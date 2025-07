Difesa europea, programma FCAS: Francia e Germania risolveranno le divergenze entro fine anno

Boris Pistorius per la Germania e Sébastien Lecornu per la Francia hanno ribadito il sostegno dei rispettivi governi al programma per il caccia da combattimento del futuro da tempo al centro dell’attenzione per i ripetuti contrasti tra i principali partner industriali, in particolare tra Airbus Defence (Germania) e Dassault Aviation (Francia), come ammesso recentemente anche dal cancelliere tedesco Merz

“Vogliamo chiarire la situazione del FCAS entro la fine dell’anno. Dovremo affrontare gli ostacoli”, ha dichiarato Pistorius. Lecornu ha affermato che il programma FCAS si sta avvicinando a “un momento della verità”, poiché lo sviluppo si sta orientando verso la costruzione di un prototipo della caccia, “e ovviamente ci sono molte questioni da chiarire”.

Le divergenze sul FCAS

Il conflitto sul FCAS è esploso pubblicamente quest’estate, quando l’amministratore delegato di Dassault ha lanciato critiche ai principali partner del progetto, ricevendo risposte altrettanto dure dai vertici di Airbus Defence. A questo si è aggiunta la critica al governo belga accusato di voler mantenere i piedi in due staffe. Infine, indiscrezioni di stampa secondo cui Dassault stava cercando di rinegoziare i contratti per ottenere una quota maggiore del programma hanno alimentato ulteriori tensioni.

“Non sorprende, nei progetti di larga scala, che alcune delle aziende coinvolte non abbiano solo una grande esperienza, ma anche i propri interessi e la propria volontà”, ha commentato giovedì Pistorius. “Lo sapevamo fin dall’inizio”.

Il ministro della Difesa tedesco ha sottolineato che entrambi i Paesi restano “pienamente chiari e unanimi” nel loro sostegno al FCAS, così come all’iniziativa franco-tedesca Main Ground Combat System (MGCS) per sviluppare un carro armato di nuova generazione.

Il suo omologo francese, tuttavia, ha preferito mantenere separati il programma del futuro carro armato – guidato dall’industria tedesca – e quello del FCAS, sottolineando che si tratta di un progetto con una tempistica e accordi molto diversi.

La preoccupazione di Francia e Germania

La preoccupazione principale per Francia e Germania, ha affermato Lecornu, è se il progetto FCAS sarà in grado di consegnare un velivolo pienamente operativo entro il 2040, come previsto. Per l’Aeronautica francese, ha aggiunto, il FCAS è essenziale per mantenere la credibilità dello strumento di deterrenza nucleare della Francia.

“La gestione del progetto richiede una struttura organizzativa chiara per quanto riguarda le responsabilità e gli obblighi delle aziende coinvolte”, ha dichiarato il ministro francese. “Stiamo investendo molto nel FCAS”.

Lecornu ha riconosciuto che la complessità del progetto – che coinvolge numerosi appaltatori – “è ovviamente un punto debole, perché potremmo non riuscire a rispettare i tempi previsti”.

“Ma la Cina e altri (…) non ci aspetteranno. E se perdiamo tempo in discussioni interminabili, una battaglia fondamentale sarà già cominciata. Nel 2040, saremo o all’avanguardia o saremo rimasti indietro”, ha concluso. “Abbiamo elaborato vari scenari che presenteremo al cancelliere e al presidente per una decisione”.