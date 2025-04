Il centrodestra francese copia la strategia di Le Pen per guadagnare consensi

Due figure di spicco – Laurent Wauquiez, capogruppo in Parlamento, e l’attuale ministro dell’Interno Bruno Retailleau – si sfideranno per la leadership del partito il 17 e 18 maggio.

Entrambi sperano che la sentenza di ineleggibilità pronunciata contro Le Pen il 31 marzo apra un vuoto politico tra i suoi elettori, che possano colmare, nonostante il suo delfino, Jordan Bardella, abbia annunciato proprio lo scorso fine settimana di essere pronto a prendere il posto della leader.

Per competere, e in vista delle elezioni presidenziali, Wauquiez e Retailleau stanno adottando una retorica sempre più simile a quella storicamente usata dal Rassemblement National (RN) di Le Pen.

Tre settimane fa, Wauquiez ha suscitato scalpore proponendo di deportare le persone considerate pericolose, destinatarie di un ordine di espulsione, nell’arcipelago francese di Saint-Pierre-et-Miquelon, al largo delle coste canadesi. Ha inoltre affermato recentemente che la Francia è diventata “il Paese più violento d’Europa”.

Retailleau, dal canto suo, ha inasprito la politica migratoria francese da quando è diventato ministro dell’Interno, lo scorso settembre. Ha dichiarato che una “società multiculturale” comporta il rischio di diventare anche “una società multirazzista”.

Nei giorni successivi alla condanna di Le Pen, ha attaccato anche il sindacato dei magistrati, noto per le sue posizioni di sinistra, parlando di “giudici rossi”.

Funzionerà?

Gli analisti avvertono che questa strategia potrebbe non produrre i risultati sperati dal partito. “Non credo che la strategia di riportare gli elettori verso il conservatorismo tradizionale possa funzionare” ha dichiarato Mathieu Gallard, direttore delle ricerche dell’istituto di sondaggi IPSOS.

“Al massimo, potrebbe fermare il declino dei Républicains osservato nelle ultime elezioni, magari attirando qualche elettore disilluso di Macron”, ha aggiunto.

Il rischio per LR è evidente: se il partito non riuscisse a riconquistare voti al RN, potrebbe andare incontro a un’ulteriore frammentazione o addirittura all’irrilevanza politica, lasciando l’estrema destra come forza egemone della destra francese per molti anni.

Del resto, la destra conservatrice parte da un punto molto basso. Alle elezioni europee di giugno ha ottenuto poco più del 7% dei voti, eleggendo solo sei eurodeputati a Strasburgo. Quando Parigi ha convocato elezioni legislative anticipate, l’allora leader del partito Éric Ciotti ha scelto di sostenere Le Pen.

Eppure, con 47 deputati su 577 nell’Assemblea nazionale francese, il partito conserva un certo peso strategico nella formazione di maggioranze di governo. È riuscito a portare Michel Barnier a capo del governo, seppure per un breve periodo tra settembre e dicembre 2024, alimentando le speranze di una rinascita politica.

Tuttavia, finora la condanna di Le Pen ha avuto un impatto trascurabile sulla popolarità del RN.

“Tutti i sondaggi mostrano che la condanna di Le Pen non ha intaccato la popolarità del suo partito”, ha affermato Gallard. “Il RN è percepito dagli elettori di destra come il partito più credibile sui temi della sicurezza e dell’immigrazione. Cercare di competere con loro su quel terreno mi sembra inutile”.

Il cordone sanitario non esiste più

Mentre i membri del PPE si riuniscono in Spagna per il loro Congresso, della durata di due giorni, anche alcuni conservatori europei ritengono che “cooperare con i gruppi di estrema destra” al Parlamento europeo possa essere un modo “per svuotarli di contenuti,” ha spiegato Guillaume Sacriste, professore di scienza politica all’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

L’idea non è del tutto nuova. Fin dall’inizio dell’attuale legislatura, il PPE ha fatto passare alcuni provvedimenti con il sostegno di partiti più a destra, rivelando una maggioranza alternativa a quella centrista che ha rieletto Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione.

“Questa strategia di allearsi con l’estrema destra comporta rischi significativi, poiché non solo normalizza l’estrema destra, ma rende anche il PPE dipendente da essa” ha avvertito Sophia Russack del Centre for European Policy Studies, intervistata da Les Échos.

François-Xavier Bellamy, capodelegazione dei Républicains al Parlamento europeo, si è già mosso in questa direzione.

Un anno fa ha dichiarato che sarebbe “assurdo” non confrontarsi con i rappresentanti del gruppo di estrema destra ECR al Parlamento europeo, normalizzando un’idea che in passato era tabù.

“In Parlamento, le maggioranze si formano testo per testo, voto per voto, a volte emendamento per emendamento,” ha detto. “Rischiando di sorprendervi, mi è capitato molto spesso – ma anche ai colleghi macroniani e persino socialisti – di votare proposte del gruppo ECR.”

Nel settembre 2022, il suo partito è stato l’unico del PPE a non sostenere una risoluzione che definiva il governo ungherese di Viktor Orbán non più una democrazia, bensì una “autocrazia elettorale.”