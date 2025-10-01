Il caso democratico delle liste europee, un anno dopo le elezioni del 2024

A oltre un anno dalle elezioni europee del giugno 2024, un gruppo di cinque tra ex e attuali eurodeputati appartenenti alle tre forze europeiste del Parlamento europeo (PPE, S&S e Renew Europe) rilancia con forza la battaglia per l’introduzione delle liste transnazionali. Nell’editoriale i firmatari sottolineano che senza un’autentica dimensione europea del voto continuerà a mancare un vero spazio democratico comune. Infatti, l’introduzione di liste europee “non è soltanto una questione di simbolica europeizzazione”, ma “necessaria per la nascita di un vero demos europeo”.

È trascorso poco più di un anno dalle elezioni europee del 2024 e, ancora una volta, i risultati hanno confermato una tendenza ostinata: una dimensione europea insufficiente del processo elettorale. Nonostante l’esistenza di candidati alla Presidenza della Commissione europea, la loro visibilità è rimasta limitata. Il cosiddetto processo degli Spitzenkandidaten continua a incontrare difficoltà non solo a causa della resistenza istituzionale, ma anche per un difetto strutturale: i cittadini difficilmente possono votare in una vera elezione europea. Essi votano in ventisette elezioni nazionali parallele.

Non si tratta di una supposizione. Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2024, solo il 15% degli intervistati è stato in grado di nominare correttamente un candidato principale alla presidenza della Commissione. Studi del Servizio di ricerca del Parlamento europeo e dell’Istituto universitario europeo hanno dimostrato ripetutamente che i cittadini tendono a votare in base ad agende nazionali, partiti nazionali e leader nazionali. Questo non è intrinsecamente sbagliato; tuttavia, la dimensione europea dell’elezione è ridotta e filtra poco attraverso le narrazioni nazionali.

Esistono spiegazioni istituzionali e politiche per questa situazione. Ma c’è anche una causa sistemica: l’assenza di un autentico spazio elettorale europeo. Finché ai cittadini sarà permesso di votare solo per partiti nazionali, da liste nazionali, presentate da attori nazionali, utilizzando simboli nazionali, è irrealistico aspettarsi un dibattito pubblico europeo. Per questo l’introduzione delle liste europee non è soltanto una questione di simbolica europeizzazione. È necessaria per la nascita di un vero demos europeo.

Le origini di un’idea europea

La proposta delle liste europee non è nuova. Risale alla metà degli anni Novanta, quando Andrew Duff, tra gli altri, gettò le basi concettuali per una circoscrizione europea. L’idea era di riservare una parte dei seggi del Parlamento europeo a candidati eletti da liste pan-europee presentate dai partiti politici europei.

Questa idea fu tradotta per la prima volta in un’iniziativa legislativa nel 1998 con la relazione Anastassopoulos, ma non riuscì a raccogliere la maggioranza degli eurodeputati. Andrew Duff tornò poi sulla questione con due proposte legislative successive — note informalmente come “Duff I” e “Duff II” — presentate rispettivamente nel 2011 e nel 2012. Entrambe le versioni cercavano di introdurre una circoscrizione pan-europea che eleggesse 25 eurodeputati tramite liste di partito transnazionali, integrando le quote nazionali. Sebbene la commissione Affari costituzionali avesse sostenuto le relazioni Duff, i progressi furono bloccati in plenaria al Parlamento europeo.

Qualche anno dopo, la relazione del 2015 di Jo Leinen e Danuta Hübner riprese l’idea. La loro proposta prevedeva di riservare un certo numero di seggi alle liste europee e di collegarle alla nomina del Presidente della Commissione. Per la prima volta, la plenaria del Parlamento sostenne il concetto. Tuttavia, sotto la pressione di diversi Stati membri, il Consiglio rimosse tale disposizione prima di adottare il testo finale.

Una svolta nel 2022

Nel maggio 2022 il Parlamento approvò la relazione Ruiz Devesa per una riforma della legge elettorale europea. Per la prima volta, la plenaria sostenne l’idea delle liste europee sviluppata pienamente in termini giuridici. Essa includeva la creazione di una circoscrizione a livello dell’Unione con ventotto seggi da distribuire proporzionalmente tra liste europee presentate da entità politiche europee. Queste liste sarebbero state guidate da candidati alla Presidenza della Commissione, rendendo così il processo degli Spitzenkandidaten più visibile e politicamente rilevante. La proposta fu sostenuta da cinque gruppi politici: PPE, S&D, Renew, Verdi e Sinistra. Non si trattava di un voto simbolico, ma di una vera iniziativa legislativa formale ai sensi dell’articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che conferisce al Parlamento il diritto di proporre modifiche al sistema elettorale europeo.

Tuttavia, a più di due anni di distanza, il Consiglio non ha ancora avviato i negoziati con il Parlamento su questo dossier. Questo silenzio non è soltanto deludente. È inaccettabile. L’articolo 223 richiede che tali proposte siano approvate “all’unanimità dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo”. Il Parlamento ha fatto la sua parte. Il Consiglio no.

Perché non possiamo aspettare

Il tempo stringe. Già nella legislatura precedente, il Consiglio aveva sostenuto che non c’era tempo per accordarsi su un testo prima delle elezioni del 2024. Se il sistema riformato dovrà essere applicato nelle prossime elezioni europee del 2029, il quadro giuridico dovrà essere adottato con largo anticipo. Le riforme elettorali richiedono trasposizione nelle legislazioni nazionali, spesso con implicazioni costituzionali. I partiti politici hanno bisogno di tempo per prepararsi e fare campagna. I cittadini meritano un processo chiaro e trasparente.

La finestra d’azione si sta chiudendo. Se i negoziati tra Consiglio e Parlamento non inizieranno nei prossimi mesi, ancora una volta non ci sarà alcuna possibilità di avere liste europee nel 2029. Ciò significherebbe perdere, ancora una volta, un’opportunità storica per dare finalmente alle elezioni europee una vera dimensione europea — e per rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni europee in un momento in cui quel legame è sempre più sotto pressione.

L’introduzione delle liste europee non risolverebbe tutte le sfide della democrazia europea. Ma contribuirebbe a ridefinire il dibattito. Consentirebbe agli elettori di confrontare visioni per l’Europa oltre i confini nazionali. Darebbe ai partiti politici europei un vero ruolo. E renderebbe la campagna per la Presidenza della Commissione più visibile e competitiva.

Una responsabilità politica

L’opposizione alle liste europee spesso si nasconde dietro argomenti procedurali: è troppo complesso, è prematuro, richiederebbe una modifica dei trattati (cosa che non è necessaria, come lo stesso Servizio giuridico del Consiglio ha confermato). Ma la vera resistenza è politica. Alcuni governi nazionali temono che l’europeizzazione delle elezioni possa diluire la loro influenza. Alcuni temono che rafforzi partiti europei che non possono controllare. Altri semplicemente non vogliono correre il rischio del cambiamento. Inoltre, i critici non offrono alcuna alternativa se non lo status quo.

Ma lo status quo non è accettabile. Esso perpetua una disconnessione strutturale tra l’Unione e i suoi cittadini. Indebolisce il Parlamento europeo. E mina il processo degli Spitzenkandidaten, creato proprio per personalizzare e democratizzare le elezioni europee.

La creazione delle liste europee non è un dettaglio tecnico. È un atto politico. Significa riconoscere che condividiamo uno spazio politico e che la democrazia a livello europeo richiede strumenti europei. Senza liste pan-europee, i partiti politici federali non emergeranno, lasciandoci con i “partiti europei” sintetici e impotenti che abbiamo avuto dal 1979. Dobbiamo sviluppare un dibattito democratico continentale sulla gestione dei beni pubblici europei con unità, coesione e senso di scopo.

Firmatari:

Juan Fernando López Aguilar (MEP, S&D), attuale relatore della Legge elettorale europea Domènec Ruiz Devesa (già MEP, S&D), relatore della Legge elettorale europea (2022) Danuta Hübner (già MEP, PPE), correlatrice della Legge elettorale europea (2015) Jo Leinen (già MEP, S&D), correlatore della Legge elettorale europea (2015) Andrew Duff (già MEP, Renew), relatore della Legge elettorale europea (2011 e 2012)