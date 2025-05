Euro forte e dazi Usa: un guaio per le esportazioni Ue

Roma, 20 maggio 2025 – Dall’inizio dell’anno la moneta unica ha registrato un’impennata dell’8,5% rispetto al dollaro, dopo che la nuova politica protezionistica del presidente americano ha spaventato i mercati valutari e indotto gli analisti a tagliare le previsioni di crescita degli Stati Uniti.

Il rialzo ha scioccato molti economisti, che in un primo tempo erano convinti che la svolta protezionistica senza precedenti di Washington avrebbe al contrario rafforzato il dollaro innescando un’impennata dell’inflazione, costringendo la Federal Reserve statunitense ad aumentare i tassi di interesse.

In questo contesto, la debolezza del dollaro ha aggravato le difficoltà degli esportatori dell’UE, che speravano in un dollaro forte per mitigare l’impatto dei dazi e rendere le loro merci più economiche rispetto alle esportazioni americane.

“Si tratta di un doppio colpo per gli esportatori europei negli Stati Uniti, che vengono colpiti non solo dalle tariffe, ma anche dal fatto che la normale compensazione di un apprezzamento del tasso di cambio del dollaro rispetto all’euro non si sta attivando, anzi, sta accadendo il contrario”, ha dichiarato Sander Tordoir, capo economista del Centre for European Reform.

“Quindi, se si è un esportatore europeo che fa affidamento sul mercato statunitense…meccanicamente, entrambi gli effetti negativi si sommano l’uno all’altro invece di bilanciarsi”, ha aggiunto.

Effetto dazi USA: il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso dello 0,5% le previsioni di crescita per il 2025

Gli effetti del deprezzamento del dollaro

L’anno scorso l’UE ha esportato negli Stati Uniti beni per un valore di 531,6 miliardi di euro, di cui 380 miliardi – pari a circa il 70% del totale delle esportazioni – sono soggetti ai dazi di Trump, secondo la Commissione europea.

Le tariffe comprendono dazi del 25% su acciaio, alluminio e automobili, oltre a una tariffa “di base” del 10% sulla maggior parte delle altre merci.

Sebbene gli esportatori sappiano mantenere coperture contro le fluttuazioni valutarie per proteggere i propri guadagni, i gruppi industriali si sono fatti sempre più sentire riguardo all’impatto del deprezzamento del dollaro sulle imprese europee.

“La debolezza del dollaro aumenta la pressione già esercitata dai dazi e può indebolire la redditività”, ha dichiarato Manuel Kallweit, capo economista del gruppo tedesco dell’industria automobilistica VDA, aggiungendo che l’anno scorso gli Stati Uniti sono stati “il mercato di vendita più importante” per gli esportatori tedeschi di automobili.

Secondo l’Ufficio federale di statistica, gli Stati Uniti hanno rappresentato il 13,1% dei 3,4 milioni di veicoli esportati in Germania nel 2024.

Alle osservazioni di Kallweit hanno fatto eco gli esportatori europei di alcolici, anch’essi fortemente dipendenti dalla domanda statunitense.

Secondo Eurostat, l’anno scorso circa il 30% di tutte le esportazioni di alcolici dell’UE è stato venduto in America, con un valore di 4,9 miliardi di euro di vino e 2,9 miliardi di euro di alcolici e liquori inviati oltreoceano.

Il cambio euro dollaro

Un portavoce del CEEV, un gruppo di lobby che rappresenta i produttori di vino dell’UE, ha dichiarato che l’attuale tasso di cambio euro-dollaro di 1,13 dollari si colloca all’incirca a metà della fascia 1,03-1,25 dollari registrata nell’ultimo decennio, ma rimane comunque “a un livello che incide sulla nostra competitività”.

“Al tasso di cambio odierno, il valore dell’euro avrebbe un impatto minore rispetto ai dazi, ma peggiora comunque la situazione”, ha dichiarato il portavoce.

Anche SpiritsEurope ha osservato che un euro forte avrà un “impatto meccanico” sulle esportazioni. Tuttavia, è “impossibile” sapere se l’apprezzamento della valuta avrà un impatto altrettanto grave dei dazi di Trump “considerato che non sappiamo quali saranno le tariffe”, ha dichiarato un portavoce del gruppo, aggiungendo che le politiche protezionistiche influenzano anche il tasso di cambio euro-dollaro.

Il portavoce ha anche osservato che gli esportatori di liquori dell’UE hanno “vissuto e gestito” in precedenza con un tasso di cambio fino a 1,5 dollari.

In vino calamitas: Come i dazi di Trump minacciano l'agricoltura dell'UE

La forza persistente dell’euro

Secondo gli analisti, la resilienza dell’euro – e quindi il suo effetto sugli esportatori dell’UE – dipenderà da una serie di fattori.

Il primo è se i dazi di Trump scateneranno una recessione negli Stati Uniti. Se ciò dovesse accadere, la Federal Reserve statunitense sarebbe probabilmente costretta a tagliare i tassi a un ritmo più veloce rispetto alla Banca Centrale Europea, indebolendo ulteriormente il valore relativo del dollaro.

Il secondo è l’eventualità di un “accordo di Mar-a-Lago” che, come l’Accordo di Plaza del 1985, mirerebbe a incrementare la debolezza del dollaro nel sistema finanziario globale.

La dedollarizzazione

Il fattore più importante, tuttavia, è probabilmente la misura in cui le altre principali banche centrali e gli investitori si “de-dollarizzeranno” riducendo la loro esposizione agli asset denominati in dollari, come i Treasury statunitensi.

Carsten Brzeski, responsabile macro di ING research, ha affermato che il processo di de-dollarizzazione dipenderà in larga misura dalla misura in cui l’euro diventerà un’alternativa realmente “attraente” al biglietto verde.

Gli investitori saranno più disposti ad abbandonare il dollaro se i responsabili politici dell’UE approfondiranno l’unione dei mercati dei capitali del blocco ed emetteranno un maggior numero di asset sicuri denominati in euro, come gli eurobond.

Unione dei mercati dei capitali: Tutto quello che hai sempre voluto sapere ma non hai mai osato chiedere

“Altrimenti, l’Europa o l’area dell’euro non saranno in grado di assorbire tutti i capitali nei mercati finanziari”, ha affermato Brzeski. Finché l’Europa non sarà in grado di assorbire questo denaro, “non assisteremo a un indebolimento duraturo del dollaro”, ha aggiunto.

Molti analisti, tuttavia, si sono detti fiduciosi che la forza dell’euro persisterà.

In una recente nota, la Deutsche Bank ha affermato che il recente calo del dollaro è probabilmente “l’inizio di una lenta tendenza al ribasso”.

“La recente volatilità politica e di mercato è stata probabilmente sufficientemente preoccupante da indurre un ripensamento sugli investimenti negli Stati Uniti”, ha osservato la banca.

Benefici per l’economia

Gli analisti e i funzionari dell’UE hanno anche sottolineato che l’euro forte ha comunque effetti positivi: in particolare, abbassa il prezzo delle importazioni, attenuando così le pressioni inflazionistiche.

La minore crescita dei prezzi potrebbe anche offrire alla Banca Centrale Europea ulteriore spazio per ridurre i tassi di interesse, stimolando così gli investimenti privati, ha affermato Brzeski.

I commenti di Brzeski sono stati ripresi lunedì dal Commissario europeo per l’Economia Valdis Dombrovskis, che ha descritto una valuta forte come una “arma a doppio taglio”.

“Un euro che si rafforza ha i suoi lati positivi, in quanto ha effetti disinflazionistici… ma può anche influire negativamente sulle esportazioni dell’UE”, ha dichiarato Dombrovskis.

L’apprezzamento dell’euro ha anche contribuito alla decisione di Bruxelles di lunedì di abbassare le previsioni di inflazione per l’area dell’euro dall’1,9% all’1,7% l’anno prossimo, spingendole ulteriormente al di sotto del tasso obiettivo del 2% della BCE.

Bruxelles taglia le stime di crescita del PIL, pesa l’incertezza legata alla politica commerciale di Trump

Pur notando l’impatto disinflazionistico, alcuni analisti hanno avvertito che la forza dell’euro potrebbe anche danneggiare la competitività dell’UE nei confronti della Cina.

Da gennaio l’euro si è apprezzato di oltre il 7% rispetto al renminbi, ostacolando la capacità delle industrie europee di competere con le controparti cinesi, sempre più competitive.

“Non si tratta di un effetto negativo solo per gli Stati Uniti, ma anche per la Cina”, ha dichiarato Tordoir.

Secondo alcuni analisti, la debolezza del renminbi è a sua volta una conseguenza del deprezzamento del dollaro.

“Il recente deprezzamento del CNY (renminbi) rispetto alle valute non USD (dollaro Usa) non è una mossa intenzionale per svalutare lo yuan, ma piuttosto è quasi interamente un riflesso della debolezza dell’USD e dell’attenzione alla stabilità di USD/CNY”, ha affermato ING in una recente nota.