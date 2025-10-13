Il futuro del caccia europeo in bilico: Parigi frena sul FCAS, l’Europa è in cerca di alternative

Prima il colosso francese dell’aviazione, Dassault Aviation, ha minacciato di procedere da sola con il progetto europeo per il caccia di nuova generazione, poi il governo francese è caduto. Di fronte all’incertezza, le discussioni su possibili alternative europee stanno passando dai sussurri alla seria considerazione.

La fine del Future Combat Air System (FCAS) – incentrato su un caccia di nuova generazione capace di operare in tandem con una rete di droni – non sembra più un’ipotesi remota. I ministri della Difesa dei tre Paesi partner, Germania, Francia e Spagna, avrebbero dovuto incontrarsi a Berlino in ottobre per definire la rotta da seguire.

Ma con il governo francese in crisi, la tempistica per risolvere le divergenze industriali tra i partner francesi e tedeschi appare sempre meno realistica.

Dassault, principale contraente francese nel progetto da 100 miliardi di euro, ha chiarito la propria preferenza per lo sviluppo autonomo di un caccia di nuova generazione. Considerato che la Francia si è già ritirata da due precedenti programmi europei di aerei da combattimento – tra cui l’Eurofighter – la minaccia non è affatto vuota.

In questo contesto, si prevede che riprendano, se non sono già iniziate, discussioni informali su possibili alternative. Tre scenari, in particolare, sembrano essere oggetto di valutazione riservata.

Prima opzione: lasciare andare i francesi

Uno scenario prevederebbe che Germania e Spagna continuino senza la Francia – anche se gli esperti concordano sul fatto che sarebbe un compito arduo.

“In pratica, un FCAS senza la Francia equivarrebbe ad avviare un programma completamente diverso”, ha affermato Alain De Neve, esperto di aerospazio presso il Royal Higher Institute for Defence del Belgio, intervistato da Euractiv.com.

La difficoltà principale risiede nella divisione attuale dei compiti: la Francia guida lo sviluppo della cellula del caccia, e fare a meno di Dassault – che ha progettato il Rafale – sarebbe complicato.

Uno degli scopi principali dei programmi congiunti, ha detto Emil Archambault, esperto di difesa presso il German Council on Foreign Relations, è quello di “accedere a reti di competenze più ampie e sfruttare i punti di forza e i mercati di più partner”.

L’esperienza dell’Eurofighter “dimostra che i veri caccia di nuova generazione nascono da coalizioni industriali”, ha aggiunto De Neve.

Ciononostante, Samuel Faure, docente di politica della difesa europea a Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, ha sottolineato che l’esperienza di Germania e Spagna con l’Eurofighter fornisce loro almeno una base per proseguire in autonomia.

Ronja Kempin, analista senior di difesa presso il ‘German Institute for International and Security Affairs’, ha però ribattuto che la Spagna “non dispone della capacità di innovazione necessaria in campi come l’intelligenza artificiale e la comunicazione dei sistemi” per sostenere l’FCAS insieme alla Germania.

Nel frattempo, gli altri due Paesi partner di Germania e Spagna nel programma Eurofighter – Italia e Regno Unito – stanno lavorando con il Giappone a un progetto rivale di caccia di sesta generazione: il Global Combat Air Programme (GCAP).

Seconda opzione: aderire al GCAP

Rispetto all’FCAS, in difficoltà, il GCAP procede con passo più sicuro: la joint venture è stata lanciata a giugno e un prototipo è atteso per il 2027.

Secondo gli esperti sentiti da Euractiv.com, tuttavia, unirsi al GCAP a questo punto significherebbe per Germania e Spagna avere poca influenza e benefici industriali limitati.

“La porta non è chiusa, ma il nucleo ora è sigillato”, ha spiegato De Neve, sottolineando che gli ingressi tardivi potrebbero essere confinati alla fornitura di sistemi secondari come sensori, suite di guerra elettronica, combat cloud, effettori e manutenzione.

Ciò potrebbe comunque integrare le competenze tedesche e spagnole: ‘Airbus Defence and Space’ guida l’architettura del cloud di combattimento dell’FCAS – che collega il caccia ai droni di supporto – mentre la spagnola Indra vanta solide capacità nello sviluppo di sensori.

Una fonte industriale vicina ai piani e alle capacità di Airbus DS ha recentemente dichiarato che gli aspetti del ‘combat cloud’ e del volo autonomo nel GCAP restano indefiniti, lasciando potenzialmente spazio a collaborazioni.

Tuttavia, il vero valore risiede nella costruzione del velivolo stesso. “Se la Germania accettasse un ruolo marginale nel GCAP, o persino un ruolo di semplice importatore, ciò avrebbe conseguenze per la dimensione dell’industria aerospaziale tedesca e per la sua capacità di mantenere competenze e know-how”, ha avvertito Archambault. Anche partecipando alla manutenzione e agli aggiornamenti, “sarebbe quasi impossibile sostenere un’industria nazionale del caccia senza un progetto a guida tedesca”.

Terza opzione (probabile): ripartire con nuovi partner

Non volendo accettare un ruolo di secondo piano e incerta sulla possibilità di procedere da sola, Berlino potrebbe cercare nuovi partner – e dispone delle risorse per farlo. “Sarebbe nell’interesse della Germania e di Airbus convincere diversi partner minori”, ha dichiarato Archambault.

La Spagna sarebbe il partner naturale, seguita – secondo gli esperti – dalla Svezia.

Sebbene Berlino neghi trattative in corso su un nuovo progetto e la Svezia non abbia ancora deciso se sviluppare un caccia di nuova generazione prima del 2030, Saab apporterebbe un’esperienza preziosa nel campo dei velivoli da combattimento e già intrattiene legami industriali con la Germania, ha osservato Archambault.

L’ambiente operativo previsto da Berlino si allinea inoltre con “l’orientamento strategico di base” svedese, ossia la difesa contro la Russia, ha spiegato Kempin. Ciò eliminerebbe i punti di attrito che hanno reso difficile la cooperazione con la Francia — in particolare l’insistenza di Parigi sulle capacità nucleari e sul decollo da portaerei.

Collaborare con la Svezia potrebbe anche attirare altri Paesi nordici come partner minori o potenziali acquirenti, ha aggiunto Kempin.

Anche il Belgio potrebbe svolgere un ruolo, dato il suo status di osservatore nell’FCAS e il suo dichiarato interesse per il progetto. “Per certi elementi dell’architettura FCAS, una cooperazione specifica potrebbe essere possibile – anche con partner britannici, italiani o persino francesi”, ha detto Archambault.

Resta il fatto che una nuova coalizione per un caccia europeo dovrebbe affrontare sfide notevoli.

“In breve, Spagna e Svezia potrebbero rafforzare i settori dei sensori, dell’avionica, dell’architettura di missione e dei test di volo, ma la propulsione e l’integrazione delle tecnologie stealth resterebbero i nodi critici da sciogliere”, ha spiegato l’esperto belga De Neve, sentito da Euractiv.com.

Per quanto riguarda i tempi, lo stesso FCAS richiese due anni per essere definito – dal lancio politico nel 2017 alla firma dei contratti industriali nel 2019. Sarebbe una tempistica ragionevole anche per un eventuale nuovo inizio, ha concluso Kempin.