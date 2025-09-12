Lo spazio è un nuovo campo di battaglia per la Russia, avverte il commissario Ue Kubilius

La Russia sta utilizzando lo spazio come campo di battaglia nel suo confronto con l’Ucraina e l’Occidente. A lanciare l’allarme è il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, intervenuto venerdì 12 settembre agli Stati generali di Difesa, Spazio e Cybersicurezza organizzati presso il centro ESA-Esrin di Frascati.

"Lo spazio sta diventando un campo di battaglia. La Russia lo usa per invadere, terrorizzare e uccidere. Dobbiamo usare lo spazio per difenderci e scoraggiare le aggressioni e per questo le nostre forze armate hanno bisogno di sistemi spaziali autonomi", ha affermato Kubilius che durante la sua permanenza in Italia ha avuto incontri con il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Ado lfo Urso , e il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Non ci possiamo permettere di lasciare lo spazio ai nemici dell'Europa ma nemmeno di restare indietro rispetto ai nostri amici: quindi abbiamo bisogno di lanciare molti più satelliti" ha aggiunto Kubilius.

Secondo il commissario UE la guerra è ormai in Europa ed è ora quanto più necessario un lavoro congiunto tra Ue ed Esa “sia per difendere le nostre risorse spaziali che per utilizzare lo spazio per difendere la nostra unione”.

Nel suo intervento, Kubilius ha richiamato l’attenzione sui continui episodi di spoofing dei sistemi di navigazione satellitare, ricordando anche l’interferenza che ha colpito il volo su cui viaggiava insieme alla presidente della Commissione europea, durante lo spostamento da Varsavia a Plovdiv, in Bulgaria, lo scorso 31 agosto. Un episodio attribuito alla Russia, che ha alimentato un’ondata di speculazioni e versioni ufficiali contrastanti.

“Nell’Unione europea siamo già sotto attacco a causa dello spoofing dei sistemi globali di navigazione satellitare, che ho potuto sperimentare in prima persona quando, insieme alla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, eravamo in viaggio verso la Bulgaria”, ha affermato Kubiulis.

Il commissario UE ed ex premier lituano ha ammesso poi che nel Baltico le interferenze a radiofrequenza sono “cinque volte superiori rispetto all’anno scorso”.

Tuttavia, tale situazione sta mettendo in pericolo non solo il Baltico, “ma gran parte dell’Europa è in pericolo, soprattutto a est, nel Mar Nero e nell’Artico” con “quasi la metà del traffico aereo attualmente in Europa opera in aree interessate da interferenze a radiofrequenza”.

Pertanto, per il commissario UE, “lo spazio non è decisivo solo sul campo di battaglia, lo spazio sta diventando un campo di battaglia”. Ciò deve spingere l’UE a “usare lo spazio per difenderci e scoraggiare l’aggressione”, ha aggiunto Kubilius, secondo cui, alla luce di questo scenario, le forze armate dei Paesi UE “hanno bisogno di sistemi spaziali autonomi, di un posizionamento, di una navigazione e di una tempistica robusti per guidare aerei, droni e missili, per comunicazioni sicure delle nostre forze armate in aria, in mare e a terra, e per preservare e modernizzare i nostri sistemi esistenti per rafforzare la nostra leadership globale nello spazio per la difesa”.

Migliorare le capacità dell’UE nel dominio spaziale

Kubilius ha indicato tre priorità per poter rendere l’Europa in grado di far fronte alle nuove minacce sul piano satellitare: rafforzare le capacità spaziali europee in osservazione, comunicazione e navigazione; garantire la difesa dello spazio e la protezione dei satelliti; assicurare un accesso autonomo dell’Europa allo spazio.

“Dobbiamo migliorare le capacità spaziali dell’Unione europea in materia di osservazione, comunicazione e navigazione”, ha affermato Kubilus.

Sul fronte dell’osservazione, il commissario Ue ha citato la proposta volta a creare un Servizio Governativo per l’Osservazione della Terra, un sistema di geo-intelligence adattato alle esigenze militari, “con qualsiasi tempo, notte e giorno, con alta sicurezza, alti tempi di rivisitazione e alta risoluzione”. L’intenzione è di mettere in comune e condividere le capacità militari dei singoli Stati membri “a vantaggio di tutti” entro la fine di quest’anno.

Per quanto riguarda navigazione e sincronizzazione, Kubilius ha ricordato che entro la fine dell’anno sarà avviato il servizio pubblico regolamentato Galileo, insieme a un sistema crittografato e sicuro contro spoofing e jamming, “per dare alle nostre forze armate un solido sistema autonomo ed europeo su cui fare affidamento. Sarà un punto di svolta assoluto per i nostri soldati sul campo”. In parallelo, si lavora a un nuovo componente di Galileo in orbita terrestre bassa, che fornirà ulteriore sicurezza e resilienza.

Sulla difesa dello spazio, per Kubilius l’Europa deve potenziare la propria consapevolezza situazionale spaziale, per proteggere i satelliti da detriti, eventi solari e possibili attacchi deliberati. “Per questo abbiamo bisogno di capacità e servizi nuovi e migliorati. Sempre quest’anno lanceremo lo European Space Act”, ha affermato.

Infine, l’accesso autonomo allo spazio. “Questo è l’unico modo per assicurare l’autonomia europea nel trasporto spaziale, perché è fondamentale per il nostro futuro”, secondo il commissario UE.

Dopo il successo dei due lanci Ariane 6 e Vega C celebrati quest’estate, l’Europa ha dimostrato di aver “riacquistato capacità strategiche”, ma la sfida è ancora aperta, ha proseguito il commissario. “Dobbiamo fare di più. Il XXI secolo è il secolo dello spazio. Siamo all’inizio di una rivoluzione spaziale ed è per questo che vogliamo beneficiarne appieno, difendere lo spazio e utilizzare lo spazio per la difesa. Non possiamo permetterci di lasciare spazio ai nemici dell’Europa”.

Difesa e spazio devono andare di pari passo

Sul piano finanziario, il commissario ha poi sottolineato che la proposta per il prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) prevede un impegno senza precedenti: “Stiamo quintuplicando il bilancio per la difesa e lo spazio, fino a 131 miliardi di euro, ma i fondi da soli non saranno sufficienti. È chiaro che la difesa europea e lo spazio europeo devono andare di pari passo”.

Un indirizzo che, secondo il commissario UE, è coerente con le conclusioni del rapporto Draghi sulla competitività, che ha sottolineato “la necessità di una maggiore cooperazione tra spazio e difesa”.

Per Kubilius la governance europea è però già strutturata: “La Commissione collabora con gli Stati membri, coordina e propone, il Parlamento europeo approva, l’Agenzia spaziale europea costruisce i nostri progetti faro e l’EUSPA (Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale) li gestisce”. Il commissario UE ha ricordato come i progetti portati avanti siano “colossali” e a beneficio di un intero continente. A fronte di ciò, ha concluso, “la difesa a livello europeo sarà solo all’inizio”.