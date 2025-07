I media tedeschi agitati dal fantasma di Berlusconi

Un problema: il più longevo presidente del Consiglio italiano del dopoguerra è morto due anni fa, come ha prontamente fatto notare un giornalista presente.

In realtà, non si tratta di Silvio, ma di suo figlio Pier Silvio Berlusconi, invitato a Berlino per discutere del tentativo della famiglia di prendere il controllo di ProSiebenSat.1, il secondo gruppo televisivo privato più grande della Germania, tramite l’impero mediatico del padre, MediaForEurope.

I piani erano già emersi a marzo, ma lunedì MediaForEurope ha annunciato di voler rilanciare l’offerta agli azionisti per acquisire il pieno controllo della società, in cui attualmente detiene una quota del 30%.

La mossa ha sollevato crescenti preoccupazioni sull’indipendenza editoriale di ProSiebenSat.1, che gestisce due dei maggiori canali privati tedeschi, spingendo Berlino a un’insolita presa di posizione.

“Un cambio di proprietà non deve comportare restrizioni all’indipendenza giornalistica”, ha avvertito il commissario tedesco per Cultura e Media, Wolfram Weimer. Ha spiegato di aver invitato Pier Silvio Berlusconi proprio perché è importante capire “chi c’è dietro” l’acquisizione di “un’istituzione così rilevante”.

L’operazione ha riportato alla ribalta il fantasma di Silvio Berlusconi. Per anni la stampa tedesca ha osservato da lontano il suo mix di scandali privati e politici, con un misto di fascino e disprezzo.

Negli anni 2000, mentre Paesi come l’Italia faticavano sotto il peso del debito pubblico, i tedeschi – notoriamente più rigorosi – si dichiaravano perplessi di fronte al successo elettorale di Berlusconi e del suo partito di centrodestra, Forza Italia.

Il malumore non derivava solo dalla sua ostinata resistenza a riformare l’economia italiana, ma anche dalle sue reiterate vicende giudiziarie, come le accuse di frode fiscale e corruzione, tra cui il pagamento di mazzette per mettere a tacere le testimoni delle famigerate feste “bunga bunga”. Berlusconi ha sempre negato ogni illecito.

Indipendenza a rischio?

Oggi, le preoccupazioni tedesche sull’offerta di MediaForEurope non riguardano tanto lo stile di vita controverso di Berlusconi padre, quanto l’imparzialità dell’informazione.

“Da tempo lanciamo l’allarme sull’acquisizione da parte degli eredi di Berlusconi”, ha dichiarato Mika Beuster, presidente dell’associazione tedesca dei giornalisti (DJV).

Negli anni ’90 e 2000, le emittenti berlusconiane, come Rete4 e Italia Uno, erano note – e spesso criticate – per il loro orientamento editoriale filo-governativo e di destra.

Il gruppo MediaForEurope è tuttora considerato vicino a Forza Italia, mentre Berlusconi aveva rapporti cordiali con Vladimir Putin, presidente russo oggi isolato a livello internazionale – un altro elemento che solleva interrogativi in Germania.

Beuster ha espresso preoccupazione “sia per i posti di lavoro nel giornalismo, sia per la vicinanza preoccupante di MediaForEurope a posizioni populiste di destra”.

Pier Silvio Berlusconi ha cercato di rassicurare gli interlocutori, ma le sue parole sono state accolte con scetticismo. Ha dichiarato che MediaForEurope non cerca un “controllo totale”, ma una quota che consenta all’azienda di “fornire un orientamento chiaro, basato su una visione condivisa”.

Sebbene al governo tedesco non sarà facile bloccare formalmente l’acquisizione, Berlusconi dovrà convincere gli azionisti e superare la concorrenza del gruppo ceco PPF, che attualmente detiene il 15% di ProSiebenSat.1 e punta ad aumentare la propria partecipazione.