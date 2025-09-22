Macron e il riconoscimento della Palestina, Bronchtein: “È l’unica strada per la pace”

Roma, 22 settembre 2025 – Mentre Emmanuel Macron si prepara ad annunciare davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, a Parigi cresce l’attesa per una decisione destinata a lasciare il segno sulla scena internazionale. A sostenerlo è Ofer Bronchtein, consigliere speciale del presidente francese per il Medio Oriente, che da anni spinge in questa direzione e che in un’intervista a firma di Laurent Geslin rilasciata a Euractiv.com parla di “un piccolo tsunami diplomatico”.

Secondo Bronchtein, la scelta della Francia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza e potenza del G7, “porterà con sé altri Paesi molto importanti”. Il riconoscimento, sostiene, non solo potrebbe aprire la strada ad altri governi, ma rafforzerebbe anche la sicurezza di Israele, oggi esposto a un crescente isolamento internazionale. “Questa guerra deve finire, non ha più alcun senso”, osserva l’ex consigliere del premier israeliano Yitzhak Rabin durante i negoziati di Oslo, fondatore dell’International Forum of Peace, che promuove legami tra israeliani e palestinesi.

Macron, ricorda Bronchtein, ha sempre creduto nella soluzione a due Stati, in continuità con i suoi predecessori da Mitterrand a Hollande. “Quattro anni fa mi disse: ‘Lo faremo a tempo debito’. Sarebbe stato preferibile riconoscere la Palestina prima del 7 ottobre. Ma meglio tardi che mai”. Per il consigliere, se uno Stato palestinese fosse esistito prima degli attacchi di Hamas l’azione del 7 ottobre 2023 non sarebbe avvenuta, “perché con la sovranità viene anche la responsabilità”.

Il riconoscimento da parte francese, tuttavia, suscita forti critiche in Israele. Bronchtein, in questi giorni a Tel Aviv per spiegare la posizione dell’Eliseo, racconta di essere stato accolto con ostilità. “La macchina della comunicazione messa in piedi dal primo ministro Benjamin Netanyahu cerca di far credere che riconoscere uno Stato palestinese aumenterà l’antisemitismo e sarà una ricompensa per Hamas. È del tutto falso. Hamas non vuole uno Stato palestinese; vuole costruire un califfato”.

Le minacce personali ricevute non lo hanno fermato dal ribadire che la Francia non è nemica di Israele, anche se in disaccordo con la linea del governo. “Molti cittadini israeliani lo sanno. Per questo ho organizzato l’intervista di Macron trasmessa dalla televisione israeliana il 18 settembre: a volte bisogna parlare direttamente al popolo”. Per Bronchtein, la strada per la pace passa proprio dal riconoscimento di uno Stato palestinese, che costringerebbe Israele a misurarsi con un interlocutore riconosciuto dalla comunità internazionale. “Se insisterà con la guerra, le sanzioni si intensificheranno, cosa che io voglio assolutamente evitare”. La sua speranza è che a Gerusalemme prevalga la consapevolezza che “questa guerra è diventata una guerra di vendetta, e che danneggia tutti”.