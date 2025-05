La base della Germania in Lituania: 5.000 soldati a 30 km da Vilnius. “Inizia una nuova era”

Roma, 23 maggio 2025 – La Germania ha inaugurato giovedì 21 maggio il suo primo dispiegamento militare all’estero permanente in Lituania dalla Seconda guerra mondiale, definito dal cancelliere Friedrich Merz “l’inizio di una nuova era”.

Il dispiegamento giunge in un momento di fortissima preoccupazione per i Paesi del fronte orientale della NATO. La Russia ha infatti rafforzato la sua presenza militare nei pressi degli oltre 1.300 chilometri di confine che condivide con la Finlandia, suscitando preoccupazione nelle capitali europee per i piani futuri di Mosca.

La cerimonia si è svolta ai piedi della collina Gediminas che domina la città vecchia di Vilnius, con le bande militari che suonavano e centinaia di soldati in formazione, il messaggio era chiaro: Berlino è tornata nei Paesi Baltici e ci resterà.

“Stiamo prendendo in mano la difesa del fianco orientale della Nato”, ha dichiarato Merz durante la cerimonia parlando al fianco del presidente lituano Gitanas Nausėda.

“Questo giorno segna l’inizio di una nuova era”, ha aggiunto Merz, definendo il dispiegamento dei militari tedeschi un impegno congiunto di Berlino e Vilnius per proteggere la libertà europea da qualsiasi aggressore.

Mentre aumentano i dubbi sull’affidabilità delle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti sotto la guida di Donald Trump, la visita di Merz rappresenta un gesto strategico per rassicurare gli Stati in prima linea nella NATO e dimostrare la disponibilità di Berlino ad assumere un ruolo più importante all’interno dell’alleanza.

Il dispiegamento avviene anche mentre Merz si è impegnato a trasformare l’esercito tedesco nel più forte d’Europa. Il dispiegamento in Lituania sarà il primo test su larga scala dell’esercito tedesco, ha affermato l’esperto di Vilnius Ruslanas Iržikevičius.

Piena capacità operativa entro il 2027

La Brigata Litauen, composta da 5.000 uomini, ha il quartier generale a Rūdninkai, a soli 30 chilometri a sud di Vilnius, con elementi di supporto di stanza a Rokantiškės e Nemenčinė.

Secondo quanto riferito da alcune fonti a Euractiv.com, in Lituania potrebbero essere dislocati fino a 10.000 soldati tedeschi e i loro familiari.

Si prevede che la piena capacità operativa sarà raggiunta entro il 2027, collocando la brigata nel vulnerabile valico di Suwalki, lo stretto corridoio tra Kaliningrad e la Bielorussia considerato un punto critico in un eventuale conflitto tra NATO e Russia.

La mossa della Germania rispecchia gli impegni DI Francia, Regno Unito e Canada, che guidano rispettivamente i gruppi di battaglia della NATO in Estonia, Lettonia e Lituania.

Come sottolinea l’inviato di Euractiv.com in questo reportage da Vilnius, nelle settimane che hanno preceduto l’inaugurazione, la popolazione non è rimasta indifferente al crescente numero di soldati in uniforme con lo stemma tedesco.

Infatti, la presenza permanente di militari tedeschi sta anche trasformando Vilnius. La città sta già assistendo all’avvio di progetti di edilizia abitativa e scuole in lingua tedesca e presto potrebbe aprire una stazione radio in lingua tedesca.

Un perno militare-industriale

L’impegno della Germania nei confronti del Baltico coincide con l’approfondimento dei rapporti industriali tra Berlino e Vilnius.

Il colosso tedesco dell’industria della difesa Rheinmetall, produttore dei carri armati Leopard e di varie tipologie di munizioni d’artiglieria, sta espandendo la sua presenza nell’Europa orientale con nuovi stabilimenti in Lituania, Romania e Ungheria. Un importante impianto di produzione di proiettili d’artiglieria da 155 mm è già in fase di sviluppo nel distretto lituano di Radviliškis, situato a circa 150 chilometri a nord della capitale Vilnius.

La Lituania, a sua volta, sta raddoppiando gli equipaggiamenti e la tecnologia tedesca, dai carri armati Leopard 2 ai veicoli blindati Boxer.