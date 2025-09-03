Gli eurodeputati contro la Commissione per aver bloccato una multa a Google sull’adtech

Roma, 3 settembre 2025 – Gli eurodeputati di vari schieramenti hanno lanciato dure critiche nei confronti della Commissione europea che, secondo alcune indiscrezioni stampa avrebbe bloccato una multa contro il colosso Google per evitare di aggravare le tensioni commerciali con gli Stati Uniti.

Le accuse, riportate lunedì da MLex, sostengono che la decisione su Google sia stata rinviata a seguito delle pressioni esercitate dal commissario europeo al Commercio Maroš Šefčovič.

Andreas Schwab, eurodeputato tedesco del Partito popolare europeo (PPE), ha dichiarato che la multa è stata “bloccata” dal gabinetto della presidente della Commissione Ursula von der Leyen sin da maggio, avvertendo che “una decisione in un caso specifico [di concorrenza] non dovrebbe essere politicizzata”.

La Commissione è stata inoltre accusata di aver ceduto alle pressioni del Dipartimento di Giustizia statunitense per fermare la sanzione contro Google. Pressato dai giornalisti martedì, un portavoce della Commissione ha affermato che “l’indagine è ancora in corso”.

Già nel giugno 2023, Bruxelles aveva espresso la sua valutazione preliminare, rilevando che Google aveva violato le norme UE sulla concorrenza grazie alla sua posizione dominante nella tecnologia pubblicitaria (adtech). A oltre due anni di distanza, tuttavia, non è ancora arrivata una decisione finale dalla Commissione.

Un precedente pericoloso

L’eurodeputato verde tedesco Sergey Lagodinsky ha affermato che, se le accuse fossero vere, si tratterebbe di “un passo senza precedenti” e costituirebbe “un precedente pericoloso” per lo Stato di diritto europeo. “Se ci pieghiamo ogni volta che pensiamo che la Casa Bianca sia arrabbiata, non resteremo mai in piedi,” ha aggiunto.

“Washington ordina, Bruxelles esegue, Google gongola”, ha dichiarato l’eurodeputata francese della sinistra Leila Chaibi, aggiungendo: “Non ci piegheremo.”

Anche l’eurodeputata liberale francese Stéphanie Yon-Courtin ha esortato von der Leyen, in un post su X, a “trasmettere un messaggio UNICO, chiaro e inequivocabile: l’UE non farà marcia indietro sull’applicazione delle proprie regole”.

Il gabinetto di von der Leyen non ha risposto alla richiesta di commento di Euractiv.com riguardo alle accuse secondo cui la presidente sarebbe intervenuta personalmente per bloccare la multa.

Schwab, relatore del Digital Markets Act (DMA), ha ribadito che “la Commissione europea deve applicare le regole di concorrenza in modo indipendente dalle pressioni politiche”. La Commissione è responsabile dell’applicazione del DMA - il nuovo regolamento ex ante dell’UE per i giganti tecnologici come Google - ed è già sotto crescente pressione per presunte carenze nell’applicazione.

Queste regole “non riguardano compromessi nelle più ampie relazioni diplomatiche”, ha sottolineato Schwab.

Qualunque sia l’esito nell’UE, anche l’attività pubblicitaria di Google è sotto osservazione negli Stati Uniti. A maggio, un tribunale statunitense ha stabilito che l’azienda ha violato le leggi antitrust nel mercato dell’adtech, e le misure correttive - che potrebbero includere anche una dismissione - sono attese per questo autunno.