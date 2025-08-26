Francia e Germania: avanti sul caccia europeo Fcas. “Nessun piano B”, avverte Parigi prima del vertice Macron-Merz

Roma, 26 ottobre 2025 – Parigi e Berlino appianeranno le differenze nella costruzione di un caccia di sesta generazione, ha insistito la presidenza francese, a pochi giorni da un incontro tra Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

C’è un “ottimismo condiviso” sul fatto che le tensioni tra gli attori industriali impegnati a realizzare il Future Combat Air System (FCAS) europeo saranno risolte, ha detto lunedì una fonte dell’Eliseo citata da Euractiv.com in vista di un incontro ad alto rischio tra i due governi.

Macron, Merz e i rispettivi ministri della Difesa si incontreranno giovedì 28 agosto nella città francese meridionale di Tolone, dopo mesi di litigi pubblici tra i rispettivi campioni industriali Dassault e Airbus su chi debba guidare lo sviluppo del nucleo dell’FCAS: il suo caccia.

“Non c’è alcun piano B” se non realizzare FCAS con Parigi e Berlino alla guida, ha detto la fonte. “Le difficoltà temporanee devono essere affrontate”, ha aggiunto.

Sebbene inizialmente si prevedesse che Parigi e Berlino indicassero questa settimana una via da seguire per il grande progetto di sviluppo, quell’obiettivo sembra essersi spostato più avanti nel tempo.

Il programma FCAS e il suo equivalente terrestre, il carro armato di nuova generazione noto anche come MGCS, “giungeranno a compimento secondo modalità che gli esperti stanno attualmente riesaminando e i ministri prenderanno la decisione”, ha detto la fonte dell’Eliseo.

La questione sarà risolta entro la fine dell’anno, hanno promesso entrambi i Paesi a luglio.

Lo scontro tra Dassault e Airbus

La divisione del lavoro è il nodo principale su cui la francese Dassault e Airbus Defence and Space, che ha sede in Germania, si sono scontrate pubblicamente negli ultimi mesi, soprattutto dopo che Dassault avrebbe chiesto di assumere la guida del 60% del progetto e affermato di poterlo portare avanti da sola se necessario.

Francia e Germania, insieme alla Spagna, hanno iniziato a lavorare al caccia di sesta generazione anni fa. Il progetto si trova ora a un bivio, mentre passa dalla fase di pianificazione alla costruzione di un prototipo del jet da combattimento.