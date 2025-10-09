La Groenlandia guarda a Bruxelles: il premier sceglie l’Unione europea invece di Washington

Roma, 9 ottobre 2025 – Il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha dichiarato che l’isola resta impegnata nel suo rapporto con l’Europa, ma ha escluso che ciò significhi “chiudere la porta” a future collaborazioni con altri Paesi – inclusi gli Stati Uniti di Trump.

“Voi siete stati al nostro fianco, come amici e partner. Non lo dimenticheremo mai. Grazie”, ha detto Nielsen intervenendo mercoledì (8 ottobre) davanti al Parlamento europeo a Strasburgo.

Nel corso dell’ultimo anno, il territorio autonomo danese è diventato il fulcro di una crescente disputa geopolitica alimentata dall’iniziativa di Trump di espandere le operazioni di sorveglianza e aumentare gli investimenti americani in Groenlandia.

In più occasioni, Trump ha minacciato di ricorrere alla forza militare per raggiungere i propri obiettivi in questo territorio artico strategicamente posizionato, geograficamente più vicino alla costa orientale degli Stati Uniti che alla Danimarca.

Danimarca e Groenlandia – quest’ultima con un proprio movimento indipendentista – hanno ripetutamente ribadito che la sovranità e l’autonomia dell’isola devono essere rispettate.

Nielsen, vestito con l’abito tradizionale groenlandese, ha anche invitato l’Unione europea ad aumentare i finanziamenti per sostenere l’avvio dell’industria mineraria dell’isola, ancora in difficoltà. “Bisogna agire rapidamente”, ha affermato. “La Groenlandia è pronta a muoversi con l’Unione europea, per accelerare il passo”.

Bruxelles, già il secondo maggior contributore esterno al bilancio groenlandese dopo Copenaghen, ha annunciato il mese scorso la disponibilità a raddoppiare il sostegno finanziario a Nuuk.

Recenti indiscrezioni suggeriscono inoltre che l’amministrazione statunitense stia valutando di acquisire una partecipazione in una società mineraria operante in Groenlandia.

Alla domanda se intenda recarsi anche a Washington, il primo ministro groenlandese ha mantenuto un tono diplomatico: “Un partenariato più forte e migliore con l’UE non chiude le porte ad altre relazioni o collaborazioni con altri Paesi”.