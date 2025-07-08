Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
EuropaI ministri dell’Agricoltura si oppongono alle norme UE sulla deforestazione
8 lug 2025
Ivone Gravato, Cesare Ceccato, Pedro Sousa Carvalho – Euractiv
Europa
I ministri dell’Agricoltura si oppongono alle norme UE sulla deforestazione

I ministri dell’Agricoltura di 18 paesi Ue hanno inviato alla Commissione richiesta formale di rinviare e semplificare le norme per la conservazione del patrimonio forestale originario.

La Deforestazione massiccia (Alain Compost)

Per approfondire:

Le reiterate richieste di proroga da parte di Paesi terzi avevano già indotto le autorità europee a sospendere l’applicazione del Regolamento sulla Deforestazione fino al 31 dicembre 2025, ma questo non è bastato a frenare gli oppositori che ora chiedono di prorogare ulteriormente la sospensione.

Critiche al Regolamento dagli Stati Membri

Secondo i ministri firmatari, il regolamento non tiene conto degli standard di protezione forestale già adottati a livello nazionale e dei rischi di deforestazione “irrilevanti” imponendo invece “obblighi burocratici sproporzionati”.

Importanza delle Foreste a Livello Globale

Le foreste coprono circa il 30% delle terre emerse del pianeta e ospitano circa l’80% della biodiversità terrestre. Le norme UE mirano a regolamentare importazione ed esportazione di prodotti che contribuiscono alla deforestazione e al degrado forestale.

Proposte di Semplificazione Normativa

Tuttavia, i diciotto ministri chiedono che queste regole siano incluse nell’attuale agenda di semplificazione normativa della Commissione. Propongono di eliminare gli obblighi nei Paesi dove l’attività agricola non comporta perdita di copertura forestale e in quelli classificati a basso rischio.

I Paesi Firmatari

Tra i firmatari figurano Portogallo, Austria, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Svezia.

