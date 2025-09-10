Difesa, all’Italia 15 miliardi di prestiti del fondo Safe

La Commissione europea ha adottato martedì uno stanziamento provvisorio di 150 miliardi di euro in assistenza finanziaria per rafforzare la prontezza di difesa in tutta l'Unione a 19 Paesi, con Polonia, Romania, Francia, Ungheria e Italia riceveranno in totale circa 91 miliardi di euro.

Secondo l'assegnazione provvisoria, il principale Paese beneficiario è la Polonia, con 43,7 miliardi di euro, che supera di oltre due volte il secondo beneficiario, la Romania, con 16,7 miliardi di euro. In terza e quarta posizione figurano Francia e Ungheria, con 16,2 miliardi di euro ciascuna. Infine, l’Italia che riceverà, in base all’assegnazione provvisoria, 14,9 miliardi di euro.

Nella conferenza stampa di presentazione, il commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius, ha elogiato la "distribuzione geografica uniforme" dei prestiti erogati tramite il programma, che, a suo dire, dimostra che "non solo i paesi della frontiera orientale sono interessati" a SAFE.

Kubilius ha definito SAFE un successo storico per l'Unione europea, ricordando come lo stanziamento giunga a meno di sei dalla presentazione del Libro Bianco sulla prontezza della difesa.

Kubilius ha osservato, inoltre, che l'assegnazione provvisoria è stata decisa attraverso un "sistema equo" basato sulla media delle offerte minime e massime per i prestiti presentate dalle capitali, ha spiegato il commissario UE.

Come sottolineato dall’esecutivo UE, l’annuncio è stato fatto in modo che i Paesi UE che ne hanno fatto richiesta possano preparare piani dettagliati sull’utilizzo dei fondi prima della scadenza del 30 novembre.

Il sostegno all'Ucraina è un filo conduttore che accomuna 13 dei 19 piani dei Paesi. "Il programma include anche disposizioni per sostenere l'Ucraina consentendo sforzi congiunti di approvvigionamento all'interno e per il paese", ha affermato Kubilius.

A luglio, 18 Paesi hanno espresso interesse ad accettare i prestiti, con la Polonia in testa alle offerte con 45 miliardi di euro. Anche Francia e Italia erano considerate tra i principali offerenti. Tuttavia, come riportato in precedenza da Euractiv.com, le offerte massime per i prestiti presentate dai Paesi interessati ammontavano a un importo molto superiore alla dotazione di 150 miliardi di euro del programma.

Per tutta l'estate, l'esecutivo dell'UE ha cercato di coinvolgere più paesi nel programma. Prima della scadenza iniziale per la richiesta dei prestiti SAFE, Kubilius aveva dichiarato in un'intervista a Euractiv.com di aspettarsi che 20 paesi aderissero, descrivendola come una " valutazione molto prudente".

Irlanda e Danimarca erano entrambe indecise sull'adesione. Ma solo Copenaghen, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio, ha manifestato interesse a fine agosto. Ha ricevuto la dotazione provvisoria più piccola, pari a 46 milioni di euro.

Il commissario per la Difesa ha definito la rapida attuazione del programma SAFE un "big bang", affermando che l'Europa non ha tempo per le tipiche proposte legislative lente dell'UE e per i dibattiti prolissi che possono protrarsi per più di un anno. Tale commento è stato un'apparente risposta alla causa intentata dal Parlamento europeo sull'uso di procedure di emergenza per aggirare il Parlamento e accelerare il programma SAFE senza il controllo dei deputati.

La Commissione valuterà ora i piani dettagliati per la spesa dei prestiti SAFE dopo la scadenza di fine novembre e li presenterà al Consiglio, che prenderà decisioni su ciascun prestito seguendo la procedura a maggioranza qualificata. "L'obiettivo è firmare accordi di prestito e accordi operativi con gli Stati membri nel primo trimestre del prossimo anno, e i pagamenti seguiranno immediatamente", ha dichiarato Kubilius alla stampa. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva precedentemente affermato che la Commissione avrebbe iniziato a erogare i primi prestiti SAFE già a dicembre.

Come ricorda la Commissione UE in una nota, SAFE fornirà prestiti a lungo termine e a basso costo per aiutare gli Stati membri ad acquisire attrezzature di difesa di cui c'è urgente bisogno. SAFE consentirà inoltre all'UE di sostenere ulteriormente l'Ucraina associando la sua industria della difesa allo strumento fin dall'inizio. Il programma prevede un periodo di grazia di 10 anni per il rimborso del prestito, tassi di interesse competitivi e opzioni per accordi bilaterali con Paesi terzi per ampliare l'ammissibilità.