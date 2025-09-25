Grecia, lo scandalo sui sussidi agricoli europei getta il panico tra i piccoli coltivatori diretti

Roma, 25 settembre 2025 – Lo scandalo – che ha portato alle dimissioni di quattro ministri e allo scioglimento dell’OPEKEPE, l’agenzia responsabile dei controlli e dell’erogazione dei fondi agricoli europei, – è esploso dopo che la Procura europea (EPPO) ha scoperto che alcuni richiedenti dichiaravano come propri terreni che non possedevano. Altri indicavano fattorie o pascoli lontani dal loro luogo di residenza, oppure usavano indirizzi falsi e contratti di affitto contraffatti.

Le radici dello scandalo si trovano nei sistemi informatici inadeguati utilizzati per gestire i sussidi agricoli e nella mancanza di un catasto agricolo completo e aggiornato in gran parte del Paese. La creazione di un registro fondiario nazionale era un obbligo imposto all’UE sin dal primo salvataggio della Grecia nel 2009 e poi ribadito come condizione per accedere al Fondo di ripresa post-pandemia, ma non è mai stato soddisfatto.

Oltre all’indagine dell’EPPO, la Commissione europea ha emesso a giugno una decisione separata, notificando ad Atene l’esclusione da 392,2 milioni di euro di fondi PAC a causa della cattiva gestione e dei controlli insufficienti.

“Quando tutti sono colpevoli, nessuno lo è”

Le due inchieste hanno aperto il vaso di Pandora del settore agricolo greco, scatenando ispezioni in tutto il Paese. Ma per Vlassis Tsiogkas, presidente della cooperativa agricola Pasiou Klimentiou, si tratta di un modo per far apparire il problema diffuso e proteggere chi ha commesso le frodi più gravi.

“Quando tutti sono colpevoli, nessuno lo è”, ha dichiarato Tsiogkas. “Alcuni hanno guadagnato milioni con falsi contratti di affitto, mentre altri hanno commesso solo piccoli errori burocratici – ma tutti vengono messi sullo stesso piano”.

Una difficoltà storica per i piccoli agricoltori greci è la natura frammentata della proprietà fondiaria. I contadini spesso possiedono appezzamenti sparsi in diverse aree e tradizionalmente si scambiavano i terreni confinanti con accordi orali, senza contratti scritti.

Così, i terreni cambiavano spesso gestione senza che il proprietario ufficiale risultasse diverso – una prassi non vietata dalla legge. In assenza di un catasto, però, individuare i veri proprietari è diventato complicato con l’avvio delle verifiche.

Durante le recenti ispezioni sul campo, molti agricoltori hanno presentato dichiarazioni formali di proprietà. Tuttavia, queste non sono più accettate e numerosi piccoli produttori rischiano multe salatissime che potrebbero portarli alla bancarotta – nonostante abbiano fornito prove come la coltivazione attiva, i bonifici bancari per gli affitti e le fatture delle spese agricole.

Il ministero greco dell’Agricoltura ha detto a Euractiv che l’abbandono della tolleranza verso gli accordi orali non è una decisione politica, ma un passo necessario per rispettare le regole UE e i rilievi della Commissione.

“Serve a mantenere il sistema affidabile e a garantire che i pagamenti della PAC arrivino senza rischiare sanzioni finanziarie”, ha dichiarato il ministero.

La Commissione prende le distanze

Un portavoce della Commissione europea ha però precisato a Euractiv che “non sono state fatte raccomandazioni specifiche in tal senso”.

“La Commissione stabilisce i requisiti a livello UE ed è in costante contatto con gli Stati membri e le autorità nazionali per monitorare e verificare l’applicazione delle regole”, ha aggiunto l’ufficiale europeo. “Non fornisce però istruzioni personalizzate”.

Un funzionario del governo greco ha detto a Euractiv che Atene è in contatto con Bruxelles per trovare rapidamente una soluzione.

“Le persone oneste stanno pagando il prezzo subendo ritardi nei pagamenti PAC”, ha ammesso l’ufficiale, a condizione di anonimato. “Ma dobbiamo sistemare il sistema e assicurarci che nessun fondo europeo vada perso”.