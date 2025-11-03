Gli Stati europei spingono per rafforzare i poteri di Frontex contro la minaccia dei droni

I Paesi dell’Unione europea stanno valutando piani per conferire a Frontex nuovi poteri in materia di sorveglianza dello spazio aereo e protezione delle infrastrutture critiche, secondo documenti riservati del Consiglio visionati da Euractiv.com.

La mossa arriva in un contesto di crescente preoccupazione per una serie di incursioni di droni nello spazio aereo europeo negli ultimi mesi, inclusi episodi avvenuti nel fine settimana in Belgio presso strutture militari e civili sensibili.

Una nota del Consiglio, datata 30 ottobre e diffusa ai Paesi dell’Ue dalla presidenza danese, mostra che le capitali europee stanno discutendo se l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – comunemente nota come Frontex – debba assumere ulteriori responsabilità per affrontare minacce ibride, dalle violazioni dello spazio aereo alla protezione di asset strategici.

La revisione del mandato di Frontex, prevista per l’anno prossimo, è stata annunciata per la prima volta dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’inizio dell’anno ed è ora inclusa nel piano di lavoro dell’UE per il 2026.

I rappresentanti dei governi discuteranno la questione in una riunione tecnica il 5 novembre.

Il dibattito segnala una crescente volontà da parte delle capitali di allineare la missione di Frontex al mutato contesto di sicurezza europeo e arriva a pochi mesi dall’adozione da parte dell’agenzia di una catena di comando ispirata al modello della Nato.

Attualmente, Frontex assiste i Paesi dell’UE nella gestione delle frontiere esterne fornendo supporto operativo sul campo, contrastando la criminalità transfrontaliera, raccogliendo informazioni e assistendo nelle procedure di rimpatrio.

Parlando il mese scorso accanto al ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt, il commissario per la Migrazione Magnus Brunner ha suggerito che il mandato di Frontex potrebbe in futuro estendersi alla difesa contro i droni e alla protezione degli aeroporti – un tema politicamente delicato, alla luce dei recenti episodi di interferenze attribuite a soggetti legati alla Russia presso aeroporti civili e basi militari in tutta l’Unione.

La nota del Consiglio suggerisce che tali misure potrebbero richiedere modifiche al regolamento di Frontex. Ciò potrebbe implicare la possibilità per l’agenzia di intervenire, su richiesta di uno Stato membro, in situazioni di minaccia ibrida aggiornando le norme relative agli interventi rapidi alle frontiere, alle aree sensibili (“hotspot”) e alle squadre di supporto alla gestione migratoria – oppure creando una disposizione specifica per l’intervento dell’agenzia in casi di strumentalizzazione dei flussi migratori o altre minacce ibride.

Le funzioni di Frontex fuori dall’UE

Un documento di discussione separato della presidenza del Consiglio propone inoltre di attribuire a Frontex maggiori poteri per collaborare con Paesi terzi.

Le capitali vogliono che l’agenzia vada oltre gli accordi già in essere con i sei Stati dei Balcani occidentali e possa dispiegare squadre negli aeroporti internazionali principali o in altri punti di attraversamento strategici. Frontex potrebbe anche assumere un ruolo rafforzato nei controlli “pre-partenza” dei viaggiatori diretti verso l’area Schengen.

Gli Stati membri ribadiscono inoltre la richiesta di poter dispiegare squadre di rimpatrio nei Paesi non UE e di consentire a Frontex di coordinare i rimpatri da un Paese terzo a un altro, per alleggerire la pressione lungo le rotte migratorie, come riportato da Euractiv il mese scorso.

I governi valuteranno anche se Frontex debba contribuire al sostegno dei “centri di rimpatrio” istituiti nell’ambito di accordi bilaterali con Paesi terzi, ampliando di fatto la presenza operativa dell’agenzia oltre i confini dell’Unione.

Il dibattito si inserisce nel contesto dei piani della Commissione per ampliare il corpo permanente dell’agenzia. Nelle sue linee guida politiche per il 2024, von der Leyen si è impegnata a triplicare la Guardia di frontiera e costiera europea portandola a 30.000 unità entro il 2027.

Le capitali, tuttavia, restano caute, insistendo sul fatto che il “futuro mandato e le funzioni” dell’agenzia debbano essere chiaramente definiti prima che qualsiasi espansione venga avviata.