Il commissario UE al Commercio negli Stati Uniti per cercare di evitare i dazi al 50% di Trump

Il commissario del Commercio dell’UE si reca martedì primo luglio negli Stati Uniti per un ultimo tentativo di negoziato con alti funzionari americani, a pochi giorni dall’entrata in vigore del dazio del 50% sui prodotti europei imposto da Donald Trump.

Maroš Šefčovič ha dichiarato lunedì ai giornalisti che mercoledì e giovedì incontrerà a Washington il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer e il segretario al Commercio Howard Lutnick.

Da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, il presidente degli Stati Uniti ha imposto dazi doganali su vasta scala, tra cui un dazio del 50% su tutte le importazioni statunitensi di acciaio e alluminio e un dazio del 25% sulle automobili. Trump ha anche promesso di aumentare l’attuale dazio di base del 10% sulla maggior parte delle esportazioni dell’UE al 50% il 9 luglio, quando entreranno in vigore anche i “dazi reciproci” punitivi nei confronti di molti altri partner commerciali degli Stati Uniti.

“Naturalmente, faremo del nostro meglio con i miei partner negli Stati Uniti per portare avanti questi negoziati il più possibile” prima della scadenza del 9 luglio, ha detto Šefčovič, aggiungendo di aver recentemente tenuto “discussioni molto intense e talvolta molto accese” con Greer e Lutnick.

Le dichiarazioni di Šefčovič seguono l’informativa fornita lunedì dai funzionari della Commissione europea agli ambasciatori dell’UE a Bruxelles sull’attuale stato dei negoziati commerciali tra UE e Stati Uniti.

Scenario migliore

La Commissione, che sovrintende alla politica commerciale dell’Unione, ha detto agli inviati dell’UE che lo scenario “migliore” sarebbe un cosiddetto “accordo quadro” simile a quello concordato a maggio tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, secondo i diplomatici dell’UE informati sulla discussione.

L’accordo, che sarebbe molto più breve e vago rispetto a un tradizionale accordo di libero scambio, includerebbe probabilmente una dichiarazione generale di principi e impegni per chiarire le controversie commerciali in corso, nonché l’impegno a rimuovere specifici dazi sulle esportazioni dell’UE, hanno affermato i diplomatici.

Se non si raggiungerà un accordo, o se non verrà concessa una proroga della scadenza del 9 luglio, l’UE imporrà probabilmente dazi su beni statunitensi per un valore di 21 miliardi di euro il 14 luglio, hanno aggiunto i diplomatici. L’UE sta inoltre preparando un elenco separato di beni mirati, che potrebbe coprire esportazioni statunitensi per un valore di 95 miliardi di euro.

L’esito della visita di Šefčovič sarà discusso venerdì dagli ambasciatori dell’UE a Bruxelles e, forse, anche giovedì dal Comitato per la politica commerciale del Consiglio dell’UE, hanno affermato i diplomatici.

Segnali contrastanti

Le dichiarazioni di Šefčovič arrivano anche in un momento in cui l’UE invia segnali contrastanti sulla possibilità che il blocco prenda in considerazione una revisione delle sue normative, in particolare quelle relative alle aziende e ai servizi digitali, al fine di raggiungere un accordo con Washington.

In un segnale che il blocco UE potrebbe cedere alle pressioni degli Stati Uniti per rivedere il suo Digital Markets Act (DMA) – da tempo criticato da Trump e dalle principali aziende tecnologiche statunitensi – la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato la scorsa settimana che i funzionari dell’UE stanno discutendo con le loro controparti statunitensi di “barriere non tariffarie come standard e norme”.

Tuttavia, il giorno seguente, Matthias Jørgensen, un alto funzionario dell’UE coinvolto nei negoziati, ha dichiarato ai membri della commissione per il commercio del Parlamento europeo che “le modifiche alla legislazione UE esistente” costituiscono una “linea rossa” per Bruxelles.

A confondere ulteriormente le acque, il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent – che in precedenza aveva affermato che era “altamente probabile” che la scadenza del 9 luglio potesse essere prorogata – ha suggerito lunedì che gli Stati Uniti si stanno preparando a reintrodurre i dazi “reciproci” introdotti il 2 aprile, che hanno sconvolto il commercio globale e agitato i mercati finanziari prima di essere sospesi per 90 giorni il 9 aprile.

“Ci sono paesi che stanno negoziando in buona fede, ma devono essere consapevoli che se non riusciremo a raggiungere un accordo a causa della loro recalcitranza, potremmo tornare ai livelli del 2 aprile”, ha dichiarato alla Bloomberg TV. “Spero che non si arrivi a questo”.