di impegnarsi a effettuare ordini.

Prima che qualsiasi paese europeo effettui ordini in massa, ci vorrebbero anni per realizzare una “barriera” di droni, poiché le capitali dovrebbero accumulare scorte complete per poter abbattere gli attacchi missilistici. Il rapporto missili-droni è di almeno 1:2 o 1:3, ha osservato Jaanus Tamm, Ceo del produttore estone di droni DefSecIntel. Tuttavia, alcuni Paesi si stanno muovendo.

La Lettonia sta acquistando piccoli volumi, testando i droni e poi decidendo se effettuare ordini più consistenti, ha osservato Kipurs. Lo scorso agosto, le forze armate lettoni, insieme ad altri paesi della Nato, hanno condotto un’esercitazione di difesa per rispondere agli attacchi dei droni presso il campo di addestramento di Sēlija.

I droni intercettori, in particolare, sono diventati all’avanguardia per abbattere i droni Shahed sviluppati dall’Iran, ora prodotti in serie anche dalla Russia. Sono veloci e possono intercettare i missili tradizionali in modo molto più economico rispetto alle armi convenzionali.

L’Ucraina è all’avanguardia nel settore degli intercettori in Europa, mentre il ritmo degli ordini per queste attrezzature ancora nascenti è “piuttosto lento” nell’UE, ha affermato Tamm.

Finora, questo ritmo lento significa che l’Europa è ben lontana dal raggiungere i numeri di produzione russi o ucraini, concordano entrambi i produttori di droni baltici.

I leader dell’UE dovrebbero lavorare su una “tabella di marcia più concreta” per definire come sarà l’Eastern Flank Watch e il ruolo che svolgeranno le istituzioni dell’UE, quando si riuniranno al Consiglio europeo il 23-24 ottobre.