In Irlanda si vota per la Presidenza, specchio dei cambiamenti nella Repubblica

Roma, 6 ottobre 2025 – Il 24 ottobre 2025 gli irlandesi eleggeranno il Presidente della Repubblica, ruolo prevalentemente rappresentativo, come in Italia, ma con influenza pubblica e visibilità internazionale. Il giorno successivo alle elezioni inizierà lo spoglio delle schede: potrebbe protrarsi fino al 26 ottobre ed il giorno dopo la conclusione ci sarà la cerimonia di inaugurazione presso la Saint Patrick Hall, a Dublin Castle, nel centro di Dublino. Nella storia, personaggi come Éamon de Valera (tra i fondatori dello Stato e del maggiore partito, il Fianna Fáil) a lungo premier e poi nella più alta carica dal 1959 al 1973, hanno impresso parte significativa del carattere del Paese attraverso il prestigio della Presidenza, in gaelico Uachtarán na hÉireann. Durante i mandati di De Valera, le sue idee sulla centralità della Chiesa cattolica e sulla diffidenza verso l’estero in economia coincidevano con l’atmosfera conservatrice dell’Irlanda dell’epoca.

Le presidenze, nella Repubblica, hanno spesso rivelato i cambiamenti sociali, nel 1990 fu eletta Mary Therese Robinson: allora per la prima volta il maggiore partito, il Fianna Fáil, veniva battuto da una candidata indipendente ed autrice di battaglie per i diritti civili. E dal 1997 al 2011 il ruolo è stato di Mary Patricia McAleese, su posizioni più progressiste rispetto a quelle del Fianna Fáil dal quale proveniva e da cui poi si rese del tutto autonoma. Anche i Presidenti provenienti dal partito laburista presentavano un profilo più a sinistra della propria lista, come la menzionata Robinson (1990-1997) e l’uscente Michael Daniel Higgins (2011-2025) confermato dagli elettori dell’intero arco politico. La indipendente McAleese, la prima a venire dall’Irlanda del Nord, contrariamente a vari timori fu apprezzata dalla controparte protestante e pro-britannica, contribuendo al processo di pace che poi ebbe una tappa cruciale il 10 aprile 1998 con il Good Friday Agreement in Irlanda del Nord, firmato dai governi della Repubblica e del Regno Unito, oltre che da tutti i partiti della provincia autonoma.

Nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali attualmente in corso, i liberali del Fine Gael hanno recuperato un elemento della loro identità dagli anni Cinquanta agli Ottanta – la vicinanza a diverse tradizioni culturali e religiose del Paese – lanciando per la Presidenza (Uachtarán na hÉireann) Heather Humphreys, una protestante di una contea di confine, segnalando anche l’avvicinamento – iniziato quaranta anni fa – all’obiettivo degli avversari (Fianna Fáil) di unificare l’isola nella Repubblica d’Irlanda, ipotesi è più vicina dopo i primi successi Sinn Féin (repubblicani) in Irlanda del Nord: nella provincia autonoma infatti i protestanti non sono più maggioranza e la Brexit è sgradita pure a molti pro-britannici. Il Fine Gael è stato centrale negli Accordi di Pace del 1985 e del 1998, perché era visto come meno organico alla Chiesa Cattolica, quindi poteva farsi ascoltare in tempi nei quali il Fianna Fáil coltivava ancora qualche atteggiamento combattivo, essendo un partito nato proprio contro gli Accordi (6 dicembre 1921) all’origine della indipendenza: per ottenerla il Fine Gael aveva accettato il permanere del Nord sotto la corona britannica.

Il voto delle presidenziali in Irlanda è sempre stato poco corrispondente a quello per le forze politiche, ma fino agli anni Ottanta aveva espresso figure legate al Fianna Fáil, rispecchiandone il dominio nel periodo dagli anni Trenta inoltrati agli inizi degli anni Ottanta, decenni nei quali invece il Fine Gael costruì coalizioni difficili e talvolta brevi, mettendo però in moto trasformazioni (visibili dagli anni Novanta in poi) già a cominciare dagli anni Settanta e Ottanta in una sorta di competizione con il Fianna Fáil – a lungo legato alle classi popolari – il Fine Gael promosse un modello socialdemocratico di Stato, anche se ormai da un paio di decenni sta ponendo l’accento sugli sgravi fiscali, laddove il Fianna Fáil resta considerato favorevole alla spesa pubblica.

Queste posizioni, dagli anni Novanta, hanno collocato il Fine Gael su un versante di “centrodestra” e il Fianna Fáil su uno di “centrosinistra”. In realtà in una Repubblica priva di conservatori (come intesi nel continente, perlomeno) Fianna Fáil e Fine Gael sono due partiti di Centro, con un orientamento progressista e da molto tempo governano assieme. Una opposizione più netta a sinistra è rappresentata dai repubblicani dello Sinn Féin, fino a pochi anni fa promotori di una trasformazione dello Stato in senso socialista ma oggi più “pigliatutto” come consenso politico e da altri partiti, antichi (il Labour, sinistra moderata) o di nascita recente (Social Democrats, a sinistra del Labour e People Before Profit, estrema sinistra).

La abitualmente frammentaria area di sinistra radicale invece stavolta ha contribuito alla scarsità di contendenti di queste presidenziali, concentrandosi su Catherine Connolly, una indipendente che è riuscita a coalizzare forze che partendo dal Labour (quasi centrista) passando per liste di estrema sinistra e civici arriva fino allo Sinn Féin, il maggior partito di opposizione, in precedenza sempre in corsa con un proprio esponente. Il limitato numero di candidati (tre) dopo almeno 35 anni di proliferazione dei contendenti nella corsa per il ruolo può essere dovuto al ritorno di una presenza diretta del maggiore partito Fianna Fáil ed alla popolarità di Heather Humphreys (Fine Gael) oltre che spiegabile con una politicizzazione della carica determinata sia dal carattere forte dei personaggi che la hanno ricoperta nei decenni recenti sia dalle tensioni causate dalla crisi immobiliare in atto da più di un decennio. I tentativi (sponsorizzati da oltreoceano) di introdurre l’estrema destra nella Repubblica sono del tutto falliti alle più recenti politiche, hanno però causato maggiore attenzione al profilo dei politici: i consiglieri locali hanno voce in capitolo nella selezione dei partecipanti alla consultazione e sono stati selettivi, inoltre i responsabili dei maggiori partiti hanno chiesto agli esponenti sui territori di promuovere i candidati ufficiali.

Il Fianna Fáil dopo un lungo periodo di parziale disinteresse per le presidenziali ha ora proposto Jim Gavin, noto per l’attività da manager della squadra di calcio gaelico della contea di Dublino (2012-2019) e con alle spalle una lunga carriera nell’aereonautica e nelle forze di peacekeeping in Africa centrale. Gavin è stato sostenuto dal Premier irlandese Micheál Martin, ma l’area intorno alla città di Cork, nel Sud del Paese dove il partito è più forte ed una parte consistente della base (circa il quaranta per cento) preferivano lanciare Billy Kelleher, quindi si teme che Gavin non abbia ora un completo appoggio. Il sistema irlandese assegna un forte peso al territorio, nelle elezioni politiche l’elettorato sceglie le persone anche in competizione tra loro con lo stesso simbolo oppure senza simbolo di partito (spesso gli eletti sono indipendenti da qualsiasi lista) quindi i vertici dei partiti ha pochi mezzi per imporsi al di fuori di un concreto consenso, dato che nella formazione del Parlamento contano le preferenze, piuttosto che le scelte del leader.