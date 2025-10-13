Digitale, la commissaria Ue Virkkunen: “Servono calma e regole uguali per tutti”

La commissaria europea per le Tecnologie digitali e di frontiera Henna Virkkunen ha dichiarato a Euractiv.com che l’Unione europea non deve essere “conflittuale” nel rispondere alle critiche provenienti dagli Stati Uniti sul suo quadro normativo digitale, sottolineando che Bruxelles resta impegnata in un’applicazione equa delle regole.

“È importante mantenere la calma”, ha detto Virkkunen in un’intervista esclusiva durante il Consiglio informale delle telecomunicazioni in Danimarca, riferendosi alle crescenti critiche di Washington nei confronti delle principali normative europee sulle piattaforme digitali, in particolare il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA).

“Siamo molto impegnati nell’applicazione delle regole”, ha aggiunto la commissaria. “Quello che facciamo è del tutto trasparente ed equo per tutti”.

Le norme, ha precisato, si applicano allo stesso modo indipendentemente dal Paese d’origine delle aziende tecnologiche. Le regolamentazioni europee nel settore digitale non sono rivolte contro le “aziende statunitensi”, ha sottolineato Virkkunen, ricordando che “valgono anche per le imprese europee e asiatiche”.

Si avvicina la fine dell’indagine su X?

In base al DSA, la Commissione ha finora aperto indagini su 14 grandi piattaforme online. Uno dei casi più noti riguarda X, la piattaforma social di Elon Musk, che lo stesso Musk ha usato per criticare il quadro normativo europeo definendolo uno strumento di “censura”.

“Ci sono diversi temi su cui la Commissione sta indagando [nei confronti di X]”, ha detto Virkkunen.

“Abbiamo visto quest’estate che X ha cambiato il modo in cui spiega il funzionamento della spunta blu sulle sue pagine”, ha osservato, riferendosi a una delle indagini in corso. Prima dell’arrivo di Musk, il sistema della spunta blu serviva per verificare l’autenticità degli account, mentre ora indica principalmente che l’utente paga per X Premium.

“Abbiamo aperto diversi nuovi filoni che potremo chiudere molto presto”, ha aggiunto Virkkunen a proposito delle indagini su X, senza tuttavia fornire una tempistica precisa per la loro conclusione.

“Una decisione di non conformità può ovviamente comportare anche delle sanzioni”.

Relazioni tecnologiche transatlantiche

Il nuovo inviato statunitense presso l’UE Andrew Puzder ha recentemente sottolineato in un’intervista a Euractiv.com le potenzialità di collaborazione transatlantica in materia di regolamentazione dell’intelligenza artificiale e di applicazione delle norme antitrust.

Interrogata sul tema, Virkkunen ha descritto gli Stati Uniti come “da sempre il nostro partner più importante nel campo delle tecnologie”.

Ha però ricordato che “l’Europa è il più grande mercato estero” per le aziende tecnologiche statunitensi.

Pur mantenendo una collaborazione “molto stretta” tra UE e USA, Virkkunen ha ribadito che tutte le imprese devono rispettare la legge europea.

“Stiamo naturalmente applicando pienamente la nostra legislazione”, ha concluso. “Queste regole sono state decise democraticamente”.