I socialisti europei pronti a espellere il partito del premier slovacco Fico a ottobre

Bruxelles, 16 settembre 2025 – L'Alleanza europea dei partiti socialisti potrebbe espellere definitivamente il partito del primo ministro slovacco Robert Fico, Smer, in un congresso che si terrà il mese prossimo, hanno dichiarato quattro persone a conoscenza diretta della decisione al notiziario principale di Euractiv.com, Rapporteur.

Secondo le fonti citate da Euractiv.com, il presidente del Partito Socialista Europeo (PSE), Stefan Löfven, ex primo ministro svedese, sottoporrà l'espulsione alla ratifica quando i delegati si riuniranno ad Amsterdam a partire dal 16 ottobre. Il PSE riunisce i partiti socialisti e socialdemocratici a livello nazionale di tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo, oltre al Regno Unito.

Il primo ministro slovacco Robert Fico con il presidente russo Vladimir Putin

La mossa arriva dopo che i progressisti hanno perso la pazienza con Fico, che si è avvicinato a Vladimir Putin e Xi Jinping ed è accusato di aver calpestato lo stato di diritto in patria. Il PSE aveva già sospeso Smer nell’ottobre 2023, dopo la formazione del governo slovacco insieme al partito nazionalista SNS.

L'espulsione lascerà Fico ancora più isolato a livello europeo, senza alcuna possibilità di tornare al centro dell'attenzione, dove un tempo risiedeva felicemente. A Bruxelles e Strasburgo, i suoi legislatori operano già ai margini del Parlamento, e Fico ha vanificato gli sforzi dell'UE per sanzionare la Russia e ridurre la dipendenza energetica da Mosca.

I rapporti con Russia e Cina

La frattura con il PSE si è aggravata soprattutto per la politica estera di Fico, sempre più vicina a Mosca e a Pechino. Negli ultimi mesi il premier slovacco ha apertamente criticato le sanzioni europee contro la Russia, sostenendo che danneggiano più l’economia europea che il Cremlino, e ha spesso vanificato – con dichiarazioni e azioni – gli sforzi comuni dell’UE per ridurre la dipendenza energetica da Mosca.

La sua vicinanza a Vladimir Putin si è manifestata in maniera simbolica con la partecipazione alle celebrazioni della Giornata della Vittoria a Mosca lo scorso maggio, accanto al presidente russo e ad altri leader apertamente ostili all’Occidente. Un gesto che ha suscitato dure reazioni a Bruxelles e ha ulteriormente alimentato i sospetti di collusione con il Cremlino.

Non meno controversa è stata la scelta di Fico di recarsi anche a Pechino lo scorso 3 settembre, dove ha preso parte alla Giornata della Vittoria organizzata dalle autorità cinesi, suggellando un rapporto crescente con il presidente Xi Jinping. La Slovacchia, sotto la sua guida, si è avvicinata all’orbita della “Nuova Via della Seta”, in aperto contrasto con la linea critica verso Pechino adottata dalla maggior parte dei governi socialisti europei.