Il legno russo aggira le sanzioni: trucioli in Europa mentre si indebolisce la legge UE sulla deforestazione

Nonostante le sanzioni imposte in tempo di guerra, nuovi dati rivelano che legname sospetto proveniente da Russia e Bielorussia continua ad entrare in Unione europea, mentre diversi Stati membri stanno cercando di ritardare l’applicazione della normativa europea contro la deforestazione.

Richieste di deroghe al regolamento UE sulla deforestazione

In una lettera inviata la scorsa settimana alla Commissione europea, Paesi membri come Portogallo, Estonia, Italia, Croazia, Slovenia, Cechia, Bulgaria e Polonia hanno chiesto deroghe al Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), che dovrebbe entrare in vigore a dicembre.

Importazioni e riciclaggio di legname

Secondo nuove rivelazioni dell’ONG Earthsight, molti di questi stessi Paesi continuano a importare compensato di betulla – un prodotto ligneo di alto valore – da Cina, Georgia, Kazakistan e Turchia. Aree già associate al riciclaggio del legname russo in seguito all’introduzione delle sanzioni europee contro Russia e Bielorussia dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022.

L’ultima analisi di Earthsight sui dati commerciali aggiornati ad aprile 2025 si basa su un’indagine precedente, pubblicata a gennaio, che aveva già documentato importazioni per 1,5 miliardi di euro di compensato russo di betulla nell’UE dall’inizio delle sanzioni.

Allerta della Commissione Europea

A marzo, l’unità sanzioni della Commissione europea (DG FISMA) aveva lanciato l’allarme: produttori di legno russi e bielorussi stavano deviando le esportazioni attraverso Paesi terzi per eludere le restrizioni commerciali dell’UE.

Sebbene Bruxelles abbia introdotto da giugno dazi anti-dumping sul compensato di legno duro cinese – inclusa la betulla – le ONG avvertono che il provvedimento non distingue tra la betulla e specie legnose a rischio inferiore, rischiando quindi di essere inefficace.

Principali paesi importatori

Tra febbraio e aprile di quest’anno, la Spagna – che non ha chiesto deroghe all’EUDR – è risultata il principale importatore europeo di compensato di betulla sospetto, con spedizioni per un valore al dettaglio stimato superiore a 15 milioni di euro, secondo Earthsight. Seguono il Portogallo con oltre 12 milioni e l’Estonia con quasi 10 milioni, principalmente da Kazakistan.

La Polonia, che tra il 2022 e il 2024 era il maggiore importatore, ha nel frattempo rafforzato i controlli, con un conseguente calo drastico delle importazioni da febbraio. L’associazione spagnola del legno e dell’arredamento ha avvertito che le continue importazioni russe minacciano l’industria nazionale, preoccupazioni condivise anche dai produttori di Lettonia e Polonia.

I dati Eurostat esaminati da Euractiv mostrano che, prima dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, l’UE non importava compensato di betulla da Kazakistan e Georgia, mentre le importazioni da Cina e Turchia erano trascurabili nella maggior parte degli Stati membri.

Pressioni politiche sull'EUDR

Queste rivelazioni commerciali arrivano in un momento in cui crescono le pressioni politiche per indebolire l’EUDR, una legge simbolo dell’UE volta a impedire l’ingresso nel mercato unico di prodotti legati alla deforestazione.

La settimana scorsa, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione guidata dal PPE che respinge la classificazione del rischio proposta dalla Commissione e invoca una nuova categoria “a rischio zero” per i Paesi dotati di proprie leggi contro la deforestazione.

Russia e Bielorussia sono attualmente classificate ad alto rischio ai sensi dell’EUDR, ma Paesi come Kazakistan, Cina, Turchia e Georgia – tutti segnalati dalle ONG – sono oggi classificati come a basso rischio, insieme a tutti gli Stati membri dell’UE.

L’eurodeputato austriaco Thomas Waitz, del gruppo dei Verdi e di professione forestale, ha avvertito che introdurre la categoria a rischio zero e ritardare l’attuazione dell’EUDR indebolirebbe il regime sanzionatorio contro la Russia. “Il PPE deve dimostrare di sostenere l’Ucraina”, ha dichiarato.

Pascal Canfin, relatore della legge per il gruppo liberale Renew, ha definito le richieste di indebolimento dell’EUDR “un regalo a paesi come la Russia” che mina la sovranità dell’UE.

Discussioni sull'efficienza dell'EUDR

L’EUDR prevede regole di tracciabilità più severe rispetto alla normativa sul legno attualmente in vigore ed è pensato per chiudere le falle note. Tuttavia, Earthsight avverte che la proposta di una categoria “a rischio zero” – sostenuta da 18 ministri dell’Agricoltura e dal Parlamento europeo – potrebbe rendere la nuova normativa persino più debole delle leggi attuali.

L’eurodeputato PPE Alexander Bernhuber, promotore della proposta di esentare alcuni Stati UE dagli obblighi dell’EUDR, ha affermato che il Regolamento non dovrebbe essere usato per applicare sanzioni.

“[L’elusione delle sanzioni] è già un reato che deve essere perseguito con la massima severità”, ha dichiarato a Euractiv.com, aggiungendo che ciò che serve sono “controlli più rigidi alle frontiere esterne dell’UE e l’applicazione delle sanzioni esistenti”.

“Non può essere che con l’EUDR andiamo a punire chi pratica una silvicoltura sostenibile e responsabile”, ha concluso.