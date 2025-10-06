Frontex, non solo migranti: verso un nuovo ruolo nella difesa europea dai droni

Roma, 6 ottobre 2025 – I ministri dell’Interno dei Paesi membri dell’Unione europea si sono riuniti sabato a Monaco per quello che i funzionari hanno definito un “vertice sulla migrazione a linea dura”. Ma l’Agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera (Frontex) ha inaspettatamente assunto un ruolo centrale in un nuovo dibattito sulla sicurezza – questa volta non incentrato sulla migrazione, bensì sulla difesa.

L’incontro è coinciso con una nuova ondata di tensione nei cieli sopra la capitale bavarese. Nella tarda serata di venerdì, per la seconda volta in meno di 24 ore, le operazioni all’aeroporto di Monaco sono state temporaneamente sospese a causa di presunti avvistamenti di droni, causando disagi a oltre 6.500 passeggeri.

Parlando accanto al ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt, il commissario europeo per la Migrazione Magnus Brunner ha lasciato intendere che l’agenzia Frontex potrebbe presto ampliare il proprio mandato includendo anche la difesa dai droni. La Commissione, ha spiegato, sta valutando di reindirizzare parte dei fondi destinati alla protezione delle frontiere verso tecnologie di sorveglianza e anti-drone, una mossa che potrebbe assegnare a Frontex nuove responsabilità al crocevia tra sicurezza delle frontiere e difesa.

“Abbiamo iniziato ad affrontare la questione dei droni nella nostra strategia di sicurezza interna circa un anno fa”, ha detto. “Ma ora, naturalmente, ci troviamo di fronte a sfide completamente nuove”.

La Commissione ha già destinato 150 milioni di euro a Frontex per investire in tecnologie legate ai droni. Brunner ha rivelato sabato che ulteriori 250 milioni di euro del Fondo per la gestione delle frontiere saranno impiegati “specificamente per i droni”, potenzialmente per finanziare sistemi di sorveglianza, difese anti-drone e coordinamento transfrontaliero per proteggere le infrastrutture critiche.

Ha aggiunto che la protezione degli aeroporti dovrebbe “far parte a pieno titolo del futuro mandato di Frontex”, lasciando intendere un’interpretazione più ampia del ruolo dell’agenzia, oltre al controllo migratorio. “La questione della protezione delle infrastrutture critiche avrà certamente un ruolo in questo contesto”, ha dichiarato Brunner. “Pertanto, i fondi potranno essere utilizzati anche in modo più flessibile”.

Un portavoce della Commissione europea, interpellato a Bruxelles lunedì, ha confermato che “è in corso un bando da 150 milioni di euro gestito da Frontex per sostenere gli Stati membri nell'acquisto di attrezzature senza equipaggio per la sorveglianza, vale a dire droni”. L’agenzia, ha aggiunto, “continuerà inoltre a fornire formazione sull'uso tattico dei droni come parte delle capacità congiunte per la gestione delle frontiere”. “Frontex impiega già droni per il monitoraggio delle frontiere marittime: due sono attualmente operativi, uno basato a Malta e uno a Creta”, ha precisato il portavoce, ricordando che il rafforzamento del mandato dell’Agenzia resta “una priorità politica di questa Commissione”.

Il mandato di Frontex sarà oggetto di revisione il prossimo anno e le discussioni sono già iniziate a Bruxelles. Secondo un documento del Consiglio visionato da Euractiv.com la scorsa settimana, gli Stati membri stanno valutando la possibilità di concedere all’agenzia poteri più ampi, incluso quello di organizzare trasferimenti di migranti tra Paesi non appartenenti all’UE – qualcosa che le regole attuali non consentono.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva già segnalato la riforma all’inizio dell’anno, promettendo di “rafforzare il ruolo di Frontex nella gestione dei rimpatri”.

La questione tornerà sul tavolo del Consiglio Affari Interni il 14 ottobre, quando i ministri dell’Interno discuteranno fino a che punto spingersi con l’espansione del mandato di Frontex.