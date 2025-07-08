I ministri dell’Agricoltura si oppongono alle norme UE sulla deforestazione

Le reiterate richieste di proroga da parte di Paesi terzi avevano già indotto le autorità europee a sospendere l’applicazione del Regolamento sulla Deforestazione fino al 31 dicembre 2025, ma questo non è bastato a frenare gli oppositori che ora chiedono di prorogare ulteriormente la sospensione.
Critiche al Regolamento dagli Stati Membri
Secondo i ministri firmatari, il regolamento non tiene conto degli standard di protezione forestale già adottati a livello nazionale e dei rischi di deforestazione “irrilevanti” imponendo invece “obblighi burocratici sproporzionati”.
Importanza delle Foreste a Livello Globale
Le foreste coprono circa il 30% delle terre emerse del pianeta e ospitano circa l’80% della biodiversità terrestre. Le norme UE mirano a regolamentare importazione ed esportazione di prodotti che contribuiscono alla deforestazione e al degrado forestale.
Proposte di Semplificazione Normativa
Tuttavia, i diciotto ministri chiedono che queste regole siano incluse nell’attuale agenda di semplificazione normativa della Commissione. Propongono di eliminare gli obblighi nei Paesi dove l’attività agricola non comporta perdita di copertura forestale e in quelli classificati a basso rischio.
I Paesi Firmatari
Tra i firmatari figurano Portogallo, Austria, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Svezia.