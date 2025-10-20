Emer Cooke (EMA): “Dobbiamo rendere il sistema farmaceutico europeo a prova di futuro”

Roma, 20 ottobre 2025 – L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) si prepara a un nuovo capitolo. Dopo l’espansione dei suoi poteri nel 2023, l’istituzione con sede ad Amsterdam si trova al centro della riforma della legislazione farmaceutica europea. La direttrice esecutiva, Emer Cooke, in carica dal 2020, ha spiegato a Euractiv.com le sfide e le priorità dei prossimi anni, tra digitalizzazione, carenze di medicinali e cooperazione globale.

“Dobbiamo andare avanti”, ha dichiarato Cooke in questa intervista a firma di Emma Pirnay, commentando il pacchetto farmaceutico attualmente in discussione a Bruxelles. “Stiamo già anticipando alcuni aspetti su cui siamo certi che non ci saranno obiezioni durante i triloghi. È un’opportunità per rendere il sistema a prova di futuro, semplificarlo e digitalizzarlo”.

L’EMA, spiega, ha già creato una task force per prepararsi alle nuove competenze che potrebbero derivare dal pacchetto legislativo. “Molte delle nostre procedure risalgono a prima che la digitalizzazione diventasse centrale – e certamente prima che l’intelligenza artificiale entrasse nella vita quotidiana di tutti”.

Uno dei nodi più sensibili riguarda la coerenza tra la regolazione dei farmaci e quella dei dispositivi medici. Già sotto la precedente Commissione europea, la commissaria alla Salute Stella Kyriakides aveva espresso preoccupazioni per le tempistiche incoerenti tra le due procedure, citando il caso delle penne Ozempic come esempio emblematico. Quelle criticità restano oggi al centro del dibattito, mentre Bruxelles punta ad armonizzare i processi di autorizzazione e a rafforzare il ruolo dell’EMA nella valutazione delle tecnologie mediche. In merito, Cooke ha ricordato che “durante la pandemia abbiamo creato panel di esperti sui dispositivi medici. Quando un prodotto combina un farmaco e un dispositivo, le interfacce devono funzionare perfettamente. Tutto ciò che può snellire questi processi è positivo per noi”.

Guardando indietro, la pandemia resta per Cooke un punto di svolta: “Ci ha offerto l’opportunità di ripensare il nostro modo di lavorare, riducendo il carico amministrativo di alcune procedure. Dobbiamo chiederci costantemente: possiamo semplificare? Possiamo collaborare di più a livello internazionale?”. La lezione principale, aggiunge, riguarda la fiducia nella scienza: “Durante il COVID, la gente aveva bisogno di sentirci, anche quando non avevamo tutte le risposte. Il ruolo della comunicazione resta centrale”.

Un aspetto chiave del lavoro dell’EMA è la collaborazione con la Food and Drug Administration (FDA) statunitense. “Abbiamo un rapporto di lunga data, con un accordo di riservatezza che dura da vent’anni”, spiega Cooke. “Ci sentiamo quasi quotidianamente: c’è un rappresentante della FDA nei nostri uffici ad Amsterdam e uno dell’EMA è di stanza nella sede della FDA a White Oak”. Circa il 70% dei prodotti valutati dall’agenzia europea coinvolge qualche forma di cooperazione internazionale. “La necessità di lavorare insieme non è mai stata così forte”.

L’EMA è anche un punto di riferimento globale per la sicurezza scientifica. Dopo la recente dichiarazione sull’uso del paracetamolo in gravidanza, Cooke rivendica il ruolo dell’agenzia come “una delle autorità a cui i regolatori di tutto il mondo fanno più spesso riferimento”. Difendere la scienza, sostiene, significa anche comunicare fiducia: “Dobbiamo riflettere su come trasmettere fiducia nella scienza e nei nostri prodotti, consapevoli che ogni contesto è diverso”.

Un altro fronte cruciale è la carenza di medicinali, tema su cui la Corte dei conti europea ha recentemente rivolto osservazioni critiche. Cooke sottolinea che l’EMA ha già avviato misure correttive: “Dal 2023 abbiamo un gruppo direttivo sulle carenze di medicinali e un gruppo di lavoro con un punto di contatto unico. Possiamo convocare audizioni con le aziende per verificare se le difficoltà derivano dalla produzione. In un caso, un’impresa ha aumentato la capacità produttiva lavorando su turni di 24 ore”.

Il nuovo Critical Medicines Act rafforzerà ulteriormente la capacità di risposta dell’agenzia: “Abbiamo pubblicato l’elenco dei medicinali critici e stiamo lavorando a una proposta per individuare le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento. Spesso la soluzione non è regolatoria ma di politica industriale”.

Guardando al futuro, Cooke indica come priorità “la preparazione alla nuova legislazione farmaceutica e la capacità di far funzionare l’innovazione a vantaggio dei pazienti”. Conclude con una nota personale: “È bello avere una scadenza, perché ti costringe a concentrarti su ciò che vuoi davvero realizzare”.