Francia, Spagna e Grecia in pressing sull’Ue per limitare l'accesso dei minori ai social

Roma, 19 maggio 2025 – Spagna, Grecia e Francia stanno facendo pressioni sulla Commissione europea per introdurre rapidamente un sistema di verifica dell’età a livello europeo e a fissare un’età minima per l’accesso ai social media.

Secondo un documento programmatico – ottenuto da Euractiv – e destinato ad accendere il dibattito in occasione della riunione ministeriale di giugno – i ministri del digitale di Spagna, Grecia e Francia sostengono che “prodotti e servizi digitali mal progettati” stanno provocando una serie di problemi di salute nei minori che “sono costantemente esposti a contenuti banali o comparativi”.

La soluzione è quella di intensificare il lavoro sulla legislazione che limita l’accesso ai contenuti dubbi e che creano dipendenza nei giovani, rafforzando al contempo la capacità dei genitori di limitare l’uso delle piattaforme di social media e dei siti per adulti, si legge nel documento.

La Commissione sta preparando un’applicazione per la verifica dell’età a livello europeo per gli Stati membri come soluzione temporanea fino al lancio dei portafogli digitali dell’UE alla fine del 2026. Ma i Paesi dell’Ue vogliono che l’applicazione vada oltre e supporti i meccanismi di controllo parentale, consenta la verifica dell’età e limiti l’uso di alcune applicazioni per i minori.

I tre Paesi affermano inoltre che è indispensabile stabilire il “principio della maggioranza digitale per i social network online”. Si tratterebbe di un’età al di sotto della quale i minori non potrebbero accedere ai social media.

Francia e Grecia sostengono entrambe un divieto di accesso ai social media per gli utenti di età inferiore ai 15 anni, ma la Spagna vuole lasciare aperta la discussione a livello europeo, ha dichiarato a Euractiv un portavoce della rappresentanza spagnola.

Parallelamente, ogni Paese sta lavorando alla propria soluzione. Spagna e Francia stanno introducendo la verifica obbligatoria dell’età per i siti per adulti, mentre la Grecia ha lanciato il cosiddetto “Kids Wallet” per verificare l’età degli utenti.

La scorsa settimana la Commissione ha anche presentato una bozza di linee guida per proteggere i minori nell’ambito della legge sui servizi digitali (DSA) dell’UE. L’esecutivo dell’UE ha affermato che le piattaforme dovrebbero applicare misure di garanzia dell’età online per ridurre l’esposizione dei bambini a contenuti inappropriati e pornografici.

I Paesi dell’UE vogliono che la loro posizione sia presa in considerazione quando la Commissione pubblicherà la versione finale di queste linee guida entro la fine dell’estate.

Il documento politico sarà discusso con gli altri ministri del digitale dell’UE durante la riunione del 5 giugno.