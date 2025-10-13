EuRoC 2025, la gara europea dei razzi universitari prende il via in Portogallo. Cosa c’è da sapere

Rafforzare i legami con università e industrie del settore spaziale in tutta Europa con l’auspicio di divenire una pietra angolare nella strategia europea per coltivare e trattenere i talenti europei. Sono questi alcuni degli obiettivi della European Rocketry Challenge (EuRoC), la più grande competizione europea di lanci di razzi costruiti da giovani universitari, che ha preso il via lo scorso 9 ottobre a Constância, in Portogallo.

Organizzata dall’Agenzia Spaziale Portoghese, la sesta edizione della sfida riunisce studenti e team di rocketry da tutto il continente, che si confronteranno fino al 15 ottobre per testare le proprie soluzioni di ingegneria e innovazione.

Come nelle ultime edizioni, il Palazzetto dello Sport di Constância ospita il paddock – l’area dove le squadre allestiscono i propri razzi e conducono le ultime verifiche – mentre i lanci si terranno tra l’11 e il 14 ottobre nel Campo Militare di Santa Margarida, messo a disposizione dall’Esercito portoghese.

L’edizione 2024 aveva già segnato un record: oltre 600 partecipanti, 19 squadre in gara e 17 razzi lanciati con successo, il risultato migliore di sempre. Quest’anno le squadre selezionate sono ben 28 provenienti da 16 Paesi europei per un totale di oltre 600 studenti universitari. L’Italia partecipa con due squadre: i veterani di SKY – Skyward Experimental Rocketry del Politecnico di Milano alla loro quinta edizione e vincitori dell’edizione 2021; la new entry Aurora Rocketry dell’Università di Bologna alla loro prima partecipazione all’EuRoc.

Europa verso una “nuova generazione” dello spazio

“EuRoC dà al Portogallo un palcoscenico unico per mostrare il proprio impegno nello sviluppo di un solido ecosistema spaziale europeo”, afferma a Euractiv Italia Marta Gonçalves, Education Programme Manager dell’Agenzia Spaziale Portoghese e project manager della European Rocketry Challenge. Per lei, EuRoC non è solo un evento tecnico o accademico, ma una piattaforma che proietta il Portogallo – e con esso l’Europa – verso una nuova generazione di protagonisti dello spazio.

“Rafforza la nostra visibilità come Paese che non solo partecipa alle missioni europee attraverso l’ESA, ma che crea anche attivamente opportunità per la prossima generazione di professionisti dello spazio europeo”, spiega Gonçalves.

A distinguere EuRoC da altre iniziative, aggiunge, è la sua scala realmente europea: “A differenza di altre competizioni nazionali di rocketry in Europa, EuRoC si distingue come l’unica iniziativa a vera dimensione continentale, che riunisce squadre di tutto il continente in un’unica sfida”.

Questa dimensione transnazionale ha favorito anche la costruzione di una rete di partnership accademiche e industriali. “La competizione rafforza i legami con università e industrie in tutta Europa, pienamente in linea con l’obiettivo strategico dell’Agenzia di posizionare il Portogallo come un hub per il talento e l’innovazione nello spazio”, racconta Gonçalves.

Non è solo una vetrina di competenze, ma anche un ponte verso l’industria: “Aziende come la startup britannica Cambridge Aerospace e diverse imprese portoghesi hanno scelto di sponsorizzare la competizione per essere più vicine agli studenti, riconoscendola come un’opportunità unica per connettersi con i talenti del futuro.”

L’impatto di EuRoC

E il valore di EuRoC, aggiunge, va oltre i confini nazionali: “Crediamo che più visibilità e riconoscimento EuRoC ottiene, maggiore sarà il suo contributo al rafforzamento delle capacità collettive dell’Europa nello spazio”.

Secondo Gonçalves, l’impatto di EuRoC si è ormai esteso ben oltre i confini del Portogallo. “Guardando alle passate edizioni, EuRoC ha avuto un impatto tangibile sul Portogallo. La competizione ha effettivamente portato allo sviluppo della rocketry nel Paese, con un numero crescente di squadre ogni anno e la costruzione di competenze dove quasi non esistevano”.

I risultati, sottolinea, sono già visibili anche nel panorama europeo: “Il Portogallo è uno dei Paesi più rappresentati nel 2025, insieme alla Germania, il che dimostra come l’ecosistema nazionale abbia colto questa opportunità”. Una dinamica che, nelle sue parole, riflette “non solo il successo degli sforzi dell’Agenzia per promuovere la partecipazione alla rocketry, ma anche il suo ruolo più ampio nel rafforzare il settore spaziale portoghese: suscitando interesse tra i giovani, sviluppando competenze all’università e preparando professionisti che contribuiranno all’industria nazionale in espansione”.

E il futuro della competizione? Per Gonçalves, è chiaro: EuRoC è solo all’inizio di una traiettoria di crescita. “EuRoC sta crescendo anno dopo anno, sia in scala che in ambizione”, afferma. “Guardando avanti, miriamo a consolidare la nostra posizione come punto di riferimento in Europa, collegandoci ancora più strettamente con partner industriali e istituzionali, e continuando a offrire agli studenti un’esperienza che li prepari ad affrontare sfide reali.”

La visione di lungo periodo è quella di un’iniziativa che diventi parte integrante della strategia europea per lo spazio: “Vediamo EuRoC diventare una pietra angolare nella strategia europea per coltivare e trattenere il talento, garantendo che la nostra futura forza lavoro possa sperimentare, fallire, imparare e, in definitiva, riuscire a migliorare l’accesso dell’Europa allo spazio”.

Come funziona la competizione e l’impatto sugli studenti

Le squadre che prendono parte a EuRoc devono progettare, costruire e lanciare un razzo capace di raggiungere un apogeo prefissato — 3.000 o 9.000 metri — trasportando un payload funzionale e recuperabile.

La valutazione dei team non riguarda solamente la precisione del volo, ma anche la qualità della progettazione, l’innovazione, la sicurezza e la documentazione tecnica.

Il regolamento distingue tra razzi con motori a propellente solido, spesso di tipo commerciale (COTS), e quelli sviluppati autonomamente dai team con propulsione ibrida o liquida, più complessa e sperimentale.

La competizione si articola in più fasi, dalla revisione dei progetti ai test statici fino al lancio finale, e assegna premi per le migliori prestazioni di volo, il design più avanzato e la capacità organizzativa.

Le squadre italiane

Nello specifico i due team italiani vedono Skyward Experimental Rocketry lanciare ORION, un razzo ibrido SRAD che punterà a un’altitudine di 3.000 metri. Aurora Rocketry dell’Università di Bologna partecipa con Nemesis, un razzo COTS.

Parlando con Euractiv Italia, Daniele Bandini, team leader di Aurora Rocketry, racconta il percorso di questa nuova squadra, le difficoltà tecniche e le aspettative per il futuro.

“Questa è la prima volta che noi partecipiamo a EuRoC, perché la nostra associazione è nata un anno e mezzo fa. È il nostro primo progetto, e riuscire a farci ammettere alla competizione per noi è stato un grandissimo traguardo”, ammette.

“Come parte della competizione è richiesto che noi portiamo all’apogeo un payload,” spiega Bandini. “Noi abbiamo scelto di svilupparne uno con un significato tecnologico e una rilevanza scientifica”, si tratta di un CubeSat di 10×10 cm, ispirato a un esperimento dell’Agenzia Spaziale Indonesiana, che utilizza una software defined radio per raccogliere dati di posizione e velocità durante il volo. L’idea è il risultato dell’elaborato di tesi di uno studente di Aurora, che ha progettato un CubeSat di 10×10 cm, quindi un proof of concept.

“Quando abbiamo fondato Aurora Rocketry, l’abbiamo fatto con in mente la partecipazione a EuRoC 2025,” racconta. “Era un obiettivo ambizioso, ma ce l’abbiamo fatta. Non mi chieda come, perché non lo so dire neanche io”, scherza. In soli 18 mesi, il team è passato da un’idea a un razzo completo: “Siamo partiti da zero e ora siamo pronti per competere”.

Team Aurora

Il team Aurora conta circa novanta studenti che hanno lavorato per oltre 10.000 ore al progetto. “Abbiamo lavorato tantissimo, anche al costo di sacrificare qualche punto di media universitaria, ma costruire un razzo da zero è un’esperienza che ci darà molto di più in futuro”, osserva Bandini.

“Avere esperienza nella progettazione di un motore di questo tipo può rappresentare un valore aggiunto nel mercato del lavoro,” aggiunge. “Soprattutto per chi vuole lavorare nel campo della propulsione aerospaziale: può essere un’alternativa interessante rispetto ad altre tecnologie e un’opportunità accolta con favore dalle aziende del settore”.

Il futuro, infatti, guarda già avanti. “Per il 2027 vogliamo presentarci con un motore progettato da noi,” annuncia Bandini. “Grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna, intendiamo sviluppare un motore ibrido a paraffina e nitroglicerina”.