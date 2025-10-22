Il futuro dell’UE passa dall’allargamento: il Parlamento è pronto a fare la sua parte, afferma l’eurodeputata Bischoff

Bruxelles, 22 ottobre 2025 – Il Parlamento europeo ha adottato mercoledì 22 ottobre una risoluzione ambiziosa che lega l’ingresso di nuovi Paesi nell’Unione europea alla riforma dell’attuale assetto istituzionale, non senza scetticismi all’interno dell’aula.

Contro il report si sono schierati i gruppi dell’estrema destra: il trio di Europa delle Nazioni Sovrane, Patrioti per l’Europa e i Conservatori e Riformisti europei, il gruppo in cui siede anche Fratelli d’Italia.

Il progetto di risoluzione, votato lo scorso 29 settembre dalla commissione Affari costituzionali (AFCO) del Parlamento europeo responsabile dell’iniziativa, era andato in contro alle stesse maggioranze, con S&D, Verdi, Renew e PPE concordi nell’approvazione.

Nonostante i voti contrari, il messaggio è chiaro: “Il Parlamento continua a sostenere la riforma dell’UE e l’allargamento” ha dichiarato ad Euractiv Italia la vice presidente dei Socialisti e Democratici europei, l’eurodeputata tedesca Gabriele Bischoff. “Questo è il messaggio importante”.

Due anni fa l’ex presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, aveva assicurato che entro il 2030 l’Unione europea sarebbe stata pronta ad accogliere nuovi Stati membri, tuttavia ad oggi, nonostante i progressi nei negoziati, questo orizzonte sembra davvero lontano.

Recentemente Moldova, Albania, Macedonia del Nord e Montenegro – in pole position nell’elenco dei Paesi candidati – sono entrati a far parte del circuito SEPA (Single Euro Payments Area) che permette loro di mandare e ricevere bonifici in Europa a basso costo, ma a parte questo aspetto ed alcuni capitoli negoziali che sono stati chiusi, dal punto di vista politico non sembrano esserci aperture significative da parte dei 27 dell’UE.

Prima o poi l’allargamento avverrà, specialmente una volta che sarà finita la guerra in Ucraina, e il Paese sarà finalmente pronto per aderire all’Unione, per questo motivo “dobbiamo trovare un modo per prepararci ed essere pronti a livello istituzionale” ha affermato Bischoff, ribadendo come il processo di allargamento è sempre stato preceduto da una riforma istituzionale.

L’ingresso dell’Ucraina, in particolare, pone un ulteriore problema relativo all’inevitabile redistribuzione dei seggi all’interno del Parlamento europeo, dato che sarebbe il sesto Paese più grande, dietro alla Polonia.

“Le strutture attuali possono e devono essere adattate per far funzionare l’allargamento”.

In questo orizzonte si muove la proposta di risoluzione appena approvata dal Parlamento europeo a Strasburgo.

Al centro dell’iniziativa ci sono modifiche che riguardano la governance dell’Unione e delle sue competenze, attraverso l’estensione ad alcuni settori chiave come la difesa utilizzando gli strumenti istituzionali già presenti nei Trattati, come le cooperazioni rafforzate, le clausole passerella, con l’opzione sempre presente di op-out.

“Dobbiamo usare tutta la flessibilità che abbiamo nei Trattati attuali” ha commentato la vice presidente di S&D, aggiungendo però che c’è anche “bisogno di modifiche mirate ai trattati per rendere l’Unione pronta all’allargamento”.

La risoluzione, infatti, ripropone nel contenuto quanto già approvato dal Parlamento europeo nella scorsa legislatura, ossia il superamento del diritto di veto all’interno del Consiglio europeo preferendo l’utilizzo del voto a maggioranza qualificata. Se già a 27 Stati è complesso prendere decisioni rilevanti con il consenso di tutti, in un’Unione europea a 30 e più Stati membri mantenere l’attuale status quo sarebbe di fatto impossibile e renderebbe ancora più lento il processo decisionale.

A ciò si aggiunge anche la richiesta di maggiori poteri al Parlamento europeo, fra cui quello di iniziativa legislativa e di pieni poteri co-legislativi per quanto riguarda la spesa dell’UE e l’adozione del bilancio pluriennale dell’UE (QFP).

Di fatto, con questa risoluzione, il Parlamento ribadisce ancora una volta il proprio impegno per l’avvio di una riforma dei Trattati, richiesta che è sul tavolo del Consiglio europeo da più di un anno e che i capi di Stato e di governo dell’UE continuano ad ignorare.