Il futuro cancelliere Merz presenta la squadra ministeriale della CDU

Il leader cristiano-democratico tedesco ha presentato la lista dei futuri ministri durante una riunione del presidium della CDU a Berlino, in attesa dell’approvazione formale del contratto di coalizione prevista per oggi.​

Secondo quanto riportato da Die Welt, la CDU occuperà sette ministeri chiave, tra cui Economia, Esteri, Salute e un nuovo dicastero per la Digitalizzazione e la Modernizzazione dello Stato. La CSU, partner bavarese della CDU, dovrebbe presentare i propri ministri nella giornata di martedì (29 aprile).

Per quanto riguarda l’altro partner di coalizione, la SPD, occorrerà attendere l’esito del voto interno dei suoi iscritti, previsto per il 30 aprile.​

La squadra dei ministri della CDU

La squadra dei ministri cristiano-democratici annunciata da Merz vede Thorsten Frei, attuale primo segretario parlamentare del gruppo CDU/CSU al Bundestag, scelto come ministro per gli Affari Speciali e Capo della Cancelleria federale.​ Karin Prien, vicepresidente della CDU e ministra dell’Istruzione nello Schleswig-Holstein, è stata scelta per il ministero federale dell’Istruzione, della Famiglia, degli Anziani, delle Donne e della Gioventù.​

Johann Wadephul, vice capogruppo della CDU/CSU al Bundestag, è stato designato ministro degli Affari Esteri.​ Katherina Reiche, ex deputata e attuale CEO di Westenergie (gruppo E.ON), è stata scelta per ricoprire il ruolo di ministra dell’Economia e dell’Energia.​

Patrick Schnieder, deputato della CDU, è stato proposto da Merz alla guida del ministero federale dei Trasporti.​ Nina Warken, parlamentare della CDU proveniente dal Baden-Württemberg, diventerà Ministra della Salute.​ Karsten Wildberger, CEO del gruppo MediaMarktSaturn, guiderà il nuovo ministero per la Digitalizzazione e la Modernizzazione dello Stato.​

La CDU ha convocato un piccolo congresso di partito per approvare formalmente il contratto di coalizione con la SPD. La CSU ha già dato il via libera, mentre la SPD attende l’esito del voto dei suoi iscritti, previsto per il 30 aprile. Successivamente, il Bundestag eleggerà Friedrich Merz come nuovo cancelliere il 6 maggio. Pertanto, solo dopo questa elezione, il presidente federale Frank-Walter Steinmeier potrà nominare ufficialmente i ministri del nuovo governo.​

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, la composizione del gabinetto ha suscitato alcune critiche all’interno della CDU. Il ramo sindacale del partito, la Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA), ha espresso disappunto per l’assenza di rappresentanti del proprio gruppo tra i ministri designati, ricordando che è la prima volta dalla fondazione del partito che ciò accade.