Bruxelles, braccio di ferro sul divieto dei social media ai minori: divide la proposta di Meta

Il movimento guidato dalla Francia per vietare i social media ai minori sta guadagnando consensi a Bruxelles, nel frattempo – a seguito della dichiarazione di Meta di sostenere un’età digitale comune – gli eurodeputati elaborano un rapporto d’iniziativa sulla protezione dei minori.

Venerdì, Meta – proprietaria di Facebook e Instagram – ha annunciato che sosterrebbe l’introduzione di un’età digitale comune in tutta l’Unione, a condizione che l’accesso dei minori ai servizi digitali, compresi i social, sia soggetto all’approvazione dei genitori.

La mossa suggerisce che Meta stia rilanciando una propria vistosa campagna pubblicitaria a Bruxelles, con cui fare pressione per un sistema di verifica dell’età a livello di dispositivo o di app store valido in tutta l’UE.

Al tempo stesso, l’ultima presa di posizione del gigante tech nel dibattito sulla sicurezza online chiarisce che l’azienda non sostiene “divieti dei social media imposti dai governi”.

La parlamentare danese Christel Schaldemose (SD | S&D) – relatrice del rapporto sulla protezione dei minori presso la commissione IMCO (Mercato interno e protezione dei consumatori) del Parlamento europeo – ha liquidato rapidamente la proposta di Meta.

“Se Meta fosse davvero impegnata a creare un ambiente online sicuro – privo di contenuti illegali e design che creano dipendenza per i minori – avrebbe preso provvedimenti concreti molto tempo fa”, ha dichiarato a Euractiv.com.

Modi diversi per ottenere sicurezza

Il rapporto di Schaldemose invita le piattaforme online ad assumere maggiori responsabilità per la protezione dei minori, invece di scaricare l’onere sui genitori. “Quella di Meta sembra una strategia per spostare la responsabilità della sicurezza online sui genitori e su altre parti dell’ecosistema digitale”, ha affermato.

L’eurodeputata ungherese di centrodestra Dóra Dávid (Tisza | PPE), già consulente legale per Meta, ha condiviso con Euractiv le sue proposte di emendamento al rapporto Schaldemose, sottolineando la necessità di chiarire il concetto di “maggiore età digitale”.

Ha inoltre espresso dubbi sul fatto che la Francia o altri Stati membri stiano davvero proponendo un divieto assoluto dei social media per i minori, affermando: “Non è questo ciò che hanno proposto né la Francia né altri Stati membri, né tantomeno quello che io sostengo”.

Dávid ha dichiarato di voler rendere obbligatorio il consenso dei genitori per l’iscrizione dei minori di 16 anni ai social media e alle piattaforme di condivisione video. Tuttavia, ha criticato la campagna di Meta per essere troppo limitata. “In poche parole, Meta ha capito dove tira il vento e cerca di apparire responsabile, mentre in realtà schiva le proprie responsabilità”, ha aggiunto.

“Se una piattaforma come Facebook vuole avere a bordo gli adolescenti, deve chiederlo ai genitori, non nascondersi dietro Apple o Google”.

L’eurodeputata liberale francese Stéphanie Yon-Courtin (Renaissance | Renew) si batte per una legislazione più severa sulla verifica dell’età su tutte le piattaforme. Ma, in risposta all’annuncio di Meta, ha affermato di sostenere l’approccio preferito dall’azienda, basato su “un ruolo attivo dei genitori, non sul loro aggiramento”.

“È un buon segnale vedere le piattaforme impegnarsi attivamente sulla questione. Stanno chiedendo azioni, e dobbiamo rispondere: si tratta di una responsabilità condivisa”, ha aggiunto Yon-Courtin.

Per l’eurodeputata della sinistra francese Leïla Chaibi (La France Insoumise | The Left), invece, il divieto dei social media resta un tabù. Questo si riflette nei suoi emendamenti, che bocciano le leggi UE sulla verifica dell’età e i divieti dei social definendoli “una trovata da boomer respinta all’unanimità dagli attori del settore”.

“Preferiamo costringere le piattaforme a offrire prodotti sicuri e chiedere ai governi di fornire una vera formazione a minori e adulti sull’uso sicuro di internet”, ha aggiunto Chaibi.